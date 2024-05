HIT ME HARD AND SOFT: Sự hoang mang, nỗi sợ hãi và những khắc khoải của dục cảm trong hành trình trưởng thành của Billie Eilish

Trở lại sau 3 năm “ở ẩn" khỏi âm nhạc và cú chuyển mình Happier Than Ever, cô gái được mệnh danh là “emo kid" của làng nhạc với những âm thanh độc đáo, u tối khó tìm thấy ở bất kỳ ai khác đã khiến cuộc chơi của năm 2024 trở nên khó đoán với một dự án được người nghe nhạc mong chờ, đặc biệt là sau những bật mí của cô nàng trong teaser: tăm tối và sâu thẳm đến ngạt thở.

Ảnh bìa chìm sâu dưới mặt nước cho album phòng thu thứ 3 của Billie Eilish

0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), Billie Eilish chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 HIT ME HARD AND SOFT. Đúng như cái tên, HIT ME HARD AND SOFT mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, êm dịu với giọng hát của Billie Eilish bí ẩn, mờ ảo như đang thực sự chìm sâu dưới biển nước.

Đứa con lai của WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? và Happier Than Ever?

Sản xuất album cùng với anh trai Finneas - người đồng sáng tác kiêm nhà sản xuất các album và EP trước đó của cô, Billie Eilish dẫn dắt người nghe qua những bản nhạc thấm đậm màu sắc của những năm 80s cho đến âm thanh synthwave của đầu thập niên 2000s, cùng loạt thử nghiệm phá cách như cách cô và anh trai vẫn luôn đặt để trong những dự án trước đây. Như đã tiết lộ trước đó, HIT ME HARD AND SOFT là một hành trình trở về chính mình của Billie Eilish.

Concept và câu chuyện của album mới luôn được khán giả tò mò

Trước khi album ra mắt, người nghe tò mò đồn đoán về câu chuyện của album cũng như thể loại nhạc Billie Eilish sẽ lựa chọn cho BE3 (cách viết khác của fan cho album thứ 3 của cô). Khi bật mí teaser là video Billie rơi xuống từ một cánh cửa gỗ và chìm sâu xuống mặt nước màu xanh, fan liền bùng nổ khi cho rằng đây chính là phần tiếp theo của Happier Than Ever, sau khi căn nhà trong MV cùng tên của cô bị nhấn chìm bởi cơn nước lũ, tượng trưng cho cảm xúc sau mối quan hệ với nam rapper Brandon Quention Adams.

Tuy nhiên, sau khi nghe một lượt album, netizen cho rằng album này vừa thừa hưởng mạnh mẽ hai album trước đó - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? và Happier Than Ever, nhưng cũng cực kỳ khác biệt với màu sắc với cách khai thác riêng.

CHIHIRO là ca khúc đầu tiên Billie cùng anh trai viết nhưng ca khúc đầu tiên hoàn thành lại là SKINNY

Qua tựa đề của album là HIT ME HARD AND SOFT, Billie mang âm hưởng của Happier Than Ever cùng những bản tình ca nên thơ, quanh quẩn với nhiều suy nghĩ của cô gái trẻ và câu hỏi cho người yêu đến với album mới: Anh có yêu em mãi mãi được không?

Đặc sản transition - là những đoạn chuyển giữa các ca khúc trong album cũng được Billie mang vào sản phẩm mới, dù không quá tròn trĩnh và bất ngờ như Happier Than Ever mà có vẻ hơi loay hoay để tìm ra sự thử nghiệm mới. Nhưng tính tự sự và cách kể chuyện hơi hướm điện ảnh hòa quyện cùng những tiếng trống dồn dập của âm nhạc những năm 80s vẫn tạo nên một tổng thể mượt mà cho album.

Đặc sản "chuyển bài mượt như sunsilk" được Billie mang vào album mới

Với sự “tìm lại chính mình" trong album này, cũng vô cùng hợp lý khi Billie Eilish mang chất nhạc electro-pop và âm thanh của avant-pop - ma mị nhưng cũng rất nặng nề từ WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? trở lại HIT ME HARD AND SOFT. Cô nàng mở đầu album bằng SKINNY, một ca khúc nói về việc được khen. Chính xác, là “được khen". Billie Eilish được khen ngợi khi trông tươi trẻ hơn, xinh đẹp hơn, nhưng là bởi vì cô gầy đi. Bản thân giọng ca sinh năm 2001 cũng chia sẻ trước khi ra mắt album, cô nàng cũng phải tập cardio rất nhiều. Cô gầy đi, nhưng suy nghĩ và tâm hồn vẫn là một Billie Eilish. Trong một cơ thể 21 tuổi, cô gái này vẫn khóc thầm, vẫn tủm tỉm trước tình yêu, và băn khoăn trước sự hỗn loạn của thế hệ trẻ - sự xô bồ khi mạng xã hội tìm kiếm niềm vui qua sự độc hại, hay những câu hỏi về khủng hoảng hiện sinh “Tôi có đang hành động như tôi 21 tuổi không?”.

Billie cùng bạn trai cũ Adams - người từng được cô mang vào hồi ký và nhiều ca khúc

Billie Eilish cũng khiến fan một phen vỡ oà với ca khúc khép lại album Blue - tiền thân là bài hát mang tên True Blue được Billie bật mí và biểu diễn ở những show giới hạn cho khán giả từ những năm 2016, 2017. Được viết từ khi cô nàng chỉ mới 15 tuổi, ca khúc thể hiện cảm xúc buồn bã như rơi xuống đáy vực sâu. Cô miêu tả mình như ngạt thở, cạn kiệt oxygen, bất lực chấp nhận người mình từng yêu thương nay đã rời xa. Tuy nhiên, ở phiên bản 2024, cô nàng chấp nhận “Tôi không thể thay đổi anh ta nữa", và câu hát gây bão cuối bài hát “Khi nào tôi sẽ được nghe ca khúc tiếp theo?.

Tin đồn về album đôi của HIT ME HARD AND SOFT

Chính câu nói này của cô cũng khiến fan bùng nổ tin đồn một album đôi thực sự sẽ được ra mắt cùng với HIT ME HARD AND SOFT, như cách cô nàng từng thả hint trước đây khi cho Ilomilo (một ca khúc của Billie) biến mất khỏi đợt countdown cho album mới. Và nếu đúng như vậy, 2 album sẽ tượng trưng cho Ilo (Đỏ) - Milo (Xanh), và album còn lại mang sắc Đỏ sẽ được Billie trình làng sớm trong thời gian tới.

Không còn là một "emo teenager",m , Billie Eilish mạnh dạn nói về nỗi sợ của những đứa trẻ đang trưởng thành cùng những khoảnh khắc thác loạn của dục cảm

Những đứa trẻ của WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? nay đã trưởng thành. Trong 45 phút ngắn ngủi, Billie mang đến những lời gửi gắm cháy bỏng của cô gái khi bước sang tuổi 21. Sau khi vừa kết thúc ca khúc mở màn, Billie khiến khán giả “cứng người" khi biết rằng LUNCH - tiêu đề của ca khúc thứ hai có nghĩa là Bữa trưa, lại chính là ám chỉ cho khoái cảm của Billie khi “ăn" một cô gái khác.

Billie ra mắt MV LUNCH - trái với tuyên bố trước đó là sẽ không có single cho album lần này

Sau Happier Than Ever, album được xây dựng và ra mắt trong “làn sương khói" mờ mịt của đại dịch, giống như bao người khác, Billie Eilish đã phải tìm cách để cố gắng trở lại là chính mình khi đại dịch này kết thúc. Trong ba năm, cô ra ngoài trở lại, đi chơi với bạn bè và nói chuyện cởi mở hơn về tình dục và danh tính, tất cả những điều khiến cô ấy cảm thấy chân thực và, không thể tìm được từ nào hay hơn ngoài chữ “bình thường”. Và LUNCH cũng là một trong những cách để cô thể hiện với khán giả về cảm xúc của cô.

Trong MV cùng tên mới ra mắt vào ngày 18/5 (theo giờ Việt Nam), nữ ca sĩ cũng mang đến hình ảnh tối giản, với trang phục hip hop cùng nền màu mang âm hưởng của Y2K và âm nhạc thập niên 2000 làm gợi nhớ đến các rapper, cùng những ca khúc hát về những cô gái của họ. Billie cũng thế, cô muốn hát về những cô gái, và cảm giác khó cưỡng lại của mình trước sự hấp dẫn của họ, nhưng vẫn ngầu và cá tính không khác gì những người đàn ông. Lời bài hát không chỉ là những lời tán tỉnh đầy tính "nhục dục", đó là cách cô ấy tìm thấy bản thân, và cũng là một cách để trở lại với ánh đèn sân khấu - bản thân cô ấy già dặn hơn, khôn ngoan hơn, trọn vẹn hơn. Cô ấy không muốn thể hiện hay “flexing", Billie chỉ cần thành thật với bản thân và tình cảm của mình.

Billie chia sẻ về quá trình xây dựng album cùng anh trai

Bên cạnh những chuyến du ngoạn xuất thần, trong album cũng tràn đầy những đoạn cắt nhẹ nhàng hơn bởi loạt bản ballad chia tay đầy nước mắt và âm thanh của jazz dịu dàng, ấm cúng. Bộ đôi Billie và Finneas có ý định tạo ra loại album khiến người nghe có cảm giác như được thả vào một vũ trụ thay thế. Trong các bài hát như THE DINER và CHIHIRO, Eilish quay trở lại nơi hạnh phúc sáng tạo của mình từ album đầu tiên, Nhưng ở đây, cô rũ bỏ những cảm giác ám ảnh, kiểu gothic, đen tối đã trở thành thương hiệu và khiến chúng có cảm giác mới mẻ, ngọt ngào hơn.

L'AMOUR DE MA VIE biến đổi từ một bản ballad jazz ngắt quãng thành một niềm vui của xuất thần và Auto-Tune, hay BITTERSUITE bắt đầu như một bài hát bossa nova nhẹ nhàng trước khi chuyển mình thành một bản nhạc phim điện ảnh ấn tượng.

Billie mang bài hát True Blue ra mắt chính thức trong album khiến các fan lâu năm vỡ oà

Dù hình thức có hơi nặng nề nhưng dòng chảy của album cũng không hề khó nghe và ngoằn nghèo bởi giọng hát trong trẻo của Billie. Fan mê hoặc bởi khả năng tạo ra âm thanh nhẹ nhàng đến mức khuếch đại như những dòng cảm xúc của cô mà không hề khó khăn hay cưỡng ép để miêu tả.

Điều khiến các fan mê mẩn là cách cô nàng trưởng thành hơn về cả tâm hồn lẫn khả năng viết lách khi bước sang album mới. Ở cuối MV của Happier Than Ever, Billie Eilish được miêu tả là được “giải phóng” ra khỏi mối quan hệ độc hại với rapper Adams, và cũng từ đó, cô “dìm ngạt" căn nhà nơi giam hãm cảm xúc và con người mình.

Billie cùng Lana Del Rey trong show Coachella của Lana vừa rồi

Với HIT ME HARD AND SOFT, Billie thể hiện những câu từ ngọt ngào, đậm tính điện ảnh và nên thơ được ví như “sầu nữ" Lana Del Rey: “Có thể mình không yêu nhau được mãi mãi, nhưng đến ngày em nhắm mắt thôi được không?” (trong ca khúc BIRDS OF A FEATHER), “Mỗi khi anh chạm tay em, em tự hỏi cô ấy có nghĩ gì không… Khi mỗi ngày Valentine em lại phải khóc thầm.” (trong ca khúc WILDFLOWER).

Billie từng chia sẻ cô đáng lẽ sẽ "nghẻo" nếu không có vaccine COVID-19

Cô nàng khao khát tình yêu, nhưng cũng chấp nhận dần việc tình yêu có thể nuốt chửng chính mình. Cách cô hát “Em không trách anh, nhưng em cũng không thể thay đổi anh, em không ghét anh nhưng chúng ta cũng không thể cứu vãn được anh nữa" trong ca khúc BLUE cũng làm liên tưởng đến ca khúc I Can Fix Him (No Really I Can) của Taylor Swift trong album đôi mới The Tortured Poets Department: The Anthology. Điểm chung thú vị của cả hai album: đều là sản phẩm để giải toả sau mối quan hệ cũ độc hại và tìm lại chính mình. Taylor Swift từng nói rằng cô thực sự “cần phải ra mắt” album mới cho bản thân mình, trong khi Billie Eilish cũng đi vào sâu bên trong để tìm lại cô gái trước đây khi bước sang tuổi 21.

Billie Eilish có thể làm tốt hơn nữa trong album đôi của HIT ME HARD AND SOFT?

HIT ME HARD AND SOFT của Billie Eilish chính thức leo lên no.1 iTunes Chart Vietnam sau khoảng 8 tiếng phát hành và trở thành no.1 thứ 7 của album. Album cũng nhanh chóng phá kỷ lục của Taylor Swift, mang về số điểm 95 từ Metacritic, cao hơn con số 93 vốn đã rất xuất sắc dành cho "Rắn Chúa" với album The Tortured Poets Department. Với phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, đây rõ ràng là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục AOTY tại Grammy, dù năm 2024 chưa đi qua một nửa.

Điểm số 95 từ Metascore cho album mới của Billie Eilish

Ngoài những lời khen có cánh, HIT ME HARD AND SOFT cũng còn chưa đáp ứng được mong đợi của nhiều fan khó tính khi vẫn còn khá nông về mặt nội dung, những ca khúc chỉ dừng lại ở những bản nhạc “vui nhộn" hay các bản tình ca vốn đã được Billie “nâng tầm” từ Happier Than Ever. Và sự thực là, với 10 bài hát cho một album được chờ đợi 3 năm ròng rã, fan mong chờ một cú chuyển mình bùng nổ hơn của Billie Eilish như cách cơn địa chấn WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? hay Happier Than Ever từng tạo ra.

Fan hai cô nàng Billie và Taylor bỗng dưng "choảng" nhau trên trận chiến BXH

Tuy vậy, với những gì được Billie Eilish ấp ủ cũng như hứa hẹn phía trước, khán giả có lẽ cần dành thêm thời gian để chiêm nghiệm thế giới quan của cô qua HIT ME HARD AND SOFT, như cách nhiều nhà phê bình âm nhạc miêu tả “một viên ngọc thô", cũng như kiên nhẫn chờ đợi xem cô tiếp tục kể câu chuyện gì nối tiếp trong album còn lại.

Liệu có một cơn bão mang tên Billie Eilish thứ hai càn quét Grammys?

Trận chiến ở giải Grammys năm nay có lẽ sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết với sự tham gia của Billie Eilish cùng HIT ME HARD AND SOFT. Với một album độc nhất cùng cá tính âm nhạc luôn xoay chuyển, Billie Eilish là gương mặt đại diện cộm cán dẫn đầu những cái tên Gen Z như Sabrina Carpenters, Olivia Rodrigo,... Cô nàng tiếp tục giữ vững bản sắc riêng và phong độ về âm nhạc cũng như trên các bảng xếp hạng với loạt thành tích “đáng gờm". Các fan dự đoán rằng nếu tiếp tục với chất lượng âm nhạc thế này, “con cưng của Grammys" sẽ là một đối thủ đáng gờm cho đề cử Album Of The Year.