Madonna mời Britney Spears tham gia tour diễn

(Ảnh: Shutterstock)

Theo nguồn tin của Page Six, Madonna đang lên kế hoạch để mời Britney Spears tới biểu diễn cùng mình trong tour Celebration. Cả hai ngôi sao nhạc pop đã là bạn từ trước và thậm chí còn cùng chung quản lý, chính vì vậy, việc cả hai cùng nhau xuất hiện trên sân khấu cũng không phải điều quá ngạc nhiên.

Madonna hiện đã quay trở lại luyện tập cho tour diễn sau một thời gian điều trị và hồi phục khỏi căn bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng. "Nữ hoàng nhạc pop" cũng lên kế hoạch cho các buổi diễn concert vào năm sau và dự kiến sẽ mời Britney tham gia với tư cách khách mời cho một trong năm buổi diễn tại Los Angeles vào tháng 3/2024.

Cũng theo nguồn tin này, Madonna muốn đánh dấu kỉ niệm 20 năm ngày bà và giọng ca Toxic hợp tác trong ca khúc Me Against the Music từng "làm mưa làm gió" khi mới phát hành vào năm 2003.

"Madonna thực chất muốn diễn chung với Britney trong tour diễn vào năm nay", nguồn tin chia sẻ, "Tuy nhiên, mọi thứ bị hoãn lại bởi vì bệnh nhiễm khuẩn của bà ấy. Hiện Madonna vẫn giữ ý định mời Britney diễn chung".