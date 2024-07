2NE1 vừa tung giá vé concert kỷ niệm 15 năm debut, netizen lập tức tranh cãi

Các khán giả yêu thích Kpop trên toàn cầu đang vô cùng háo hức trước sự trở lại của 2NE1 trong năm nay sau màn trình diễn bất ngờ ở Coachella 2022. Thông tin chi tiết về màn comeback này được chính YG tiết lộ: 2NE1 sẽ có một tour diễn kỷ niệm 15 năm debut, bắt đầu vào tháng 10 ở Hàn Quốc rồi tiếp tục di chuyển đến Nhật Bản và kéo dài sang năm 2025.

Tour diễn của 2NE1 bắt đầu ở Hàn Quốc vào ngày 5/10

Sau đó, công ty cũng tung ra ngày giờ cũng như địa điểm chính thức để tổ chức buổi diễn đầu tiên là 18h ngày 5/10 (giờ Hàn Quốc) tại hội trường Olympic với sức chứa khoảng 3000 khán giả. Bên cạnh việc fan cảm thấy chưa hài lòng vì YG lại chọn 1 địa điểm hạn chế về chỗ ngồi, chưa xứng tầm với tên tuổi của 2NE1 thì giá vé của concert lần này cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Theo đó, giá vé được niêm yết là 165.000 won (khoảng 3 triệu đồng) và đây được xem như mức giá hợp lý với các khán giả quốc tế để xem một buổi biểu diễn ở nước ngoài. Tuy nhiên, cư dân mạng Hàn Quốc lại không cảm thấy như vậy. Họ phân vân có nên trả một số tiền như vậy để xem concert trong nước hay không, thậm chí có bình luận còn nói giá vé này là... mắc.

Giá vé concert là khoảng 3 triệu đồng

Nhiều người cho rằng 2NE1 nổi tiếng là sự thật nhưng đó chỉ là trong quá khứ, các khán giả trẻ bây giờ cũng có thể biết đến họ nhưng có đủ yêu thích để sẵn sàng chi tiền đi xem concert hay không thì lại là chuyện khác. Còn lứa fan hâm mộ nhóm thì cũng đã lớn tuổi hết rồi thì liệu họ còn nhiệt tình mua vé để ủng hộ thần tượng nữa hay không?

- Nhưng lứa fan của 2NE1 lớn hết cả rồi, còn khán giả trẻ thì có đủ yêu thích để bỏ ra số tiền như vậy để đến xem 2NE1 hay không?

- Công ty lường trước mọi tình huống nên mới chọn 1 nơi có sức chứa như vậy nhưng giá vé cũng đáng để suy nghĩ đấy!

- Không phải giá vé này hơi mắc hay sao?

- Nó mắc thiệt nhưng xứng đáng vì đây là 2NE1 cơ mà. Thay vì bỏ tiền xem một nhóm nhạc không trình diễn live ở concert thì bạn nên chi trả số tiền tương ứng để xem concert của 2NE1.

- Nên nhớ đây không phải là fan meeting hay fancon mà là hẳn 1 concert đấy nên giá vé như vậy là hợp lý rồi!

- Mặc dù đắt nhưng tôi vẫn muốn đi, concert của 2NE1 chắc chắn sẽ rất vui.

- Ủa, không phải nhiều concert bây giờ còn bán vé mắc hơn như này hả?

- Vì là 2NE1 nên tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền hơn thế để đi xem.

Thực tế, nếu so với các nhóm nhạc khác thì giá vé xem concert 2NE1 vẫn ở mức chấp nhận được. Giá vé của các buổi concert ngày càng trở nên đắt đỏ, thậm chí là "xa xỉ" đối với mức thu nhập của nhiều người. Một vé concert từng có giá khoảng 120.000 won (2,1 triệu đồng) trước đại dịch Covid-19, giờ đây đã tăng gần 30% lên 157.000 won (2,8 triệu đồng), tờ Korea Times cho hay.

Năm 2019, vé VIP cho buổi concert Love Yourself: Speak Yourself của nhóm nhạc nam BTS tại SVĐ Olympic ở Jamsil, Seoul có giá 110.000 won (1,9 triệu đồng). Thế nhưng, vào năm 2022, giá vé concert Permission to Dance on Stage – Seoul của nhóm tăng gấp đôi lên 220.000 won (3,9 triệu đồng) dù tổ chức ở cùng địa điểm. Giá vé hàng ghế thường tăng 50%, lên 165.000 won (2,9 triệu đồng).

BTS tại concert Permission to Dance on Stage

Thời điểm BLACKPINK công bố concert world tour cuối cùng tại Hàn Quốc, vé concert cho khán giả đến xem trực tiếp được chia làm 4 hạng vé bao gồm VIP, R, S, A tương ứng với 4 mức giá 220.000 won (khoảng 3,9 triệu đồng), 187.000 won (khoảng 3,4 triệu đồng), 154.000 won (khoảng 2,7 triệu đồng) và 121.000 won (khoảng 2.2 triệu đồng). Khi tổ chức ở Việt Nam, giá vé concert Born Pink dao động từ 1,2 triệu cho đến 9,8 triệu đồng, chia làm 7 hạng ghế.