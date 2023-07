Madonna kiệt sức vì cố cạnh tranh với những ngôi sao trẻ

Madonna hiện đang tiếp tục nghỉ ngơi nhằm phục hồi sức khỏe sau khi nhập viện cấp cứu vafp cuối tháng 6 vừa qua. Nguyên nhân được đưa ra là do nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Theo nguồn tin từ The Sun, bệnh tình của Madonna trở nên nghiêm trọng đến vậy là do bà đã làm việc quá sức dẫn tới tình trạng sức khỏe đáng báo động.

"Madonna dồn mọi tâm sức cho tour diễn lần này. Bà ấy làm việc ngoài giờ liên tục, hoàn toàn khiến bản thân bị kiệt sức. Những người xung quanh thường xuyên khuyên nhủ rằng bà ấy đã không còn ở tuổi 45 nữa, chứ đừng nói là tuổi 25", nguồn tin chia sẻ.

Cũng theo nguồn tin này, Madonna cảm thấy cần phải thúc đẩy bản thân nhiều hơn để cạnh tranh với những ngôi sao trẻ như Taylor Swift ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc khiến bản thân kiệt sức là vô cùng mạo hiểm, nhất là khi Nữ hoàng nhạc pop hiện đã 64 tuổi.

(Ảnh: Getty Images)

Thực tế là tour diễn của Madonna trùng với các chuyến lưu diễn nổi bật hiện nay của Taylor Swift và Pink. Cả hai tour diễn đều gây ấn tượng với sự đầu tư hoành tráng và phần trình diễn ngoạn mục của hai nghệ sĩ. Chính vì vậy, Madonna cảm thấy áp lực khi buộc phải cạnh tranh với những ngôi sao này. Đó là lí do chủ nhân bản hit Material Girl buộc phải luyện tập quá sức và khiến cơ thể dần bị suy nhược nghiêm trọng.

"Madonna vẫn có tinh thần tốt trước khi vụ việc xảy ra. Dù vậy, một số người bạn đã khuyến khích bà nên bình tĩnh, dành thời gian nghỉ ngơi vì lịch trình dày đặc phía trước", nguồn tin của The Sun cho biết thêm.

Được biết, ngôi sao 64 tuổi đã làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cho tour diễn và hoàn tất lịch trình. Ngay trước khi cấp cứu, ngôi sao nhạc pop được cho là đã rơi vào trạng thái không phản ứng.

Bạn thân nói Madonna "là người khỏe nhất"

Debi Mazar - bạn lâu năm của Madonna - đã thông báo cho người hâm mộ tình trạng sức khỏe của ca sĩ 64 tuổi. Debi nói Madonna "đang hồi phục".