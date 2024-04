Màn chào sân Coachella gây thất vọng của LE SSERAFIM

Trưa 14/4 (theo giờ Việt Nam), LE SSERAFIM đã chính thức có sân khấu đầu tiên tại Coachella 2024. Set diễn của LE SSERAFIM kéo dài 50 phút với 11 ca khúc, bao gồm nhiều hit quen thuộc như Antifragile, Unforgiven, Easy, Fearless, Eve, Psyche & The Bluebeard's wife (English ver.), Perfect Night, Smart,...

Sân khấu mở màn bất ổn của LE SSERAFIM với Antifragile

LE SSERAFIM ghi điểm với sân khấu được đầu tư về phần nhìn, vũ đạo và bản phối được đánh live band catchy. 5 cô gái thể hiện thế mạnh về stage presence, đám đông quẩy theo cuồng nhiệt nhờ setlist được sắp xếp hợp lý và lôi cuốn. Sau khi sân khấu Coachella của LE SSERAFIM kết thúc, MXH bùng nổ phản ứng tiêu cực.

5 cô gái thể hiện thế mạnh về stage presence, vũ đạo khó và phức tạp

Nhóm chú tâm hoàn thiện vũ đạo và thần thái sân khấu nhằm lấp lỗ hổng vocal nhưng hoàn toàn thất bại

LE SSERAFIM có đám đông rất hưởng ứng, những điều kiện cần và đủ về mặt sân khấu, âm thanh ánh sáng đều được đáp ứng một cách tốt nhất để toả sáng. Nhóm chú tâm hoàn thiện vũ đạo và thần thái sân khấu nhằm lấp lỗ hổng vocal nhưng hoàn toàn thất bại.



Sân khấu Perfect Night với nhiều phân đoạn lệch tone, crack

Ngay từ tiết mục mở màn với Antifragile, LE SSERAFIM đã “vừa thở vừa hát". Dù có một vài stage khá ổn định như Unforgiven, Eve, Psyche & The Bluebeard's wife (English ver.) hay màn giới thiệu ca khúc mới 1-800-Hot & Fun gây sốt thì tổng thể vẫn là một set diễn đầy khuyết điểm.

Unforgiven là một trong những stage ổn định của LE SSERAFIM

Dù được ghi nhận nỗ lực dám hát live và sân khấu chỉn chu, nhưng điểm yếu về kỹ năng hát khiến nhóm đối diện với cơn bão chỉ trích. Ấn tượng về LE SSERAFIM sau sân khấu Coachella ngày 1 là một nhóm nữ “tông điếc", không thể hát, liên tục crack khi lên cao độ. Nhóm nhận về phản ứng tiêu cực từ chính quê nhà Hàn Quốc.

Knet cảm thấy xấu hộ trước sân khấu live thảm hoạ của LE SSERAFIM, từng khuyết điểm của các thành viên bị “bóc trần". Hình ảnh Kpop trở nên xuống cấp vì sự thể hiện của LE SSERAFIM. Nhóm nữ nhà HYBE đã có màn chào sân Coachella gây thất vọng.

Knet cảm thấy xấu hộ trước sân khấu live thảm hoạ của LE SSERAFIM, từng khuyết điểm của các thành viên bị “bóc trần"

Coachella là chiếc áo quá rộng với LE SSERAFIM

Hoạt động 2 năm, nhưng LE SSERAFIM đã có kinh nghiệm idol dày dặn trước đó. Ngoài em út Eunchae là nhân tố mới và Kazuha có xuất phát điểm từ múa ballet, thì cả 3 thành viên Kim Chaewon, Sakura lẫn Huh Yunjin đều từng được tôi luyện qua show sống còn. Trong đó, Kim Chaewon, Sakura còn giành slot debut cùng nhóm nữ dự án cực nổi tiếng IZ*ONE.

Yunjin và Sakura liên tục bị "la ó" vì giọng hát

Sakura trước khi đến Hàn lập nghiệp đã là một mẩu của nhóm nhạc nữ HKT48 của Nhật Bản trong 6 năm niên thiếu. Những tưởng sẽ là tài năng đáng hứa hẹn, LE SSERAFIM càng hoạt động càng tuột dốc. Sakura có nửa cuộc đời làm thần tượng nhưng hát một vài câu còn không nên chuyện. Mới đây, nữ idol người Nhật tiếp tục bị "ném đá" vì phát ngôn mới nhất liên quan đến sân khấu Coachella. Cô vẫn tràn đầy tự tin khẳng định "đây là sân khấu tốt nhất mà LE SSERAFIM thể hiện".

Sakura tiếp tục bị "ném đá" do phát ngôn mới nhất liên quan đến sân khấu Coachella

Huh Yunjin giữ vai trò giọng ca chính lại liên tục khiến dân tình “la ó" vì những sân khấu phong độ trồi sụt, nhiều lần lạc tone, giọng run rẩy. Eunchae và Kazuha bị nhận xét có âm sắc kém, giọng hát thiếu sức hút. Một mình Kim Chaewon “gánh" phần vocal cho LE SSERAFIM. Do đó, phong độ trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu của LE SSERAFIM khiến công chúng lo ngại khi nhóm được công bố là 1 phần line-up của Coachella.

Một mình Kim Chaewon “gánh" phần vocal cho LE SSERAFIM

Trước khi chinh phục Coachella, LE SSERAFIM đã bị lộ khả năng hát live yếu kém qua loạt sân khấu encore. Ở quy mô show âm nhạc hàng tuần, nhóm còn không thể thuyết phục được khán giả, thì Coachella chính là một “chiếc áo vừa rộng, vừa nặng".

“LE SSERAFIM chưa thể đến Coachella" - là nhận định của truyền thông Hàn Quốc sau khi nhóm có màn thể hiện không thể tệ hơn tại đây. Nhạc hay, concept đẹp và thành tích nhạc số tốt là chưa đủ. 5 cô gái của HYBE còn thiếu quá nhiều yếu tố cốt lõi để “mang chuông đi đánh xứ người”.

“LE SSERAFIM chưa thể đến Coachella" - là nhận định của truyền thông Hàn Quốc

Tự tin đến với Coachella, LE SSERAFIM không có gì ngoài sự may mắn. May mắn vì có bệ phóng là tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất, may mắn vì nhận được cơ hội hiếm có khó tìm ở những năm đầu sự nghiệp.

Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, LE SSERAFIM khiến công chúng buông xuống nhiều câu trách cứ cay nghiệt, cho rằng nhóm không xứng đáng được diễn ở Coachella. Lễ hội âm nhạc này là ước mơ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhất là khi LE SSERAFIM có hẳn 1 vị trí riêng trong dàn line-up toàn ngôi sao hàng đầu.

LE SSERAFIM biến cơ hội toả sáng thành một bài test kỹ năng và nhiều lời chê bai

LE SSERAFIM biến cơ hội toả sáng thành một bài test kỹ năng. Chỉ sau 1 đêm, cả thế giới biết đến LE SSERAFIM vì những từ khoá “hát lệch tone", “không thành viên nào biết hát" và “live thảm hoạ”. Cư dân mạng Hàn mỉa mai LE SSERAFIM “mang encore vươn tầm quốc tế", viral thoát vòng vì kỹ năng live tệ chưa từng thấy.

Sự tự mãn của HYBE biến cơ hội thành áp lực

Chứng kiến màn hát live thảm hoạ của LE SSERAFIM, netizen chỉ muốn BLACKPINK trở lại. Công chúng không hiểu HYBE lấy động lực nào để đưa LE SSERAFIM trở thành đại diện Kpop trên sân khấu lớn như Coachella. Dù bị “la ó" về chất lượng đào tạo idol, tập đoàn giải trí này vẫn có những cái tên đủ mạnh, đủ danh tiếng và đặc biệt là đủ khả năng chinh phục Coachella.

Công chúng không hiểu HYBE lấy động lực nào để đưa LE SSERAFIM trở thành đại diện Kpop trên sân khấu lớn như Coachella

BTS, SEVENTEEN hay NewJeans có lẽ là những sự chọn phù hợp hơn cho đại nhạc hội lớn nhất hành tinh. Thậm chí một mình Jung Kook solo cũng đủ khả năng khuấy động sân khấu này. Công chúng cho rằng, thời điểm hiện tại, HYBE nên dành cơ hội Coachella cho những nghệ sĩ vững vàng hơn.

BTS

SEVENTEEN

hay NewJeans là những sự lựa chọn tốt hơn cho vị trí đại diện Kpop tại Coachella

Thậm chí một mình Jung Kook solo cũng đủ khả năng khuấy động sân khấu này

HYBE tự tin với thế mạnh âm nhạc, khả năng tạo xu hướng và dẫn đầu làn sóng Hallyu. Tập đoàn có thể chi phối cả truyền thông và đại chúng, nhưng lỗ hổng kỹ năng là một sự thật không thể chối bỏ. Dù có đầu tư bao nhiêu để “tẩy trắng", ấn tượng trong mắt khán giả vẫn tồn tại và bị nhắc nhớ bởi thứ sức mạnh lớn lao hơn - gọi là “bia miệng". LE SSERAFIM sẽ mãi mãi bị gắn liền với danh xưng “idol không thể hát”.

LE SSERAFIM sẽ mãi mãi bị gắn liền với danh xưng “idol không thể hát”

HYBE “đóng hộp” một nhóm nhạc thành công về mặt concept, những con số, thành tích cao ngất ngưởng nhưng lại không thể hát trong đời thực. Sự tự mãn của tập đoàn vô tình biến cơ hội thành áp lực với những idol thiếu kỹ năng.

LE SSERAFIM sẽ phải luyện tập điên cuồng, tìm một cơ hội lớn hơn để thuyết phục công chúng nếu muốn lấy lại danh tiếng. Trớ trêu thay, Coachella - “giấc mơ Mỹ" của các nghệ sĩ âm nhạc lại trở thành ký ức đáng quên trong 2 năm đầu sự nghiệp của LE SSERAFIM.