2NE1 tái hợp trong bộ ảnh kỉ niệm 15 năm debut, 4 cô gái mỉm cười hạnh phúc bên nhau thật xúc động quá!

Vào đúng 0h ngày 17/5, 4 nữ ca sĩ Park Bom - Dara - CL - Minzy đã chính thức kỷ niệm 15 năm debut của 2NE1. Tuy nhiên, khác với mọi năm, các thành viên đã tái hợp cùng nhau để thực hiện một bộ ảnh chung với ekip chuyên nghiệp. Rất lâu rồi các BLACKJACK (tên FC của nhóm) nói riêng và nhiều khán giả nói chung mới thấy được hình ảnh đầy xúc động thế này!

2NE1 chụp hình cùng nhau kỷ niệm 15 năm debut

2NE1 diện trang phục tối màu, vừa tạo dáng cool ngầu vừa mỉm cười hạnh phúc bên nhau. Khỏi phải nói, bên cạnh 4 thành viên, các BLACKJACK chính là những người hạnh phúc nhất ngày đặc biệt này:

- Trời ơi, tôi đợi hình ảnh này từ rất lâu rồi, xúc động quá!

- Các chị không cần ra sản phẩm mới cũng được, chỉ cần các chị mãi thân thiết như vậy là hạnh phúc lắm rồi!

- Huyền thoại Gen 2 năm nào, nhìn nhóm mà nhớ thời kỳ hoàng kim của Kpop ghê!

- Mấy chục năm trôi qua rồi mà mình cứ ngỡ như mới hôm qua, mấy chị mãi đỉnh!

4 thành viên tươi cười hạnh phúc bên nhau

Bóng hình thân quen của BLACKJACK

Nhìn cách BLACKJACK và từng thành viên 2NE1 vẫn bày tỏ sự trân trọng, nâng niu những kỉ niệm khi còn bên nhau, người ta lại càng tiếc nuối cho một nhóm nhạc từng là chuẩn mực của sự đột phá và có hành trình âm nhạc ít ai có thể so bì.

Đúng ngày này 15 năm trước, 4 cô gái CL, Dara, Park Bom và Minzy lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu với tư cách 2NE1. Ngay lập tức, 2NE1 đã đem đến một luồng gió mới cho Kpop bằng sự độc đáo và cá tính có 1-0-2 trong âm nhạc, khiến họ nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nữ thành công nhất thế hệ thứ 2 và sở hữu chuỗi thành tích tưởng chừng bất bại.



2NE1 lần đầu ra mắt vào năm 2009 cùng bản hit Lollipop hát cùng BIGBANG

Sau đó là cơn bão Fire càn quét mọi BXH

2NE1 đã có màn ra mắt gây sốc qua 2 MV Lollipop và Fire khi sở hữu phong cách thời trang dị biệt và hầm hố, âm nhạc theo phong cách hip-hop có phần ồn ào, chát chúa và nhan sắc 4 thành viên được đánh giá là "xấu lạ", nằm ngoài chuẩn mực. Sau thành công với Fire, 2NE1 tiếp tục ghi điểm cùng loạt hit như I am the best, I don't care, Can't nobody, Come back home, I love you...

Thành công của 2NE1 được lý giải đến từ sức hút của concept cá tính, độc lạ và có phần nổi loạn – điều chưa nhóm nhạc nữ nào vào thời điểm bấy giờ dám thử sức. Đã thế 2NE1 còn là những cô "tắc kè hoa" trong âm nhạc. Từ hip-hop, ballad cho đến R&B, 4 cô gái không hề bó buộc mình ở bất cứ thể loại nào. Hình tượng của 2NE1 ăn khách cả ở châu Á và phương Tây, các cô gái được kì vọng sẽ đi đường dài và chinh phục những thị trường Kpop chưa bao giờ mơ tới.



4 cô gái có thể cân mọi thể loại nhạc

Nhóm cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá

Đang ở trên đỉnh vinh quang thì scandal Park Bom dùng thuốc cấm nổ ra vào tháng 9/2014 khiến mọi hoạt động của 2NE1 liền bị chững lại. Trong suốt 1 năm 2NE1 ở ẩn, trưởng nhóm CL tập trung vào hoạt động Mỹ tiến còn 3 thành viên còn lại "bặt vô âm tín". Người hâm mộ tưởng chừng đã hết hi vọng thì 4 cô gái lại một lần nữa khiến tất cả ngỡ ngàng khi đồng loạt xuất hiện trên sân khấu MAMA cuối năm 2015 và trình diễn 2 bản hit huyền thoại là Fire và I am the best. Màn biểu diễn của 2NE1 trước hàng ngàn khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho fan, và họ tin rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy nhóm đã sẵn sàng trở lại và viết tiếp câu chuyện của mình.

Sân khấu cuối cùng trước khi tan rã của 2NE1 tại MAMA 2015

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, Minzy tuyên bố rời nhóm và điều gì đến cũng đã đến. Cuối năm 2016, công ty thông báo 2NE1 chính thức tan rã. Nhóm chỉ kịp để lại ca khúc Goodbye làm món quà tạm biệt những người mình yêu thương và cũng là dấu chấm cho kỉ nguyên hoàng kim của một nhóm nhạc từng thay đổi cả cục diện âm nhạc xứ Hàn.

Dù đã tan rã, 2NE1 thỉnh thoảng vẫn thường xuyên tái hợp cùng nhau ở các dịp đặc biệt. Gần đây nhất, nhóm còn gây bất ngờ khi xuất hiện biểu diễn ở Coachella 2022.

Màn trình diễn đầy bất ngờ ở Coachella năm 2022

4 cô gái vẫn vô cùng thân thiết, thường xuyên tụ họp ở những dịp đặc biệt

