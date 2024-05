Trong khoảng giữa mối quan hệ lãng mạn với cầu thủ Travis Kelce và sau khi chia tay mối tình 6 năm Joe Alwyn, Taylor Swift từng có thời gian hẹn hò cực ngắn với Matty Healy, thủ lĩnh của nhóm nhạc The 1975 vào khoảng tháng 5/2023. Có thể nói, trong số dàn người yêu cũ của Taylor Swift, dù Matty Healy có thời gian hẹn hò cực ngắn nhưng có thể xem là một trong các anh chàng người yêu cũ bị fan của nữ ca sĩ chán ghét nhất. Nhiều người khẳng định, khi quen Matty Healy, Taylor Swift không khác nào đang đâm thẳng vào một chiếc “red flag” di động!

Matty Healy sinh năm 1989 (cùng tuổi Taylor Swift). Anh là giọng ca chính kiêm guitarist của nhóm nhạc The 1975. Ban nhạc đã ra mắt 4 E.P và 5 album dẫn đầu BXH nước Anh suốt 21 năm hoạt động đến hiện tại, là một trong những nhóm nhạc pop rock hàng đầu thế giới. Taylor Swift và Matty Healy giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết khá lâu, thậm chí vào năm 2014, họ cũng từng bị đồn đại có thời gian hẹn hò ngắn nhưng cũng bất thành. Trong album The Tortured Poets Department, Taylor Swift cũng ưu ái dành title track cùng tên với album để tặng cho Matty Healy.

Taylor Swift và Matty Healy hẹn hò hồi năm 2023.

Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật thì Matty Healy đã không bị fan của Taylor Swift chán ghét đến vậy. Matty Healy có tiền sử gây tranh cãi nặng nề với các phát ngôn trên sân khấu và trên MXH, anh thường xuyên có những tuyên bố mang tính phân biệt chủng tộc, phân biệt phụ nữ, xúc phạm cộng đồng LGBT,... Nam ca sĩ cũng nhận về nhiều chỉ trích vì sự thiếu kiểm soát trong lúc trình diễn, nhiều lần khiến ban nhạc khốn đốn.

Quá bốc đồng khi trình diễn: phát ngôn gây sốc, khóa môi người lạ, giẫm đạp lên quốc kỳ Hàn Quốc

Matty Healy có nhiều phát ngôn để ủng hộ thúc đẩy các quyền cho nhóm yếu thế. Tuy nhiên, cách anh trình bày trên sân khấu thường xuyên có vấn đề khi cách thể hiện quá cực đoan, vượt khỏi những quy định của đất nước mà anh ghé thăm. Tháng 7/2023, The 1975 tham gia Good Vibes Festival, Matty Healy đã có chia sẻ gay gắt về một số đạo luật liên quan đến người đồng tính tại Malaysia. Ngay sau đó, tay bass Ross MacDonald bước đến chỗ Matty Healy và cả hai hôn nhau. The 1975 tiếp tục trình diễn, đến tiết mục thứ 7 I Can't Be More In Love, Matty Healy thông báo với khán giả ban nhạc phải rời đi, "chúng tôi vừa bị cấm ở Kuala Lumpur".

Ross MacDonald bước đến chỗ Matty Healy và cả hai hôn nhau.

Đây không phải lần đầu The 1975 bị cấm biểu diễn tại một quốc gia, trước đây năm 2019 tại Dubai (U.A.E), Matty Healy cũng có một bài phát biểu tương tự rồi sau đó cũng đã hôn một fan nam trong show. Các quốc gia Hồi giáo như Malaysia và U.A.E nhìn chung vẫn có cái nhìn khắt khe với cộng đồng LGBT, thế nên việc làm của Matty Healy chưa chắc đã khiến tình hình của cộng đồng LGBT tốt hơn tại các quốc gia này.

Tháng 6/2023, nhóm nhạc The 1975 có buổi biểu diễn tại Lễ hội NorthSide ở Eskelunden (Đan Mạch). Khi đang hát bản hit Robbers, ca sĩ chính Matty Healy đã quỳ gối bên rìa sân khấu và trao cho nhân viên bảo vệ nụ hôn nồng nhiệt. Các video ghi lại khoảnh khắc đó cho thấy nhân viên bảo vệ cười tươi, còn giơ tay lên trời sau khi “khóa môi” ngôi sao nhạc rock. Trong khi đám đông reo hò, giọng ca sinh năm 1989 cầm một chai sâm panh và kéo nhân viên bảo vệ vào một cái ôm ngắn khác.

Matty Healy hôn đàn ông lúc diễn.

Trong show diễn hồi năm 2019 tại Seoul của nhóm The 1975, Matty Healy đã khiến cộng đồng mạng xứ kim chi phẫn nộ vì đăng ảnh giẫm lên quốc kỳ Hàn Quốc bằng chân trái lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh là lá cờ Hàn Quốc có viết tên các thành viên trong nhóm, cũng như dòng chữ "The 1975 in Seoul". Hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra bức xúc trước hành động xúc phạm này của nam ca sĩ.

Khi một cộng đồng mạng đặt câu hỏi rằng tại sao nam ca sĩ lại giẫm lên quốc kỳ Hàn Quốc, Matty thản nhiên đáp: "Đây rõ ràng là cờ của tôi mà". Sau khi vấp phải phản ứng vô cùng dữ dội, Matthew xóa bài đăng nhưng không kèm theo lời xin lỗi. Đáng chú ý hơn, nam ca sĩ còn "đổ thêm dầu vào lửa" với một dòng tweet khác có nội dung: "omg bore off f**king hell" (tạm dịch: "Thật chết tiệt!"). Từ đó về sau Matty Healy đã hoàn toàn bị fan Hàn Quốc tẩy chay bởi hành động xúc phạm đến quốc kỳ.

Hình ảnh phản cảm được Matthew Healy đăng tải trên mạng xã hội cách đây không lâu. Sau đó, giọng ca của The 1975 cũng đã nhanh chóng xoá đi.

Ẩn ý chuyện hẹn hò Taylor Swift là “làm mất đi sự nam tính”

Sau lần hẹn hò bất thành vào năm 2014, Matty Healy từng có phát biểu gây tranh cãi cực mạnh 2 năm sau đó. Cụ thể, khi được phóng viên hỏi rằng Matty Healy có sợ đánh mất chính mình khi bước vào mối quan hệ yêu đương hay không, anh đã trả lời khó hiểu, vòng vo nhưng cũng đi đến kết luận đại ý rằng việc hẹn hò với Taylor Swift sẽ làm anh “mất đi sự nam tính”.

Taylor Swift trong bữa tiệc với Matty Healy.

Với quá nhiều các “red flag” như thế, fan Taylor Swift vẫn rất khó hiểu vì sao thần tượng lại có thể hẹn hò với Matty Healy, dẫu chỉ là mối quan hệ không nghiêm túc và rất ngắn ngủi. Nhưng chắc chắn, những cảm xúc Matty Healy dành cho Taylor Swift cũng không hề ít khi có rất nhiều track trong album The Tortured Poets Department được fan phân tích là dành cho Matty Healy chứ không chỉ đơn thuần cho Joe Alwyn như thông tin ban đầu.

Tiêu biểu nhất là title track - The Tortured Poets Department. Cụ thể, fan Taylor Swift đặc biệt quan tâm đến phần lời bài hát của ca khúc khi đề cập trực tiếp đến cái tên Charlie Puth, nguyên văn phần lời bài hát được đề cập như sau: "You smoked and ate seven bars of chocolate/ we declared Charlie Puth should be a bigger artist / I scratch your head, you fall asleep / Like a tattooed Golden Retriever”, Như vậy, nguyên văn đoạn lyrics trên có thể hiểu là cách mà Taylor Swift nhớ về những khoảnh khắc bên người yêu cũ: hay hút thuốc (và cả chất gây nghiện), bàn luận về Charlie Puth, có tính tình như chú chó Golden Retriever.

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại Taylor Swift đang êm ấm với Travis Kelce, và người hâm mộ rất mong đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc sau cùng của nữ ca sĩ!