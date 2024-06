Ê chề như Justin Timberlake: Đem danh tiếng lẫn tour diễn ra để xin được thả nhưng vẫn nhận cái kết đắng!

Sáng sớm ngày 18/6, nam ca sĩ Justin Timberlake bị cảnh sát chặn đường, phát hiện anh chàng lái xe trong tình trạng say xỉn và vi phạm luật giao thông.

Cảnh sát cho biết nam ca sĩ đang "trong tình trạng say xỉn", "mắt đỏ ngầu và đờ đẫn, hơi thở nồng nặc mùi đồ uống có cồn" và "đạt kết quả tệ trong tất cả các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo tiêu chuẩn tại hiện trường".

Hình ảnh Justin Timberlake bị còng tay vì uống "quá chén" gây bão mạng xã hội

Tài liệu tòa án tiết lộ ca sĩ từ chối kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở ba lần. Tuy vậy, tại hiện trường, Justin Timberlake khai: "Tôi uống một ly martini và đi theo bạn bè về nhà". Oái ăm hơn nữa, nam ca sĩ còn nói nhỏ “năn nỉ" viên cảnh sát rằng: “Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tour diễn của tôi mất!”

Nam ca sĩ được phát hiện trong tình trạng say xỉn

Trường hợp của một ngôi sao nhạc pop như Justin Timberlake đáng lẽ ra có thể được “du di" xử lý trong âm thầm, tuy nhiên viên cảnh sát còn quá trẻ nên còn không biết Justin Timberlake là ai, anh chàng cứ thế “làm lớn chuyện", còng tay nam ca sĩ dắt về đồn.

Viên cảnh sát này thậm chí còn tỉnh bơ hỏi ngược lại Justin trong khi đang còng tay anh chàng: “Tour gì cơ?”. “World Tour đó…” - Justin Timberlake bất lực.

Nhiều fan hài hước "chế ảnh" cho rằng cảnh sát đó thực ra là Britney Spears

Loạt ảnh Britney Spears mặc trang phục cảnh sát cũng được cộng đồng mạng "đào lại"

Thậm chí Mariah Carey cùng câu nói nổi tiếng "Tôi chả biết ả ta là ai cả" cũng được fan truyền tay lại cho nhau trước thông tin "ê chề" của Justin

Nhiều fan thậm chí còn đùa rằng có lẽ viên cảnh sát này chỉ đang giả vờ thôi, thực chất anh ta là một “Britney's Army" (fan của Britney Spears). Cộng đồng mạng “hả hê” đùa vui và chế ảnh với hình ảnh “báo thù" của fan cho Britney trước sự “ê chề" của nam ca sĩ Justin Timberlake. Thậm chí, fan Britney Spears còn rủ rê đẩy luôn ca khúc Criminal (ca khúc nói về tình yêu của cô gái với 1 tên tội phạm) của nữ ca sĩ lên top 1 iTunes như để... dằn mặt bạn trai cũ của cô nàng.

Nam ca sĩ được thả cùng luật sư

Timberlake bị buộc tội vào khoảng 9h30 ngày 18/6 và được thả tự do mà không cần bảo lãnh. Theo các quan chức tòa án, ca sĩ phải trình diện vào ngày 26/7. Nếu bị kết tội say rượu lái xe, Timberlake sẽ phải đối mặt án một năm tù. Tuy nhiên, luật sư của Timberlake cho biết ca sĩ có thể hưởng án nhẹ hơn là phạt 500 USD và đình chỉ giấy phép lái xe 90 ngày.

Cựu thành viên nhóm nhạc NSYNC - Justin Timberlake và cũng là người “cũ" của Britney Spears, hiện đang lưu diễn cùng tour toàn cầu Forget Tomorrow trong kế hoạch quảng bá album thứ sáu mang tên Everything I Thought It Was của anh.

Những câu chuyện đáng xấu hổ của Justin được Britney "vạch trần" toàn bộ trong hồi ký được cô tung ra cuối năm 2023 sau khi thoát khỏi quyền giám hộ

Cuối năm 2023, trong cuốn hồi ký The Woman In Me, Britney cũng lần đầu tiên kể chuyện mang thai với Justin nhưng phải phá bỏ vào cuối năm 2000 vì người yêu không hài lòng và không muốn làm cha. Sau này, nam ca sĩ cũng không trực tiếp mặt đối mặt với Britney để kết thúc mối quan hệ mà dùng cách nhắn tin. Sự vô tâm này khiến giọng ca Toxic tan nát cõi lòng. Chính Britney Spears cũng cho biết: "Tôi hôn mê ở Louisiana, còn anh ấy vui vẻ chạy quanh Hollywood", cô viết.