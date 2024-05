MXH "dậy sóng" với tour diễn của Justin Timberlake: Hát cực hay trên sân khấu bay lơ lửng!

Ngày 29/4 (theo giờ Canada), "Hoàng tử nhạc Pop" Justin Timberlake đã chính thức khởi động tour diễn thế giới Forget Tomorrow World Tour tại Rogers Arena. Buổi diễn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với sự xuất hiện của đầy đủ những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Justin Timberlake cũng như nhiều ca khúc đến từ album phòng thu mới ra mắt của nam ca sĩ - Everything I Thought It Was.

Tiết mục đang nhận được nhiều sự chú ý nhất từ cộng đồng mạng cũng như những khán giả có mặt tại show diễn chắc chắn phải kể đến tiết mục kết show - Mirrors. Hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Rogers Arena trong tối hôm qua đã rầm rộ chia sẻ phần dàn dựng quá ấn tượng này.

Justin Timberlake trình diễn Mirrors tại The Forget Tomorrow Tour ở Vancouver

Tiết mục kết show hoành tráng bắt đầu với việc một sân khấu bay khổng lồ lơ lửng trên độ cao hàng chục mét. Sau khi sân khấu bay cố định vị trí, Justin Timberlake xuất hiện và trình diễn trên bề mặt khiến khán giả không khỏi thót tim mặc dù anh có hệ thống bảo hộ an toàn phía sau.

Justin Timberlake đã mang đến một sân khấu "thách thức trọng lực" khi anh vừa hát, vừa bay lượn trên sân khấu nổi giữa độ cao hàng chục mét. Cảnh tượng khiến khán giả không khỏi nổi da gà.

Justin Timberlake nghiêng người theo độ nghiêng của sân khấu bay.

Sân khấu bay trên độ cao hàng chục mét với hiệu ứng hoành tráng.

Justin Timberlake đã có màn kết show quá ấn tượng.

Set diễn dài hơn 2 tiếng với 29 ca khúc, những ca khúc đình đám nhất đều góp mặt: My Love, Cry Me a River, Suit & Tie, Rock Your Body, SexyBack, Future Sex/LoveSounds, Let the Groove Get In, What Goes Around... Comes Around,... Những ca khúc mới lần đầu tiên đượ trình diễn đến từ album mới gồm Technicolor, Infinity Sex, Imagination, Drown, My Favorite Drug, F---in' Up the Disco, Play và Flame.

Đêm diễn mở màn của Justin Timberlake nhận về những nhận xét tích cực từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Anh sẽ có 78 đêm diễn tổng cộng cho chuyến lưu diễn, phân bố chỉ ở 2 khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ. Thế nên với khán giả Việt Nam hâm mộ Justin Timberlake vẫn chưa dễ dàng để thưởng thức tour diễn này, trừ khi anh tiếp tục mở rộng quy mô của chuyến lưu diễn.