Sau nhiều năm vắng bóng, Michael Learns To Rock sẽ chính thức trở lại Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn Take Us To Your Heart Tour vào tháng 11/2024. Chỉ sau khi thông tin được công bố, người hâm mộ của nhóm nhạc huyền thoại đã "sốt xình xịch" để chờ đón những thông tin mới nhất xoay quanh giá vé cũng như sơ đồ chỗ ngồi để nóng lòng chọn cho mình những vị trí đẹp nhất.

Không để khán giả phải chờ đợi quá lâu, mới đây BTC của tour diễn Michael Learns To Rock - Take Us To Your Heart Asia Tour 2024 đã tung ra giá vé chính thức và ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Sơ đồ và giá vé chính thức tour diễn Take Us To Your Heart Asia Tour 2024 của Michael Learns To Rock tại Việt Nam

Tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, toàn bộ các hạng vé tour diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock đều là ghế ngồi. Trong đó, sự kiện được chia ra nhiều hạng vé từ CAT 4 đến VVIP.

Cụ thể, hạng vé có mức giá thấp nhất là CAT 4 với 850.000 đồng, CAT 3 có trị giá 1.050.000 đồng, CAT 2 là 1.350.000 đồng. Các hạng vé VIP bao gồm VIP 2 - 2.100.000 đồng, VIP 1 - 3.500.000 đồng và VVIP với giá 4.500.000 đồng.

Sau khi công bố giá vé cũng như hạng vé, cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ của Michael Learns To Rock vô cùng hào hứng bởi đây được xem là mức giá vô cùng dễ chịu và dễ dàng "chốt đơn" với tệp khán giả của nhóm nhạc huyền thoại.

Khán giả đang vô cùng chờ đón sự hiện diện của nhóm nhạc Michael Learns To Rock trong lần trở lại Việt Nam với tour diễn Châu Á

Michael Learns To Rock là nhóm nhạc gồm các thành viên người Đan Mạch chuyên trị dòng soft rock và pop rock - những bản rock nhưng lại nhẹ nhàng và đầy sâu sắc. Nhóm thành lập từ năm 1988 và tính đến hiện tại đã bán được hơn 11 triệu bản khắp toàn cầu với 2 thị trường chính là khu vực Scandinavia (Bắc Âu) và Châu Á. Michael Learns To Rock đặc biệt thành công ở Châu Á bởi hình tượng sạch, năng lượng tích cực cũng như các ca khúc đầy quyến rũ đã theo chân ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Các giai điệu của Michael Learns To Rock ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả có thể kể đến Take Me To Your Heart, Paint My Heart, Sleeping Child, 25 Minutes,... Cùng với các boyband khác của thế hệ này, Michael Learns To Rock đã trở thành "huyền thoại", được khán giả săn lùng thuở còn tiếp cận âm nhạc quốc tế qua chiếc radio hay những chương trình MTV Asia. Michael Learns To Rock không chỉ là âm nhạc, mà còn là hoài niệm, là cảm xúc và những xao xuyến với mỗi bản nhạc được cất lên.

Show diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.