Album Cowboy Carter của Beyoncé hai tuần liền giữ vị trí Quán quân Billboard

Album Cowboy Carter của Beyoncé giữ vị trí số 1 trong tuần thứ hai liên tiếp trên bảng xếp hạng album Billboard, vượt qua các bản phát hành mới của J. Cole và nhóm nhạc K-pop là Tomorrow X Together.

Theo dịch vụ theo dõi Luminate, Cowboy Carter tuần qua vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với doanh số tương đương 125.500 bản tại Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm 133 triệu lượt phát trực tuyến và 20.500 bản được bán dưới dạng vật lý. Đây là lần đầu tiên Beyoncé liên tục giữ vị trí số 1 kể từ album mang tên cô vào năm 2013 (album này đã ba lần liên tiếp đứng đầu và ban đầu chỉ có sẵn dưới dạng tải xuống từ iTunes).

Như trong tuần đầu tiên ra mắt, tổng doanh thu của Beyoncé được hỗ trợ nhờ doanh số bán bản sao vật lý của album trên đĩa CD và đĩa than. Trong hai tuần đầu tiên, album chỉ được bán trên trang web của cô. Kể từ đó, các nhà bán lẻ đã bắt đầu dự trữ Cowboy Carter. Như đã làm với album Renaissance năm 2022, lần này Beyoncé đã xuất hiện để quảng cáo tại cửa hàng ở Los Angeles, nơi người hâm mộ có thể mua đĩa than có chữ ký của cô. Ngay sau đó, chúng xuất hiện trên eBay với giá từ 2.000 USD trở lên.

Might Delete Later của rapper J. Cole, đứng ở vị trí thứ hai với doanh số tương đương 115.000 bản, phần lớn là từ phát trực tuyến. Album thu hút sự chú ý nhờ ca khúc 7 Minute Drill, nhắm đến Kendrick Lamar. Nhưng ngay sau đó, J. Cole đã lập tức xin lỗi và xóa bài hát này khỏi các phiên bản phát trực tuyến của album.

Tomorrow X Together, một nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 5 thành viên, ở vị trí thứ 3 với Minisode 3: Tomorrow, một mini album gồm 7 bài hát, đã bán được 107.500 bản. Cũng trong tuần này, album chung We Don't Trust You của Future và Metro Boomin, phát hành ba tuần trước, rơi xuống vị trí thứ 4 và One Thing at a Time của Morgan Wallen đứng thứ 5.