5 ngày trước show Westlife tại Hà Nội: Chưa đêm diễn nào bán hết vé!

Trưa 13/5, cổng bán vé cho 2 đêm diễn của Westlife tại Hà Nội chính thức được mở ra. 2 đêm diễn nằm trong tour diễn The Hits Tour của Westlife, với khách mời 911, diễn ra vào ngày 4 và 5/6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Theo thông tin từ BTC, mỗi đêm diễn sẽ bán ra khoảng hơn 8 nghìn vé, tổng cộng khoảng hơn 16 nghìn khán giả cho 2 đêm diễn trở lại của Westlife.

Toàn bộ sơ đồ vé được phân làm 7 hạng ghế ngồi, theo thứ tự từ CAT 1 cho đến CAT 7. Hạng CAT 1 có giá cao nhất (5 triệu đồng) trong khi CAT 7 rẻ nhất (850 nghìn đồng). Mức giá không quá chênh lệch so với The Wild Dreams Tour diễn ra vào tháng 11/2023.

Đêm diễn mới nhất của Westlife trong The Hits Tour tại Trung Quốc.

Cập nhật đến chiều ngày 30/5 với cả 2 đêm (4 & 5/6/2024) thì 3 hạng vé CAT 5 - CAT 6 - CAT 7 đã được bán hết, 3 hạng vé giá thấp nhất này thực chất đã được bán hết chỉ sau 2 ngày mở bán. Đáng chú ý khi BTC bất ngờ mở bán thêm 2 khu vực, tên là CAT 4A và CAT 5A. Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan Westlife tại Việt Nam, nghi ngờ về "bóng ma" xếp chỗ thiếu hợp lí của 2 đêm diễn năm ngoái trở lại.

3 hạng vé có giá cao nhất là CAT 1 - CAT 2 - CAT 3 chưa sold-out tuy nhiên tỉ lệ lấp đầy khá khả quan, trên 80%, ghế trống chủ yếu ở khu vực ở rìa khán đài. Khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần lễ nữa, 2 đêm diễn của Westlife sẽ diễn ra, việc khán giả có thể lấp đầy thêm các khu vực này cũng không quá khó khăn.

CAT 1 của ngày 1 và ngày 2.

CAT 2 của ngày 1 và ngày 2.

CAT 3 của ngày 1 và ngày 2.

Dù lượng vé còn lại không quá nhiều, nhưng netizen không thể không so sánh với tốc độ tiêu thụ vé kỉ lục của show diễn Westlife tổ chức vào tháng 11 năm ngoái. Thời điểm đó, chỉ sau hơn 4 tiếng mở bán, toàn bộ 15 nghìn vé tại SVĐ Thống Nhất cho The Wild Dreams Tour của Westlife đã được tiêu thụ hết, lập nên kỉ lục về tốc độ "sold-out" với một đêm nhạc của nghệ sĩ ngoại quốc tổ chức tại Việt Nam. Trong khi đó, với The Hits Tour, lượng vé bán ra chỉ bằng 1/2, giá vé cũng không cao hơn nhiều, nhưng đến hiện tại vẫn chưa tiêu thụ hết.

Vì sao show Westlife tại Hà Nội nưam nay không tiêu thụ vé nhanh kỉ lục như 1 năm trước?

Không khó để lí giải cho tốc độ bán vé sụt giảm này. Đầu tiên là Westlife trở lại quá nhanh chóng, đánh mất đi sự "thèm thuồng" hay mong đợi, khao khát trong thời gian dài của fan. Trong khi The Wild Dreams Tour là sự trở lại của boyband người Ireland đến Việt Nam sau hơn 12 năm, thì The Hits Tour diễn ra chỉ sau chưa đầy nửa năm từ đêm nhạc đó. Rất nhiều khán giả đã được "thỏa mãn" với đêm nhạc "toàn hits" diễn ra vào năm trước nên động lực đến xem Westlife chỉ sau nửa năm cũng không còn nhiều.

Đội hình lưu diễn lần này của Westlife thiếu hẳn Mark Feehily, có bổ sung thêm 1 số ca sĩ phụ trợ và nhạc công.

Thứ hai, việc Westlife lần này chỉ đi tour với 3 thành viên, thiếu vắng Mark Feehily cũng là nguyên nhân dẫn đến việc một số "fan only" của Mark sẽ ít mặn mà tham dự concert. Việc mời 911 cũng khiến một số khán giả cho rằng là không thực sự cần thiết, khiến giá vé đội lên cao hơn.

Thứ ba, thời điểm công bố bán vé cho đến ngày diễn ra quá gấp rút - chưa đầy 1 tháng, thế nên rất nhiều khán giả dù muốn đi nhưng cũng khó lên kế hoạch, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thu xếp công việc để chung vui cùng thần tượng.

