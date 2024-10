Chỉ sau ít ngày mở bán, concert Take Us To Your Heart của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock tại Việt Nam đã ghi nhận lượt mua "khủng" trong thời gian ngắn. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, hàng loạt hạng vé đã chính thức "bốc hơi". Theo đó, các hạng vé như CAT 2-3-4 ở vị trí sát sân khấu hay trên khu vực khán đài đã hoàn toàn sold-out (hết vé).

Thậm chí, pha "tranh giành" vé ở những vị trí này còn từng trở thành chủ đề khiến cộng đồng fan của Michael Learns To Rock quan tâm. Với mức giá vô cùng "dễ thở", vé concert Take Us To Your Heart đang trở thành một trong những đêm concert hot nhất ở thời điểm hiện tại và khiến nhiều khán giả thích thú "săn" vé.

Một số hạng vé của concert Michael Learns To Rock đã chính thức sold-out

Với tình hình "nóng như lửa" trước thềm concert Take Us To Your Heart diễn ra ở Việt Nam, điều này chứng minh sức hút của Michael Learns To Rock sau nhiều năm vẫn chưa hề nguội lạnh trong lòng khán giả. Trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người hâm mộ của nhóm nhạc huyền thoại phấn khích, hồi hộp đếm ngược chờ đến ngày diễn ra đêm nhạc để được "hẹn hò" cùng với thần tượng của những năm tháng thanh xuân.

Hay những hình ảnh khoe khoảnh khắc "đặt vé thành công" cũng nhanh chóng trở thành trào lưu đối với giới trẻ. Các khán giả ở thuộc thế hệ 8x-9x còn không quên rủ rê nhau "lập team" để cùng "quẩy" với những ca khúc mang giai điệu quen thuộc của tuổi thơ.

Đặc biệt, không chỉ những khán giả trẻ, người hâm mộ lớn tuổi thuộc thế hệ ông-bà cũng đang rất chờ đợi để được thưởng thức đêm nhạc của những nghệ sĩ huyền thoại Michael Learns To Rock. Với tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho ban nhạc, chắc chắn đêm concert Take Us To Your Heart sắp tới đây sẽ trở thành kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và đầy cảm xúc.

Người hâm mộ Michael Learns To Rock phấn khích khoe hình ảnh đặt vé thành công

Tất cả đều vô cùng nóng lòng chờ đến ngày được "hẹn hò" cùng thần tượng

Michael Learns To Rock là thần tượng tuổi thanh xuân của rất nhiều khán giả trẻ

Đây cũng là cơ hội người trẻ thưởng thức âm nhạc cùng bố mẹ mình

Show diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.