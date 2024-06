Lý do Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Bad Bunny chật vật bán vé concert

Theo New York Post, nhiều nghệ sĩ lớn như Jennifer Lopez, Bad Bunny, Justin Timberlake, Pink... đang chật vật để bán vé concert của mình. Thậm chí, kể cả lễ hội âm nhạc lớn như Coachella cũng bị cho là mờ nhạt và khó bán vé hơn những năm trước đó. Tất nhiên, vấn đề này không phải mối lo ngại đối với Taylor Swift và Beyoncé.

Mặc dù không phải tất cả các vấn đề của nghệ sĩ đều giống nhau nhưng dường như có một chủ đề chung đã gây ảnh hưởng cho hoạt động kinh doanh âm nhạc của họ. Điều dễ nhận thấy nhất chính là nhiều buổi hoà nhạc hậu đại dịch đang tăng giá vé khá nhiều và việc mua vé cũng trở nên khó khăn hơn. Theo dữ liệu từ Pollstar, giá vé trung bình cho 100 chuyến lưu diễn hàng đầu trong quý đầu tiên năm 2024 đã đạt mức kỷ lục là 123,25 USD.

(Ảnh; Getty Images)

Bad Bunny - một trong những ngôi sao lớn giành giải Grammy - cũng buộc phải huỷ bỏ buổi biểu diễn ở Minneapolis (Mỹ) do doanh thu kém. BI cũng tiết lộ rằng các concert của Justin Timberlake và Pink cũng có tình hình bán vé không khả quan.

Một lý do khác cho vấn đề bán vé concert chính là ở nghệ sĩ và đội ngũ của họ. New York Post cho rằng có thể các ngôi sao đang tự đánh giá quá cao bản thân khi đặt concert ở những địa điểm quá rộng, dẫn tới họ không thể bán hết vé. Một ví dụ cho điều này là tour diễn của Jennifer Lopez. Sau khi album mới leo dốc, J.Lo lẳng lặng huỷ bỏ 7 concert của mình do nhu cầu của khán giả không cao như dự tính. Đến tuần trước, Live Nation thông báo nữ ca sĩ đã huỷ tour diễn để dành thời gian bên gia đình và bạn bè.