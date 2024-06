Mới đây, Anh trai Phạm Anh Duy - thành viên của team Sóng Vỗ Vỡ Bờ tại vòng Livestage 1 Anh Trai Say Hi - đã chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới của anh mang tên Hôm Nay Trời Đổ Mưa. Tiếp tục với chất liệu ballad nhẹ nhàng, Phạm Anh Duy mang đến một bản nhạc "suy" dành cho những ngày mưa. Rất nhiều khán giả bắt đầu biết đến Phạm Anh Duy kể từ sau Anh Trai Say Hi cũng tràn vào phần bình luận để lại lời động viên, khen ngợi. Nhiều người cho rằng mãi tới Anh Trai Say Hi họ mới biết có giọng hát nam trầm ấm, chất lượng như vậy và bày tỏ mong muốn trở thành fan của Phạm Anh Duy.

Phạm Anh Duy - Hôm nay trời đổ Mưa

Đáng chú ý, không ít bình luận đến từ các khán giả mới cũng cho rằng mặc dù giọng hát của Phạm Anh Duy rất hay nhưng kiểu dáng mái tóc của anh chàng trong MV Hôm Nay Trời Đổ Mưa không khác nào "phong ấn" nhan sắc. Các ý kiến này cũng cho rằng so sánh với visual của Phạm Anh Duy tại Anh Trai Say Hi quả thực khác lạ, đồng thời góp ý để anh có thể cải thiện về vấn đề phong cách. Các luồng ý kiến này xuất hiện khá nhiều khiến chính chủ Phạm Anh Duy cũng phải lên tiếng!

Nhiều netizen cho rằng mái tóc của Phạm Anh Duy trong MV đã "phong ấn nhan sắc" của anh.

Cụ thể, Phạm Anh Duy lên tiếng: "Duy thấy cả nhà nói nhiều về nhan sắc của Duy, nhưng lúc quay MV đó là tất cả những gì Duy có rồi. Cả nhà hãy ủng hộ âm nhạc của Duy nhé, còn nhan sắc bây giờ nó khác rồi, đợi lên Anh Trai Say Hi tập sau là biết". Có thể thấy, Phạm Anh Duy cũng rất lưu tâm về các góp ý của khán giả, đồng thời khẳng định anh sẽ đã chăm chút và nâng cấp nhan sắc của bản thân trong hành trình. Việc các nghệ sĩ chăm chút, thăng hạng về ngoại hình hoàn toàn là sự tôn trọng khán giả và trân trọng công việc của mình.

Bình luận của Phạm Anh Duy khi nhiều người hỏi về "nhan sắc".

Trong khi đó, khi tham dự Anh trai Say Hi, Phạm Anh Duy cùng với đội hình của team Sóng Vỗ Vỡ Bờ nhận về nhiều lời khen không chỉ vì giọng hát nội lực đồng đều, mà cũng bởi visual sáng. Phạm Anh Duy với khuôn mặt chữ điền, giọng hát trầm ấm mang đến một visual khác biệt với đội hình các Anh Trai mang nét đẹp theo hơi hướng thần tượng. Line hát của Phạm Anh Duy cũng đánh giá cao khi rất phù hợp với chất ngũ cung trong sáng tác.

Thời điểm quay hình Live Stage 1, nam ca sĩ mới chuyển vào TP. HCM gần 1 tháng. Anh chia sẻ: "Thực ra em cũng rất hiểu cảm xúc của Thái Ngân và bây giờ em cũng rất xúc động nhưng em sẽ cố gắng kềm nó lại để không làm mất không khí của mọi người". Dù nói như vậy nhưng Phạm Anh Duy vẫn quay mặt vào trong rồi khóc khiến các đồng đội phải liên tục an ủi, dỗ dành.

Phạm Anh Duy dần thăng hạng visual khi tham dự Anh Trai Say Hi.

Với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, Phạm Anh Duy được biết tới là một chàng trai với chất giọng lạ và âm vực rộng. Năm 2015, nam ca sĩ có cơ hội khẳng định được khả năng của mình khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt . Trong đội hình của HLV Thu Phương, Phạm Anh Duy lọt vào đến đêm liveshow 5, kịp để lại ấn tượng nhất định khi đã thể hiện thành công nhiều ca khúc như: Đường Về, Giọt Buồn Để lại, Ừ Thì ... Đó cũng là mùa mà Đức Phúc thuộc đội Mỹ Tâm đăng quang ngôi vị quán quân. Phạm Anh Duy trước khi tham dự Anh Trai Say Hi cũng bắt đầu nổi lên khi đảm nhiệm vị trí ca sĩ hát hỗ trợ tại mùa 2 Rap Việt, cùng với Anh Tú.