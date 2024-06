Justin Timberlake đang tụt dốc không phanh

Page Six mới đây đã đưa tin Justin Timberlake bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Điều đáng buồn hơn là người cảnh sát bắt giữ nam ca sĩ còn không biết anh là ai. Nguồn tin cho biết trong khoảnh khắc bị bắt, Justin đã phàn nàn rằng điều này sẽ phá hỏng chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, vị cảnh sát vẫn không hiểu anh đang nói tới chuyện gì.

Trong thời gian gần đây, ngôi sao 43 tuổi dường như liên tục bị chỉ trích và không nhận được cảm tình từ công chúng. Có vẻ như anh không còn có thể giữ được phong độ và không thể tự hào về sự nghiệp như trước, đặc biệt là sau khi album mới nhất Everything I thought it was rớt khỏi BXH Billboard 200 chỉ sau 4 tuần phát hành. Đây cũng bản phát hành đầu tiên của nam ca sĩ trượt vị trí số 1 kể từ Justified vào năm 2002.

Không chỉ bị chê bai về album, doanh số bán vé cho tour diễn vòng quanh thế giới The Forget Tomorrow World Tour cũng vô cùng ảm đạm. Dường như hình tượng ngôi sao nhạc pop đình đám một thời đã không còn đúng với Justin Timberlake nữa.

(Ảnh: Getty Images/ Live Nation)

"Album không thành công lắm và Justin thì không có được những vai diễn lớn ở thời điểm này", một người trong giới Hollywood nhận xét, "Tôi nghĩ ở Hollywood hiện nay, anh ấy đang bị chỉ trích như một gã khốn nạn".

Không chỉ gặp chuyện với sự nghiệp, "ngôi sao vàng" một thời cũng lộ rõ dấu hiệu khủng hoảng ở tuổi trung niên trong đời sống cá nhân của mình. Vợ của anh - diễn viên Jessica Biel - được cho là cực kỳ khó chịu với những trò hề của chồng mình.

Việc tụt dốc không phanh của anh bắt đầu kể từ khi Britney Spears cho ra mắt cuốn hồi ký The Woman in Me vào năm 2023. Trong đó, công chúa nhạc pop tiết lộ từng bị Justin ép phá thai thuở còn bên nhau. Chuyện càng khiến khán giả phẫn nộ hơn khi trong một concert vào tháng 2, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố: "Tôi muốn nhân cơ hội này để không xin lỗi bất kỳ ai cả".

Justin Timberlake và Britney Spears từng là "cặp đôi vàng" trong làng giải trí Hollywood. (Ảnh: Patrick McMullan)

Mặc dù sự đi xuống của Justin Timberlake có thể gây hoang mang cho khán giả nhưng một số chuyên gia trong ngành tin rằng đây là điều có thể đoán trước. "Đã có nhiều tin đồn xung quanh hành vi của anh ấy từ lâu", một người tiết lộ, "Có lẽ bong bóng sắp vỡ và chuyện này là chiếc đinh đâm vào bong bóng".

Nói về sự việc bị cảnh sát bắt vì lái xe khi đang say rượu của giọng ca Mirrors, một người trong ngành nhận xét: "Trong thế giới ngày nay, bạn phải thực sự ngu ngốc khi uống rượu và sau đó lái xe. Justin đang thể hiện một khía cạnh mà tôi không nghĩ nhiều khán giả biết đến".