Michael Learns To Rock công bố quyền lợi từng hạng vé, một chi tiết nhận ngay “10 điểm tâm lý”

Một trong những đêm concert đang khiến khán giả Việt liên tục "săn" vé đó chính là Take Us To Your Heart Tour 2024 của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock. Chỉ sau khi công bố giá vé không lâu, mạng xã hội đã rần rần về mức giá "ngon-bổ-rẻ" dễ dàng "chốt đơn" liền tay.

Chính vì thế, hiện liveshow của Michael Learns To Rock đang gây sốt hơn bao giờ hết khi từng hạng vé đều đang vô cùng "nóng" vì đông đảo người hâm mộ đều muốn mua cho mình những tấm vé với vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn thần tượng ở cự ly gần.

Sơ đồ và hạng vé concert Take Me Your Heart của Michael Learns To Rock

Chưa dừng lại ở đó, BTC của concert Take Me To Your Heart mới đây còn công bố thêm hàng loạt những quyền lợi đính kèm với từng hạng vé. Cụ thể, với mức vé cao nhất của hạng vé VVIP sẽ được hưởng toàn bộ những quyền lợi như: Vòng tay, bộ lời bài hát, Dây đeo thẻ, Quạt giấy, Bộ quà tặng đặc biệt, Meet & Greet với nghệ sĩ. Trong đó, quyền lợi Vòng tay và Bộ lời bài hát sẽ được áp dụng với toàn bộ hạng vé.

Quyền lợi từng hạng vé concert của Michael Learns To Rock tại Việt Nam

Sau khi công bố quyền lợi từng hạng vé, cộng đồng mạng đã không giấu được sự phấn khích trước cơ hội có thể tham gia buổi giao lưu, trò chuyện với nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock. Đặc biệt, sự tinh tế từ BTC khiến người hâm mộ phải dành tặng ngay 10 điểm tâm lý đó chính là cung cấp bộ lời bài hát cho tất cả các hạng. Nhiều bình luận hài hước nhận xét BTC hiểu rất rõ khán giả nên đã chuẩn bị sẵn luôn "phao" cho đêm concert.

Michael Learns To Rock cũng vô cùng háo hức khi sắp được gặp lại fan Việt Nam, trên Tiktok chính thức của Nhóm, Michael Learns To Rock đã phản hồi bình luận của Ban tổ chức “We can’t wait to play”

Những bản hit huyền thoại của Michael Learns To Rock từng được rất nhiều nghệ sĩ cover. Tuy nhiên, một trong những phiên bản đặc biệt nhất phải kể đến màn cover bản hit Sleeping Child với sự hợp tác của Michael Learns To Rock cùng nhóm nhạc Music Travel Love. Đây là bản hit nổi tiếng của Michael Learns To Rock từ thập niên 90 và bằng việc phối lại hoàn toàn mới, Music Travel Love đã góp phần khiến ca khúc trở nên khác biệt với phong cách acoustic nhẹ nhàng đặc trưng của nhóm.

MV Sleeping Child được quay tại một bãi biển ở Philippines, mang đến khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và bình yên. Sự kết hợp giữa giọng ca của Jascha Richter (ca sĩ chính của Michael Learns To Rock) và anh em nhà Moffatt (Music Travel Love) đã tạo nên một phiên bản đầy cảm xúc và hoài niệm. Hiện MV kết hợp đặc biệt này đã mang về hơn 14 triệu lượt xem trên YouTube của Music Travel Love.

MV Sleeping Child - Michael Learns To Rock x Music Travel Love

Phiên bản cover và kết hợp đặc biệt lên sóng vào tháng 10/2023 đã thu về hơn 14 triệu lượt xem

Show diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.