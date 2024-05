Nhóm nữ Kpop vào mùa tái hợp: 2NE1 và T-ara đều hội ngộ kỷ niệm 15 năm debut, còn SNSD thì sao?

Những ngày cuối tháng 5/2024, 2 nhóm nữ hàng đầu thuộc thế hệ Gen 2 là 2NE1 và T-ara đều có động thái kỷ niệm 15 năm debut. Các thành viên của 2 nhóm đã cùng nhau hội ngộ đầy đủ, chụp hình chung và rất có thể sẽ ra cả nhạc mới khiến fan vô cùng háo hức. Mới đây, thêm 1 nhóm nữ là EXID đã tề tựu để biểu diễn trong 1 lễ hội âm nhạc của trường đại học nên nói không ngoa thì mùa tái hợp của nhóm nữ tới rồi!

2NE1

Vào đúng 0h ngày 17/5, 4 nữ ca sĩ Park Bom - Dara - CL - Minzy đã chính thức kỷ niệm 15 năm debut của 2NE1. Tuy nhiên, khác với mọi năm, các thành viên đã tái hợp cùng nhau để thực hiện một bộ ảnh chung với ekip chuyên nghiệp. Rất lâu rồi các BLACKJACK (tên FC của nhóm) nói riêng và nhiều khán giả nói chung mới thấy được hình ảnh đầy xúc động thế này!

2NE1 hội ngộ kỷ niệm 15 năm debut

15 năm trước, 4 cô gái CL, Dara, Park Bom và Minzy lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với tư cách 2NE1. Ngay lập tức, 2NE1 đã đem đến một luồng gió mới cho Kpop bằng sự độc đáo và cá tính có 1-0-2 trong âm nhạc, khiến họ nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nữ thành công nhất thế hệ thứ 2 và sở hữu chuỗi thành tích tưởng chừng bất bại.

2NE1 được xem là "huyền thoại Gen 2"

T-ara

Sau màn hội ngộ gây xúc động của 2NE1 không lâu, T-ara cũng tiết lộ loạt "hint" liên quan đến dự án mới khiến fan Kpop đứng ngồi không yên. Cụ thể, Hyomin đăng story Instagram hình ảnh hé lộ dự án kỷ niệm 15 năm thành lập của T-ara và check-in tại buổi photoshoot cùng các thành viên. Trên MXH, ảnh 4 thành viên T-ara trong buổi photoshoot cũng được lan truyền rộng rãi.

Hình ảnh 4 thành viên trong buổi photoshoot mới nhất cùng nhau

Đáng chú ý, Jiyeon cũng đăng tải về hình ảnh chung với các chị em T-ara. Cô nàng còn đính kèm thêm bức ảnh bảng tên của mỗi thành viên. Kể từ lần cuối comeback vào năm 2021, T-ara gần như không còn cùng nhau quảng bá. Mỗi thành viên đều có định hướng riêng và cuộc sống cá nhân ổn định. Việc cùng nhau chuẩn bị dự án cho cột mốc 15 năm hoạt động khiến fan cực kỳ ấm lòng.

T-ara cũng có nhiều bản hit nổi bật

EXID

Gần đây nhất, 5 thành viên Solji - LE - Hyelin - Hani - Junghwa của nhóm nữ hot hit Gen 3 EXID bất ngờ tái hợp và cùng nhau biểu diễn trong 1 lễ hội âm nhạc của trường đại học. Các khán giả không những cùng EXID quẩy hết mình mà còn đắm chìm trong hoài niệm khi giai điệu của các bản hit Up & Down, Hot Pink, DDD, L.I.E... được vang lên.

EXID biểu diễn ở lễ hội trường đại học

Màn tái hợp bất ngờ của EXID

EXID là nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ, họ suýt tan rã nhưng "hồi sinh" nhờ bản hit Up & Down. Ca khúc này không gây tiếng vang, thậm chí còn "mất tăm" trên BXH khi ra mắt vào tháng 8/2014. Ai ngờ 2 tháng sau, nhờ đoạn fancam Hani trình diễn Up & Down siêu hot mà bài hát lội ngược dòng ngoạn mục trên các BXH. Nhờ vậy, nhóm có cơ hội tái quảng bá, giành chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, sự nghiệp cũng sang trang từ đó.

Sau khi phát hành album We vào năm 2019, 5 thành viên EXID quyết định rời khỏi công ty chủ quản, tập trung cho các hoạt động cá nhân. 1 năm sau, họ tái hợp trong các hoạt động quảng bá ở Nhật Bản nhưng phải ngừng giữa chừng do dịch Covid-19. Năm 2022, EXID đã chính thức quay trở lại sau 3 năm đóng băng hoạt động với mini album X. Cuối năm 2022, nhóm thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động vô thời hạn.

Nhóm nữ có cú lội ngược dòng nhờ fancam của Hani

SNSD là nhóm nữ thuộc top đầu Gen 2 khi sở hữu số lượng hit cũng như loạt kỷ lục khó ai sánh bằng. Những tưởng 8 cô gái sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu nhưng vào tháng 10/2017, SM Entertainment công bố rằng ba thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun đã không tái ký hợp đồng với công ty tuy nhiên cả ba đều chỉ rời công ty chứ không rời nhóm. SM tuyên bố SNSD không tan rã và vẫn tiếp tục hoạt động với 8 thành viên.

Giữ đúng lời hứa, SNSD đã tái hợp vào năm 2022 và còn phát hành hẳn 1 album với đầy đủ thành viên để kỷ niệm 15 năm debut. Nhìn các "thiếu nữ thời đại" đứng trên sân khấu cùng nhau, các fan đều không khỏi xúc động vì sự chờ đợi của họ đã được đền đáp xứng đáng.

SNSD phát hành album vào năm 2022 kỷ niệm 15 năm debut

Bên cạnh đó, ngoại trừ các thành viên đã rời công ty thì đều đặn hàng năm, nhóm nhỏ Oh!GG gồm Taeyeon - Hyoyeon - Yuri - Yoona - Sunny (thời điểm chưa rời công ty) cũng thường xuyên hội ngộ để chụp ảnh cho sản phẩm Season Greetings được bán đầu năm khiến các fan nói đùa rằng: "Không cần ra nhạc mới, chỉ cần các chị chụp ảnh bán lịch cùng nhau là thấy vui lắm rồi!".