Vừa qua, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi đã chính thức tung MV chủ để THE STARS với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nam đình đám. The STARS là ca khúc do JustaTee - người đảm đương vị trí Giám đốc Âm nhạc chương trình sáng tác, bản phối kết hợp đa dạng màu sắc và thể loại, bao gồm funk, disco, trap, cinematic và electronic. MV THE STARS được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ và tổ đội Antiantiart - đội ngũ sáng tạo có tiếng trong nền nghệ thuật VN hiện nay.

The Stars - MV chủ đề của Anh Trai Say Hi 2024

MV THE STARS đưa khán giả đến với một không gian đa vũ trụ đầy tính sáng tạo. Lấy màu chủ đạo là đen, MV vẫn gây ấn tượng bởi sự hoành tráng, bùng nổ thị giác khi quy tụ lên đến 30 ngôi sao trong một khung hình. Phần nhìn được chuyển động liên tục bởi những cú máy, hiệu ứng tạo cảm giác choáng ngợp.

Nói về ý tưởng sản xuất, Co-founder kiêm Đạo diễn của Antiantiart Phương Vũ cho biết: " Tóm gọn trong 3 từ: "Thời trang, nghệ thuật, hybrid. 30 Anh Trai xuất hiện trong MV THE STARS với một concept chung, nhưng vẫn có những frame hình "đắt giá" tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp và phong cách, cá tính của từng Anh Trai. "Điểm chạm" giữa nguồn năng lượng của cá nhân và cả đội hình 30 Anh Trai được thể hiện qua tính thời trang, tính trình diễn và âm nhạc".

MV quy tụ lượng sao khổng lồ

Ngoài những khung hình chung, các anh trai còn được chia riêng nhiều phân đoạn điểm nhấn khoe visual cuốn hút. Tuy nhiên, vì có quá nhiều nghệ sĩ cùng góp mặt, một MV 5 phút không thể đáp ứng thời lượng lên hình riêng của từng người. Do đó, không thể tránh được việc một số nghệ sĩ chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Vì có quá nhiều nghệ sĩ cùng góp mặt, một MV 5 phút không thể đáp ứng thời lượng lên hình riêng của từng người

Ngay sau khi MV THE STARS lên sóng, MXH cực rôm rả với những lời khen dành cho sản phẩm mới lạ, chất lượng. Ngoài những dịp thế này, rất khó để có thể mang đến một sản phẩm có tận 30 mỹ nam visual ngời ngời, cùng hát cùng nhảy. Phần nhìn thời thượng, chất chơi là một điểm cộng cực lớn để 30 Anh Trai Say Hi gây ấn tượng trong lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Nhưng ngoài những phản hồi tích cực, một bộ phận khán giả cũng cho rằng MV THE STARS chưa hoàn toàn khai thác được thế mạnh lớn nhất là quy tụ 30 ngôi sao. Nhiều người muốn nhìn thấy các anh trai được lên hình rõ ràng hơn.

Quang Hùng chỉ được focus đúng 1 giây, nhưng cũng là khung hình chung với các sao khác

Fan Quang Hùng "bão comment" đòi công bằng cho thần tượng

Nhất là fan của Quang Hùng MasterD. Dưới phần bình luận, người hâm mộ Quang Hùng bất bình vì thần tượng chỉ được xuất hiện đúng 1 giây thoáng qua, chưa kịp ngắm đã biến mất. Ngôi sao Việt Nam nổi tiếng nhất Thái Lan sở hữu lượng fan hùng hậu sau loạt hit gây bão nước bạn. Do đó, nhiều khán giả chờ đợi sự xuất hiện của anh chàng này tại Anh Trai Say Hi. Việc chỉ được lên sóng 1 giây khiến người hâm mộ hụt hẫng.

MV bị nhận xét là khiến khán giả khó theo dõi

Chưa kể, việc xây dựng MV với quá nhiều cú lia máy cũng làm khán giả khó theo dõi. Đất diễn ít ỏi là một chuyện, nhưng trong các khung hình chung cũng không thể nhìn rõ được nghệ sĩ. Có ý kiến cho rằng phần này cần được gia giảm để mang đến chất lượng hình ảnh thân thiện hơn, các anh trai cũng được dịp toả sáng hơn.