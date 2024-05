Nhàn như Taylor Swift: Lướt TikTok thấy clip ghép nhạc hợp quá, tuyên bố đây là MV chính thức luôn!

Một ngày đẹp trời, Taylor Swift dạo TikTok và thả tim dạo như thường lệ. Bỗng cô lướt trúng 1 đoạn clip dài vài chục giây, sử dụng âm thanh chính là ca khúc The Smallest Man Who Ever Lived. Ngay sau khi xem xong đoạn clip, Taylor Swift để lại bình luận "chấn động": "Cái này là MV chính thức (cho bài hát) luôn nhé!". Câu chuyện... cười ra nước mắt này đang được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng Swifties toàn thế giới.

Đoạn clip ghép nhạc mà Taylor Swift chọn làm MV chính thức cho ca khúc The Smallest Man Who Ever Lived.

Dù chỉ dài chưa đến 30 giây nhưng đoạn clip gây ấn tượng được đến Taylor Swift hẳn cũng không phải dạng vừa. Một anh chàng có vẻ như đang trong cơn đớn đau dằn vặt (vì chia tay?) bước ra đường la hét, đập phá đồ đạc. Ngay sau đó có 2 chàng trai đến dìu anh chàng này - cứ ngỡ như là 2 người bạn đến an ủi, nhưng không! Cả 2 anh chàng đã kéo chàng trai thất tình này đến... một chiếc xe cảnh sát đang chờ sẵn. Kịch bản "éo le" này có vẻ được Taylor Swift quá tâm đắc thế nên mới trở thành MV chính thức được chứ!

Chàng trai gào thét bên đường.

Cứ ngỡ 2 người bạn hộ tống, an ủi...

Nhưng hóa ra là... hộ tống đến xe cảnh sát.

Nhiều fan "than trời" vì cách làm MV quá nhàn của Taylor Swift, cũng như sự hài hước của nữ ca sĩ. Rất nhiều fan cũng mong muốn sẽ có phiên bản đầy đủ cho "MV" đặc biệt này.

Chủ nhân của đoạn clip là Giacomo Benavides, một nhà sáng tạo nội dung người Peru kiêm diễn viên mô phỏng người nổi tiếng. Trước đó, anh cũng có 1 số đoạn clip tình huống trên nền nhạc Taylor Swift, cũng được cộng đồng fan khá chú ý.

Bình luận chấn động của Taylor Swift "ụp crown" cho 1 TikToker.

The Smallest Man Who Ever Lived là một track được đánh giá cao trong album The Tortured Poets Department. Đây là một bài hát chia tay, "diss" người yêu cũ mà fan Taylor Swift tin chắc rằng chính là anh chàng "red flag" toàn thân Matty Healy.. Lời bài hát của Taylor Swift nói về một người đàn ông trong bộ đồ của một giáo phái, cáo buộc anh ta đã ám ảnh cô và cố gắng mua chất gây nghiện từ 1 người bạn của cô.