Nửa đêm qua, Phạm Đình Thái Ngân bất ngờ đăng tải bài viết đầy bức xúc trên nền tảng MXH Threads. Theo đó, nam ca sĩ bất ngờ nhắc lại về câu chuyện "nụ hôn tình bạn" tai tiếng đã đeo bám anh suốt 3 năm qua, anh mong muốn được buông tha sau quá nhiều bình luận tiêu cực.

Thái Ngân viết: "Tôi cầu chúc cho mấy đứa chửi tôi không ra gì vụ nụ hôn tình bạn lỡ có hôn ai thì sẽ trăm năm hạnh phúc bên nhau suốt đời, vì nếu không tụi nó sẽ tự chửi chính mình bằng những từ như: (...), vô văn hoá hay rất nhiều " mỹ từ " tuyệt vời đã ban cho tôi.

Một nụ hôn giữa 2 người độc thân với nhau mà chả ai ép ai phải làm cả, nó sai vì nó nằm trên sóng cho mấy " anh chị " đạo đức giả bình phẩm thôi. Tôi tệ và tôi trả giá đủ rồi, người ta cũng hạnh phúc rồi. Làm ơn đi, 3 năm rồi tha cho tôi đi!"

Bài đăng của Phạm Đình Thái Ngân đang được chú ý.

Dành cho ai chưa biết, vào năm 2021, Phạm Đình Thái Ngân đã tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ và có màn khóa môi nồng cháy với nữ khách mời. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ đã nhận đủ "gạch đá" từ netizen cũng bởi nam ca sĩ đã đòi hôn bằng được nữ khách mời trên sóng truyền hình rồi phũ phàng từ chối vì cảm thấy nụ hôn có hương vị tình bạn.

Trong khi mọi chuyện còn đang xôn xao khắp các diễn đàn, giọng ca Mắt Biếc quyết định viết một tâm thư dài trên trang cá nhân để xin lỗi về vụ việc. Phạm Đình Thái Ngân đã thẳng thắn nhận sai, cảm xúc nhất thời khiến anh thiếu đi sự tỉnh táo. Anh cũng đã xin lỗi cô gái Luna ngay sau khi quay chương trình và nhận được sự tha thứ, thông cảm. Tuy nhiên, dù đã công khai xin lỗi song suốt thời gian qua, Phạm Đình Thái Ngân vẫn bị gắn với biệt danh "nụ hôn tình bạn" một cách đầy mỉa mai, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ.

Nụ hôn "tình bạn" đeo đuổi Phạm Đình Thái Ngân bấy lâu.

Nhiều khán giả vẫn chưa quên scandal "nụ hôn tình bạn" của Phạm Đình Thái Ngân.

Phạm Đình Thái Ngân hiện đang tham dự chương trình Anh Trai Say Hi và gây chú ý mạnh mẽ khi gia nhập team 10/10 cùng Atus, Gemini Hùng Huỳnh, Ali Hoàng Dương, Quang Dương. Mặc dù 10/10 chỉ xếp hạng 6/6 tại vòng Livestage 1 song hiện tại đây là sân khấu có lượt view và thành tích top trending cao nhất sau khi tập 2 Anh Trai Say Hi lên sóng. Các thành viên của team 10/10 nhận về nhiều lời khen ngợi từ netizen.

Trong thời điểm cả team đang được nhận nhiều lời động viên từ người hâm mộ, thì cùng với đó một bộ phận khán giả là antifan của Thái Ngân không thể không nhớ đến câu chuyện "nụ hôn tình bạn" năm nào và liên tục nhắc lại giữa lúc nam ca sĩ đang vui cùng đồng đội. Chính điều này đã khiến Phạm Đình Thái Ngân "bùng nổ" với dòng trạng thái trên.

