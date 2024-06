"Vũ khí bí mật" của Anh Trai Say Hi: Mỹ nam "boylove" mang dòng máu Việt, là em họ của 1 thí sinh The Face Vietnam

Sau hồi úp mở nhá hàng, nhân vật khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện trong chương trình Anh Trai Say Hi tập đầu tiên chính thức được gọi tên Nanon Korapat. Tập đầu tiên của Anh Trai Say Hi sẽ lên sóng vào tối 15/6 sắp tới, hứa hẹn tạo nên cơn bão truyền thông.

Poster Nanon xuất hiện tại Anh Trai Say Hi tập đầu tiên.

Nanon (tên thật Korapat Kirdpan) là mỹ nam người Thái với 1/4 dòng máu gốc Việt với bà ngoại là người Việt Nam. Cha anh là diễn viên người Thái Khunakorn Kirdpan và mẹ là diễn viên người Thái gốc Việt, Poonsuk Kirdpan. Bà ngoại Nanon là người Việt Nam và hiện đang sống ở Huế. Nam diễn viên cũng là em họ của Lê Trúc Anh (Gigie Chanunphat Kamolkiriluck), thí sinh The Face bản Việt mùa 2.

Nanon và người mẫu Lê Trúc Anh là chị em họ.

Cùng với Ohm, cặp đôi OhmNanon đã đã tạo nên “cơn sốt” châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy - hiện tượng boylove của xứ chùa vàng, lọt Top 1 Trending toàn cầu trên Twitter. Tuy nhiên hiện tại, OhmNanon đã trong trạng thái "xé couple", "đường ai nấy đi" khiến rất nhiều fan boylove toàn cầu tiếc ngẩn ngơ.

Dù đã "xé couple" song chàng diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá của “ông lớn” GMMTV, được nhiều nhà sản xuất phim và các nhãn hàng thời trang săn đón.

OhmNanon từng nhận giải Best Couple (Cặp đôi xuất sắc nhất) tại KAZZ Awards 2022.

Tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi, Nanon là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt qua nhiều quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng và các bộ phim truyền hình ăn khách. Độ ảnh hưởng của Nanon phủ sóng tại Thái Lan và khu vực, với các buổi fan meeting thu hút hàng nghìn fan tại Thái Lan, Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản và chuỗi concert Châu Á 2024 sẽ diễn ra tại: Thái Lan, Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai và tài năng diễn xuất, Nanon còn là một nghệ sĩ gen Z đa tài, có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác. Ca khúc Just Friends - OST phim Bad Buddy do Nanon thể hiện đã thắng giải The Best Theme Song tại Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 (2022). Anh cũng cho ra mắt album phòng thu đầu tay vào năm 2023 mang tên The Secret of The Universe cũng như khá nhiều các đĩa đơn âm nhạc tại xứ sở Chùa Vàng.

Nhạc phim BAD BUDDY do Nanon trình diễn

Chia sẻ cảm nhận khi đến với chương trình Anh Trai Say Hi , Nanon cho biết: “ Tôi cảm thấy thật hào hứng và vinh dự khi đứng đây. 30 Anh Trai đều là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và giờ họ đều tập hợp tại đây. Cho nên theo tôi đây là một chương trình vô cùng hoành tráng. Tôi cảm thấy bầu không khí thân thiết chẳng khác gì ở nhà mình. Nếu ở Thái Lan có chương trình như vậy, chắc cũng tạo nên cảm xúc tương tự ”.