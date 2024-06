Trong buổi biểu diễn thứ 3 trong chuỗi 8 đêm diễn tại sân vận động Wembley ở London (Anh) hôm qua (23/6), Taylor Swift đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi mời ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đồng thời cũng là bạn trai của cô lên sân khấu. Khoảnh khắc đang khiến MXH "dậy sóng" vì quá đáng yêu.

Vận động viên bước lên trong trang phục tuxedo sang trọng và cùng bạn gái của mình tham gia tiết mục thay trang phục đặc trưng trong I Can Do It With A Broken Heart. Thông thường tất cả các động tác "hoạt cảnh", "tiểu phẩm" này đều do đội ngũ vũ công chuyên nghiệp đồng hành từ đầu The Eras Tour thực hiện. Thế nên, ngay sau khi Travis xuất hiện, gần 90 nghìn khán giả đã "bùng nổ" reo hò, cổ vũ cho anh cùng nữ ca sĩ nhạc pop.

Travis Kelce bế Taylor Swift trên sân khấu The Eras Tour

(Ảnh: Getty Images)

Không chỉ bước lên với tư cách bạn trai, vận động viên người Mỹ còn hết mình bồng bế Taylor Swift, thậm chí còn cả trang điểm cho cô. Travis Kelce nhiệt tình nhảy múa cùng các vũ công, đồng thời cõng ngôi sao sinh năm 1989 trên sân khấu trong suốt phân đoạn biểu diễn. Taylor cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc và tận hưởng khi trình diễn ca khúc cùng người yêu của mình.

Travis bế Taylor vô cùng lãng mạn.

Đây là lần đầu tiên Travis Kelce cùng tham gia với Taylor trên sân khấu, do đó những người hâm mộ vô cùng háo hức trước màn trình diễn này. Trước đó, vận động viên thể thao thường đồng hành cùng bạn gái của mình, theo dõi cô dưới khán đài nhằm thể hiện sự cổ vũ của bản thân. Trong khi đó, giọng ca Lover cũng thường xuyên được bắt gặp tới xem người yêu thi đấu tại mùa giải NFL, bao gồm cả trận Chung kết Super Bowl với sự đăng quang từ đội của Travis Kelce đang thi đấu.

Anh chàng còn hài hước "dặm phấn" cho Taylor...

Cũng như không ngần ngại nhảy múa nhiệt tình cùng nữ ca sĩ

Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng cho rằng Taylor Swift và Travis Kelce thực sự đang ở giai đoạn cực kì lãng mạn và dành tình yêu rất lớn cho nhau. Fan Taylor Swift không khỏi so sánh với việc bạn trai trước đó của Taylor - Joe Alwyn - dù quen nhau lâu năm nhưng cũng chỉ đến mức có mặt dưới khán đài cổ vũ Taylor Swift trong lúc cô đi lưu diễn Reputation Stadium Tour. Trong khi việc mời hẳn bạn trai lên sân khấu, cùng trình diễn trong 1 tiết mục dường như là đặc ân "tối thượng" chỉ mới Travis Kelce có được!

https://kenh14.vn/taylor-swift-mang-nguoi-yeu-len-san-khau-2024062411414067.chn