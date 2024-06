Sau 2 ngày lên sóng, các sân khấu của vòng Livestage 1 từ Anh trai say hi cũng bắt đầu tiến vào top trending. Đáng chú ý khi tiết mục xếp vị trí chót bảng 10/10 lại đang là sân khấu hot nhất khi mang về hơn 297 nghìn lượt xem cùng vị trí top 9 trending Music YouTube!

10/10 đang giữ vị trí top trending cao nhất trong số 6 tiết mục của vòng Livestage 1 Anh Trai Say Hi.

Tiết mục 10/10 đã mang đến những phần trình diễn nóng bỏng, độc đáo. Từ những động tác xoay ghế, nhảy trên ghế đến màn đạp ghế “khó nhằn” được các Anh trai thực hiện một cách dứt khoát, mạnh mẽ, làm cho khán giả bên dưới sân khấu hò hét không ngừng. Sau tiết mục này, Thái Ngân xúc động bật khóc: “Từ lúc bắt đầu, từ ngày gặp đầu tiên đã khó khăn rồi. Anh Tú Atus, Quang Trung chưa từng nhảy nhiều như vậy. Không biết Gemini Hùng Huỳnh như thế nào, chưa bao giờ thấy em ấy than hết. Lên sân khấu anh em làm tốt, khiến cho Ngân cảm thấy mình đã trải qua một quá trình tuy ngắn ngủi nhưng ai cũng vượt lên chính mình”.

10/10 có cả màn "dội nước" ấn tượng.

Bên cạnh đó, trên nền tảng TikTok, đoạn cắt của sân khấu 10/10 đang là tiết mục duy nhất từ Livestage 1 đạt trên 1 triệu view (cụ thể là hơn 1.4 triệu view sau hơn 1 ngày đăng tải), trong khi đoạn cắt từ các sân khấu còn lại chỉ dao động từ vài chục nghìn cho đến khoảng 700 nghìn cho đến thời điểm hiện tại. Điều này càng chứng tỏ sức hút của sân khấu 10/10 trên mọi nền tảng.

Phần dàn dựng của 10/10 khá nóng bỏng, táo bạo,.

Trong số 6 sân khấu của vòng Livestage 1 thì đã có 3 sân khấu lọt top trending YouTube, 3 video này đều được đăng tải cùng 1 kênh YouTube của NSX. Bên cạnh 10/10 thì sân khấu Don't Care của team Isaac với sự góp mặt của "nam thần" Nanon cũng giữ vị trí thứ 22 trên top trending, trong vòng Livestage 2 thì Don't care giữ vị trí số 2. Tiết mục nhẹ nhàng và êm ả nhất - Sóng Vỗ Vỡ Bờ - của team vocal Anh Tú - Erik - JSol - Dương Domic - Phạm Anh Duy chính là tiết mục thứ 3 tiến vào top trending với vị trí thứ 27.

Các vị trí top trending kể trên là số liệu cập nhật đến 15h00 ngày 24/6.

Đáng chú ý, sân khấu được xếp hạng nhất của vòng Livestage 1 - No Far No Star - của team Song Luân, Tage, Rhyder, CAPTAIN,... có lượt view tương đối khiêm tốn ở con số khoảng 175 nghìn. Sân khấu No Far No Star cũng hoàn toàn chưa lọt vào top trending tuy nhiên một phần do được đăng tải khác kênh YouTube. Đây cũng là tiết mục gây nhiều tranh cãi sau vòng Livestage 1: nhiều ý kiến cho rằng tiết mục này không xứng đáng giành vị trí số 1, tuy nhiên cũng không ít khán giả cho rằng đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực và đa tài của cả đội.

Về thời gian đăng tải clip trình diễn cũng là yếu tố khiến không ít netizen tranh cãi: nếu như 3 clip lọt top thịnh hành nằm cùng kênh đã được đăng tải từ 1 ngày trước thì mãi đến hôm nay, 3 sân khấu còn lại (No Far No Star - Hút - Nỗi Đau Ngây Dại) mới được đăng tải lên cùng kênh. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến lượt xem cũng như vị trí top trending của các sân khấu được đăng tải sau.

Liệu với con số này, có sự mâu thuẫn nào giữa sự đón nhận của khán giả đại chúng với kết quả trường quay cho các tiết mục vòng Livestage 1 của Anh Trai Say Hi?