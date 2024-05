Taylor Swift "chơi cầu tuột" trên Billboard Hot 100, Kendrick Lamar thắng áp đảo Drake trong cuộc đại chiến làng rap thế giới!

"Đại chiến" làng rap thế giới giữa một bên là Kendrick Lamar, một bên là Drake có vẻ như đã đi vào hồi kết với phần thắng áp đảo thuộc về Kendrick Lamar. Các bản rap mà Kendrick Lamar dành cho Drake không chỉ được đánh giá cao hơn về "fact" (các sự thật châm biếm đối phương), mà cả về kĩ thuật, nội dung, thông điệp,... đều vượt trội. Chưa dừng lại ở đó, Kendrick Lamar cũng thắng thế Drake cả trên BXH Billboard Hot 100 tuần này.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần này.

Cụ thể, track diss cực căng Not Like Us xuất sắc debut vị trí quán quân Billboard với 70.9 triệu lượt stream chính thức và 15 nghìn bản tiêu thụ tại Mỹ. Trong track diss nay, Kendrick Lamar chỉ thẳng mặt Drake là kẻ ấu dâm, thích quen các cô gái nhỏ tuổi. Kendrick cũng đăng tải hình ảnh ngôi nhà của Drake với biểu tượng của các kẻ tấn công tình dục. Các track diss còn lại mà Kendrick Lamar nhắm đến Drake cũng đổ bộ vào top 10 bao gồm #3 - Euphoria (chế nhạo chuyện Drake thích giao du với phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi, thậm chí bóng gió Drake là người đồng tính); #6 - Like That (Kendrick Lamar khẳng định vị thế số 1 của bản thân).

Track hồi đáp tương đối yếu ớt của Drake dành cho cuộc "tổng tấn công" của Kendrick Lamar - Family Matters - cũng debut tại vị trí số 7 BXH Billboard Hot 100. Trong track này, Drake tấn công vào những vấn đề cá nhân hơn của Kendrick, ám chỉ mối quan hệ trục trặc của Kendrick với vị hôn thê Whitney Alford, tố Kendrick ngoại tình và “đụng tay đụng chân” với cô này, thậm chí tiếp tục bodyshaming Kendrick vì chiều cao khiêm tốn của rapper.

Đại chiến Drake - Kendrick Lamar đã ngã ngủ với kết quả nghiêng về Kendrick Lamar.

Ngay cả "ngành công nghiệp" Taylor Swift cũng khó bề trụ vững trước cuộc "đại chiến" có thể xem là căng nhất làng rap trong nhiều năm đổ lại. Fortnight từ vị trí quán quân đã rơi xuống vị trí số 4 với các chỉ số suy giảm rõ rệt. Tuy nhiên, đây là thời điểm Taylor Swift đang tập trung cho The Eras Tour với phần dàn dựng cực ấn tượng cho riêng "kỉ nguyên" The Tortured Poets Department, thế nên có khả năng cao các track trong album sẽ sớm trở lại top 10.