Vai phụ mờ nhạt của mỹ nam người Thái gốc Việt tại Anh Trai Say Hi

Nanon xuất hiện như “bình bông”, dệt hoa trên gấm?

Anh Trai Say Hi gây tiếng vang trong 2 tập phát sóng đầu tiên với việc mời cả “nam thần” Thái Lan Nanon Korapat lên sân khấu. Theo như luật chơi quy định, bất cứ "anh trai" nào chọn trùng demo với Nanon, sẽ được cộng thêm 50 điểm nếu tiết mục của họ được bình chọn trong top 3. Do đó, mỹ nam người Thái gốc Việt trở thành nhân vật được các "anh trai" săn đón quyết liệt, ra sức chiêu mộ "ngôi sao may mắn" này về đội mình.

Về phía Nanon, sau khi đắn đo suy nghĩ và quan sát một vòng các đội hình, anh ngồi xuống bên cạnh Anh Tú Atus khiến đội 10/10 vỡ òa. Nhưng hóa ra đó không phải lựa chọn thực sự của mỹ nam sinh năm 2000... mà là anh ngồi nhầm chỗ. Bài hát Nanon chọn là Don’t Care chung team với Isaac, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng Master D, Negav,...

Màn trình diễn Don't Care tại Anh Trai Say Hi

Có lẽ vì lịch trình dày đặc nên “nam thần” nhà GMMTV chỉ có thể đến Việt Nam trong thời gian ngắn ngủi, chỉ tham gia được duy nhất một buổi tập ráp đội hình thế nên cũng khó có thể xem Nanon tham gia nhiều hơn trên sân khấu. Khán giả không thấy được nhiều cảnh Nanon tập luyện cùng các Anh Trai khác hay cùng lên ý tưởng với các thành viên trong đội.



Điều này tạo một sự đứt gãy không hề nhỏ về mạch cảm xúc khi thấy Nanon cùng trình diễn chung với các đồng đội. Có vẻ như Nanon đã được mời với một verse rap được ấn định và sáng tác từ trước với nội dung khá “chung chung”. Khi lên sóng dù anh thuộc về bất kì đội nào thì phần thể hiện của anh cũng sẽ không thay đổi.

Trên sân khấu Livestage 1, Nanon có đúng 1 verse rap tiếng Thái với phần phụ họa của vũ công. Màn rap tiếng Thái anh mang lên sân khấu góp phần tạo nên sự đặc biệt và cổ vũ nơi khán giả nhưng thẳng thắn mà nói, việc có Nanon trên sân khấu này hay không cũng không làm tác động đến chất lượng nói chung của tiết mục Don’t Care.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận đứng cạnh “tượng đài nhan sắc” của Vpop là Isaac thì ngay cả “nam thần” Thái Lan cũng chưa chắc có thể lấn át, và spotlight của tiết mục Don’t Care không hoàn toàn thuộc về Nanon. Việc Nanon xuất hiện cũng ví như dệt hoa trên gấm mà thôi.

Cho đến phần kêu gọi để bình chọn, trong khi các Anh Trai khác ra sức ném đồ xuống phía dưới sân khấu để kêu gọi bình chọn thì Nanon có vẻ như không được nói trước về phần này trong kịch bản, chỉ có thể rụt rè “tặng fan tình yêu của mình” mà thôi. Các phần phỏng vấn hậu trường của NSX cũng rất cố gắng để dành nhiều thời lượng cho Nanon lên sóng nhưng những gì nghệ sĩ người Thái phát biểu chủ yếu mang tính thân thiện, xã giao,...

Nanon tất nhiên vẫn diễn trọn vẹn với vai trò của anh chàng.

NSX “thừa giấy vẽ voi”?

Việc giấu nhẹm Nanon đến phút chót cũng là “con dao hai lưỡi” khi fan Nanon cũng như fan showbiz Thái tại Việt Nam nói chung không đủ thời gian để thực hiện các fan project rầm rộ hơn để ủng hộ thần tượng. Nếu NSX đồng ý hi sinh yếu tố bất ngờ, fan Nanon khá đông đảo tại Việt Nam chắc chắn cũng sẽ có nhiều hoạt động “gia nhiệt” thêm từ đầu, chứ không phải chờ đến tận khi tập 1 lên sóng mới bắt đầu thực hiện.

Từ đó có thể thấy, xuyên suốt 2 tập Anh Trai Say Hi, sự xuất hiện của Nanon thực sự vô cùng mờ nhạt, để rồi khi kết thúc Livestage 1, khán giả như có thể kết luận NSX thực sự đang “thừa giấy vẽ voi”, nhất định phải mời một ngôi sao quốc tế vào những tập đầu tiên để tạo thanh thế, gây tiếng vang áp đảo truyền thông, kéo thêm fan Thái Lan vào xem chương trình.

Điều này càng chứng tỏ NSX muốn đẩy mạnh thanh thế bằng việc mời những khuôn mặt đình đám chỉ để đóng vai cameo, có hay không thì cũng không ảnh hưởng đến tiết mục. Điều này tất nhiên không xấu, nhưng về lâu dài sẽ tạo cảm giác việc mời khách mời quốc tế hay những cái tên đình đám chỉ để làm nền, không có một vai trò hay tác động cụ thể đến các tiết mục, sẽ làm giảm đi sự trông đợi của khán giả - nhất là khi show đối thủ cực mạnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng đã sẵn sàng lên sóng và “đối đầu” sòng phẳng!