Lật mặt “tra nam” Justin Timberake: An ủi Britney Spears sau khi phá thai bằng cách ngồi đàn hát; hậu chia tay lên cả album “tế” người yêu cũ

Mới đây, truyền thông quốc tế dậy sóng khi những thông tin đầu tiên từ quyển tự truyện The Woman In Me của Britney Spears được đăng tải. Quyển tự truyện được ví như “bom tấn” với những chia sẻ đầu tiên của Britney Spears về cuộc sống một “Miss American Dream” ngỡ như hào nhoáng nhưng ngập tràn trong bi kịch, về quyền bảo hộ “địa ngục” kéo dài hơn 1 thập niên. Đau lòng nhất, lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm, Britney Spears đã chia sẻ việc cô bị người yêu cũ - Justin Timberlake - ép phải phá thai.

Cụ thể, trong quyển tự truyện, Britney Spears viết: “Cho đến nay, đó là một trong những điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua. Điều đó xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến, nhưng với tôi, nó cũng không phải là một thảm kịch. Tôi đã yêu Justin rất nhiều và mong đợi một mái ấm với anh ấy, nhưng có lẽ mọi chuyện đến quá sớm. Justin không vui vẻ với chuyện đó và anh ấy nghĩ chúng tôi còn quá trẻ để có con”.

Loạt góc tối trong mối quan hệ của Britney và Justin lần lược được nữ ca sĩ đưa ra ánh sáng sau 20 năm.

Chưa dừng lại ở đó, theo US Weekly, thông tin từ quyển tự truyện The Woman In Me còn gây phẫn nộ đến công chúng khi Britney Spears cho biết, sau khi phá thai cô đã suy sụp, đau buồn và khóc trong phòng tắm. Lúc này, Justin Timberlake đã chọn cách an ủi, trấn an cô bằng cách… ngồi gảy đàn guitar vì anh cho rằng “âm nhạc sẽ có tác dụng”. Loạt hành động của Justin Timberlake liên quan đến việc Britney Spears phá thai khiến công chúng không khỏi tức giận, chỉ trích “Hoàng tử nhạc Pop” rất nhiều.

Trở lại đầu những năm 2000, Britney Spears và Justin Timberlake - “Hoàng tử” và “Công chúa” nhạc Pop - chính thức hẹn hò. Họ khi ấy được xem là cặp đôi đẹp nhất, là đôi tình nhân “trong mơ” của hàng triệu khán giả trẻ trên toàn thế giới. Cả hai đã có với nhau một em bé nhưng em bé vô tội ấy đã không bao giờ được ra đời đúng như thông tin mà Britney Spears đã chia sẻ trong quyển tự truyện.

J.T trong Like I Love You.

Đến thời điểm năm 2002, sau khi Justin Timberlake chia tay Britney Spears, truyền thông bấy giờ lập tức dậy sóng. Và Justin Timberlake là người “nổ phát súng” đầu tiên với ca khúc LIke I Love You , ca khúc nhanh chóng trở thành hit ở nước Mỹ nhưng nội dung chính là những lời trách cứ đến Britney Spears. Like I Love You chính là đĩa đơn đầu tiên để mở đầu cho album Justified. Đây là album ngập tràn trong những lời trách móc đến người yêu cũ. Để quảng bá cho album, Justin Timberlake không ngần ngại xuất hiện liên tục trên các talkshow radio,... để kể câu chuyện về tình cũ với nhiều tình tiết “giật gân”, thậm chí cả những chuyện “giường chiếu” tế nhị cũng bị anh mang ra nói với công chúng. Đáng chú ý, anh còn kể đến truyền thông câu chuyện anh là người đã lấy đi “lần đầu” của Britney Spears như một “chiến lợi phẩm”.

Đỉnh điểm của việc trách móc người cũ của Justin Timberlake chính là Cry Me A River, single thứ 2 đến từ album Justified và cũng là một trong những bản hit nổi danh nhất trong sự nghiệp của “Hoàng tử nhạc Pop”. Ít lâu sau, Britney Spears cũng dùng âm nhạc hồi đáp với Everytime. Bộ đôi Cry Me A River - Everytime có thể xem là một trong những cặp ca khúc viết về nhau nổi tiếng nhất của các đôi Hollywood sau khi chia tay.

Cry Me A River - Justin Timberlake

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi 3 năm sau, vào năm 2006, Justin Timberlake tiếp tục ra mắt một ca khúc nói về câu chuyện tình cũ, khơi lại sự chú ý của dư luận khi công chúng đã dần nguôi ngoai. What Goes Around… Come Around. Tiếp tục là những lời tiêu cực về tình cũ, ca khúc không khó để tiếp tục trở thành một bản hit bởi câu chuyện đằng sau mà Justin Timberlake kể với truyền thông.

Trong khi Britney Spears chỉ hồi đáp bằng đúng 1 ca khúc thì Justin Timberlake đã đáp trả bằng 2 ca khúc đề cập trực tiếp cũng như cả một album “nói bóng gió”. Hành động của Justin Timberlake bị nhiều khán giả chỉ trích qua nhiều năm, cho rằng anh luôn tìm cách “đu bám” câu chuyện tình yêu đổ vỡ để thu hút sự chú ý. Và đến hôm nay, sau 20 năm im lặng, Britney Spears cũng đã lên tiếng về mọi chuyện, phơi bày những mặt tối của Justin Timberlake trong câu chuyện tình năm ấy.