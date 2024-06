Từng là một trong những “nữ hoàng” lẫy lừng của dòng nhạc latinh, chạm đến đỉnh cao sự nghiệp với bản hit On The Floor viral “bùng nổ” khắp toàn cầu, sự nghiệp của Jennifer Lopez những năm sau đó dần đi xuống khi cô không thể duy trì được sức hút của mình. Năm 2014, J.Lo cho ra mắt album A.K.A và là cú “flop” chưa từng thấy trong sự nghiệp. Kể từ đó, J.Lo đã không cho ra mắt thêm sản phẩm âm nhạc chính thức nào suốt 10 năm qua.

Năm 2024, Jennifer Lopez quyết định đầu tư cho chuỗi dự án để vực dậy tên tuổi với tổng trị giá lên đến 20 triệu USD, bao gồm một album phòng thu mới, một tour diễn cũng như một bộ phim tài liệu. J.Lo và người hâm mộ rõ ràng đặt rất nhiều kì vọng vào chuỗi dự án này.

Tuy nhiên, mặc dù đầu tư mạnh tay là thế, nhưng người tính không bằng trời tính. J.Lo đã có một tuổi 55 thực sự đáng quên khi trượt dài trong âm nhạc lẫn trong hôn nhân. Điều này càng khiến khán giả thêm xót xa cho một “nữ hoàng” nhạc latinh lừng lẫy một thời!

Tuổi 55 đầy chật vật của J.Lo

Album flop kinh hoàng, tour diễn hủy bỏ vì ế ẩm dù giá vé đại hạ giá!

Ngày 31/5, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Jennifer Lopez hủy chuyến lưu diễn mùa hè vòng quanh Bắc Mỹ This Is Me… Live. Đại diện Live Nation, đơn vị quảng bá cho chuyến lưu diễn, đưa ra lý do là nữ ca sĩ sinh năm 1969 cần thời gian để nghỉ ngơi bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết. Công ty cũng cam kết hoàn tiền vé cho người hâm mộ.

Không lâu sau thông báo, nữ ca sĩ gửi cho người hâm mộ một thông điệp trên bản tin On The JLo. “Tôi đau lòng và vỡ vụn vì đã làm các bạn thất vọng. Xin hãy hiểu rằng tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không cảm thấy nó thực sự cần thiết. Tôi hứa bù đắp cho các bạn và chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn lần sau nhé” .

Poster cho tour diễn bị hủy đầy đáng tiếc của J.Lo

Nếu không bị hủy, chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu vào ngày 26/6 ở Orlando, Florida (Mỹ) và kết thúc tại Houston (Texas, Mỹ) vào ngày 31/8. Tuy nhiên, công chúng gần như ai cũng hiểu nguyên nhân chính của việc tour diễn lần này bị hủy nằm ở việc tình trạng bán vé ế ẩm, không thể sold-out bất kì một đêm nào của J.Lo! Cá biệt ở một số nơi theo báo cáo thì giá vé nhiều hạng ghế đã được giảm xuống còn 10 USD (khoảng 254 nghìn đồng) nhưng vẫn không đủ vực dậy lượng vé bán vé.

Tour diễn lần này của Jennifer Lopez ban đầu được đặt tên là This Is Me... Now: The Tour, theo tên album mới nhất của cô, phát hành vào đầu năm. Tuy nhiên, album trở thành một cú trượt dài đến khó tin khi chỉ debut ở vị trí #38 trên Billboard 200 với 14 nghìn bản bán ra, trở thành album có doanh thu tệ nhất trong sự nghiệp của "tượng đài" nhạc latinh. Album đã "flop", thế nên đặt tên chuyến lưu diễn là This Is Me... Now cũng khiến doanh thu èo uột theo. Hậu quả là 7 đêm diễn đã phải hủy bỏ do lượng vé bán ra quá thấp.

Chỉ có 50% vé được bán

Vào tháng 4, Jennifer đổi tên chuyến lưu diễn thành This Is Me... Live: The Greatest Hits, đồng nghĩa với việc cô xác nhận sẽ không chỉ hát các ca khúc trong album "flop" đến đáng quên mà sẽ trải dài tất cả các bản hit lớn nhất trong sự nghiệp. Doanh thu của tour cũng dần khả quan hơn tuy nhiên vẫn không tránh khỏi kết cục hủy bỏ vì ế ẩm. Trong đó nặng nề nhất là thành phố Denver, nơi chỉ mới bán được hơn 50% số vé. Được biết trước khi phải hủy bỏ tour diễn, J.Lo cũng chỉ mới bán được tổng cộng 70% số vé cho tất cả các đêm.

Một chút an ủi nhỏ nhoi với J.Lo khi lĩnh vực điện ảnh vẫn mang đến chút le lói và hi vọng cho cô. Cụ thể, bộ phim Atlas mà cô thủ vai chính đang nhận được các đón nhận tích cực trên nền tảng Netflix. Trong tuần từ ngày 20 đến 26/5, Atlas đã trở thành phim điện ảnh tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, với tổng cộng 28,2 triệu lượt xem chỉ trong ba ngày đầu ra mắt. Bộ phim có kinh phí 100 triệu và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Trục trặc hôn nhân khiến tour diễn phải hủy để J.Lo có thời gian “hàn gắn”?

Bên cạnh việc ế vé thì một trong nhũng nguyên nhân chính mà truyền thông đồn đoán Jennifer Lopez phải hủy toàn bộ tour diễn đến từ việc cô phải tập trung hàn gắn hôn nhân với người chồng hiện tại. Theo đó, Jennifer Lopez kết hôn vào năm 2022, với người chồng hiện tại Ben Affleck, một nam diễn viên và nhà sản xuất phim. Trước đó, US Weekly cho biết Jennifer bất hòa với chồng kém tuổi vì cô làm việc quá nhiều. Theo nguồn tin, Ben không đồng ý với lối sống của vợ và cảm thấy mệt mỏi về hôn nhân sau giai đoạn trăng mật.

Mối quan hệ giữa J.Lo và Ben luôn tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Một nguồn tin khác nói thêm lịch trình công việc khác biệt cũng là một phần lý do rạn nứt: “Cả hai đều có nghề nghiệp đòi hỏi khắt khe và thường phải ở các thành phố khác nhau. Theo thời gian, Jennifer và Ben ngày càng khó giao tiếp hiệu quả. Những hiểu lầm nhỏ đã trở thành những cuộc tranh cãi nghiêm trọng”.

Trong khi đó, nguồn tin của People cho biết Jennifer căng thẳng trong hôn nhân do phong cách sống khác nhau. Nguồn tin nhấn mạnh Ben luôn ấn tượng với sự chuyên nghiệp và thành công của vợ trong công việc, nhưng không có nghĩa anh phù hợp với cách sống của cô.”

Tuy nhiên mới đây, cặp đôi được bắt gặp trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, làm dịu đi rất nhiều những nghi vấn đổ vỡ hôn nhân. Khán giả cũng trông đợi J.Lo sớm ổn định lại với cuộc sống tình cảm để có thể trở lại sân khấu, trở lại với những dự án “vực dậy” tên tuổi!