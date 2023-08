Madonna được con trai bảo vệ khi đi ra ngoài

(Ảnh: BACKGRID)

Trong những bức ảnh mới nhất do Page Six đăng tải, người ta phát hiện Madonna rời khỏi nơi ở cùng cậu con trai nuôi 17 tuổi David Banda. Cả hai xuất hiện tại sân bay JFK ở thành phố New York hôm thứ Tư (giờ Mỹ). Trong những hình ảnh được chụp, Nữ hoàng nhạc Pop trông khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn. Có vẻ như Madonna đã lấy lại được phong độ sau khi bất ngờ nhập viện cấp cứu vào tháng trước.

Trong suốt khoảng thời gian Madonna và con trai di chuyển tại sân bay JFK, người ta thấy David luôn choàng tay qua vai mẹ mình và bảo vệ bà trước các ống kính máy ảnh cũng như sự tiếp cận của đám đông. Trong một bức ảnh, người ta thấy David che mặt mẹ mình khi bà cố gắng giấu gương mặt với chiếc kính râm đen của mình.

(Ảnh: BACKGRID)

Nữ hoàng nhạc Pop trông khá trẻ trung khi mặc một chiếc áo khoác màu xanh quá khổ kết hợp với quần thể thao màu đen và đội mũ lưỡi trai có dòng chữ "Spiritually Hungry". Trong khi đó, David mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đeo kính râm và đeo tai nghe quanh cổ khi đẩy chiếc vali Louis Vuitton.

Sự xuất hiện tại sân bay JFK cũng đánh dấu một trong những lần đầu tiên Madonna xuất hiện trước công chúng kể từ khi cô tuyên bố hoãn Celebration Tour sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng vào tháng trước.