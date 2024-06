Taylor Swift nuốt phải bọ khi đang biểu diễn ở London

(Ảnh: Page Six)

Sự cố xảy ra khi nữ ca sĩ 34 tuổi đang hát phần điệp khúc trong phiên bản 10 phút của ca khúc "All Too Well" vào tối Chủ nhật (giờ địa phương). Taylor đã bị nghẹn và ho khi nuốt phải một con bọ khiến cô phải ngừng hát trong giây lát.

Taylor đã nói sau khi thoát khỏi sự cố bất ngờ một cách hết sức bình tĩnh: "Tôi vừa nuốt một con bọ, hãy hát tiếp thôi nào!".

Mặc dù người từng 14 lần đoạt giải Grammy hầu như không lỡ nhịp trong khi hát tiếp sau đó, nhưng cô vẫn nghiêng người và bắt đầu ho khi bài hát tạm dừng. Trong những hình ảnh được ghi lại, Taylor để cách mặt ra khỏi micro và ôm lấy cổ họng mình. Có vẻ như cô đã cố gắng ho để thoát khỏi tình trạng khó chịu ở cổ họng. Tuy nhiên, khi phần còn lại của đoạn điệp khúc bắt đầu, Swift lại tiếp tục hát như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trước đó, Taylor đã từng rơi vào tình huống tương tự vào khoảng thời gian này năm ngoái khi biểu diễn tại Soldier Field ở Chicago. Lúc đó, cô đã nói với người hâm mộ rằng cô "nuốt phải một con bọ" và cần phải dành một phút để thoát hỏi con bọ cô vừa vô tình nuốt vào.

"Ồ, ngon quá" - Taylor nói một cách hài hước kèm một nụ cười.

Sự việc xảy ra trong buổi biểu diễn ở London chỉ là một rủi ro nhỏ trong buổi trình diễn cuối cùng của cô ở Anh. Tuy nhiên, về cơ bản, Taylor đã hoàn thành xuất sắc các buổi diễn của mình ở nước này. Cô đã khiến khán giả choáng váng khi đưa bạn trai Travis Kelce lên sân khấu biểu diễn một tiểu phẩm ngắn “Tortured Poet’s Department”. Đám đông như òa vỡ khi nhận ra Kelce, đứng trong số các vũ công của Swift với bộ tuxedo lịch lãm.

“Tôi vẫn đang vui mừng ngất ngây trước buổi ra mắt Eras Tour của @killatrav. Sẽ không bao giờ quên những buổi biểu diễn này” - Taylor chú thích nhiều ảnh và video khác nhau của buổi biểu diễn tại Anh. (Ảnh: Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management)

Cầu thủ 34 tuổi sau đó đã bế Taylor lên và băng qua sân khấu, nơi các vũ công khác giúp cô cởi bỏ váy và mặc chiếc áo bralette màu trắng lấp lánh và quần cạp cao. Sau buổi diễn,Taylor nói khoảnh khắc ở buổi biểu diễn này sẽ khiến cô không bao giờ quên.

Travis Kelce bắt đầu hẹn hò với Taylor Swift vào mùa hè năm ngoái. Anh đã tham dự cả ba buổi hòa nhạc của cô ở London trong tuần qua.