Britney Spears lần đầu công bố chuyện Justin Timberlake ép phá thai, fan xem lại MV Everytime mà đau lòng

Ngày hôm nay, truyền thông quốc tế dậy sóng khi những thông tin đầu tiên từ quyển tự truyện The Woman In Me của Britney Spears được đăng tải. Quyển tự truyện được ví như “bom tấn” với những chia sẻ đầu tiên của Britney Spears về cuộc sống một “Miss American Dream” ngỡ như hào nhoáng nhưng ngập tràn trong bi kịch, về quyền bảo hộ “địa ngục” kéo dài hơn 1 thập niên. Đau lòng nhất, lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm, Britney Spears đã chia sẻ việc cô bị người yêu cũ - Justin Timberlake - ép phải phá thai.

Đầu những năm 2000, Britney Spears và Justin Timberlake - “Hoàng tử” và “Công chúa” nhạc Pop - chính thức hẹn hò. Họ khi ấy được xem là cặp đôi đẹp nhất, là đôi tình nhân “trong mơ” của hàng triệu khán giả trẻ trên toàn thế giới. Cả hai đã có với nhau một em bé nhưng em bé vô tội ấy đã không bao giờ được ra đời.

Đôi thanh mai trúc mã “làm mưa làm gió” cả thế giới đầu những năm 2000

Trở lại thời điểm năm 2002, sau khi Justin Timberlake chia tay Britney Spears, truyền thông bấy giờ lập tức dậy sóng. Và Justin Timberlake là người “nổ phát súng” đầu tiên, anh cho ra mắt ca khúc Cry Me A River, bản hit đình đám nhưng nội dung chính là những lời trách cứ đến Britney Spears. Sau đó, album Justified cũng ngập tràn trong những lời trách móc đến người yêu cũ. Để quảng bá cho album, Justin Timberlake không ngần ngại xuất hiện liên tục trên các talkshow radio,... để kể câu chuyện về tình cũ với nhiều tình tiết “giật gân”, thậm chí cả những chuyện “giường chiếu” tế nhị cũng bị anh mang ra nói với công chúng.

Cry Me A River - Justin Timberlake

Cụ thể, trong quyển tự truyện, Britney Spears viết: “Cho đến nay, đó là một trong những điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua. Điều đó xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến, nhưng với tôi, nó cũng không phải là một thảm kịch. Tôi đã yêu Justin rất nhiều và mong đợi một mái ấm với anh ấy, nhưng có lẽ mọi chuyện đến quá sớm. Justin không vui vẻ với chuyện đó và anh ấy nghĩ chúng tôi còn quá trẻ để có con”.

Thông tin này khiến truyền thông quốc tế bùng nổ, hướng sự chỉ trích về phía Justin Timberlake. Fan bày tỏ sự kinh hoàng trước thông tin đau lòng lần đầu được công bố sau 20 năm.

Sau khi thông tin này được Britney Spears tiết lộ, netizen lập tức chú ý ngay đến MV Everytime được Britney Spears ra đời năm 2003. Everytime là bản pop ballad nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Britney Spears, sở hữu giai điệu du dương với nội dung đầy tiếc nuối. Everytime cũng chính là lời hồi đáp trực tiếp đến Cry Me A River. Trái với Cry Me A River ngập trong lời trách móc, Everytime là lời xin lỗi đầy tha thiết cũng như sự yếu đuối của Britney sau mối tình với Justin.

Britney Spears - Everytime

Trong MV, Britney Spears hóa thân vào một nhân vật gần như mang nguyên mẫu ngoài đời vào: một nữ minh tinh sau khi chia tay với người yêu cũ, bị dư luận và truyền thông bủa vây. Trong một phút giây bùng nổ, Britney Spears đã chọn dìm mình vào bồn tắm và cắt cổ tay để tự vẫn. Tuy nhiên sau đó, Britney Spears đã bừng tỉnh và hóa ra việc cắt cổ tay chỉ là một giấc mơ, cô cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn và tiếp tục bước tiếp. Khung cảnh Britney Spears đi qua một giường bệnh, nơi một người mẹ vừa hạ sinh em bé ở cuối MV gợi nhắc đến một mầm sống hi vọng được gieo vào cuộc sống, tượng trưng cho tâm hồn và cuộc sống của Britney đã được chữa lành.

Người hâm mộ tuyên bố kể từ bây giờ, họ sẽ không bao giờ có thể xem MV Everytime với một tâm thế như trước nữa, giờ đây họ ngập tràn trong cảm xúc đau xót cho Britney Spears.

Khung cảnh tưởng như ngập tràn hi vọng nhưng hóa ra đầy đau lòng của MV Everytime

Đến ngày hôm nay, sau khi câu chuyện về việc phá thai được phơi bày ra ánh sáng sau 2 thập niên, mọi người lập tức đổ dồn vào chi tiết người mẹ hạ sinh em bé với một ánh nhìn hoàn toàn khác. Hóa ra, khung cảnh ấy không đơn thuần thể hiện một hi vọng được gieo lên từ một mầm sống mới để tương phản với việc tìm cách tự vẫn của Britney Spears. Khung cảnh ấy chính là thể hiện khát vọng khi ấy của Britney Spears trong việc muốn có một em bé với Justin Timberlake. Tuy nhiên mọi thứ đã không thành sự thật, đứa bé vô tội đã vĩnh viễn không được ra đời đơn giản vì Justin Timberlake không muốn.

Hiện tại, Britney Spears sau khi kết thúc quyền bảo hộ cũng khiến truyền thông lẫn người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhiều người lo ngại về các hành vi thiếu kiểm soát của cô mà gần nhất là việc cầm dao múa và đăng lên Instagram. Nhưng với một người phụ nữ vừa trải qua quyền bảo hộ “địa ngục” suốt hơn 10 năm, liên tục bị cho uống thuốc, bị đặt vòng tránh thai, bị vắt kiệt sức lực để nuôi cả bộ máy bảo hộ,... cũng không dễ để Britney Spears có thể sớm cân bằng lại cuộc sống của mình.