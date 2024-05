Album của "nhóm nam triệu bản" bị vứt la liệt giữa đường phố Nhật Bản: Vấn nạn chung của Kpop!

Ngày 29/4 vừa qua, SEVENTEEN chính thức comeback với Best Album: 17 Is Right Here và MV chủ đề Maestro. Màn tái xuất của 13 chàng ngay lập tức gây sốt cộng đồng fan. Phát huy thế mạnh về doanh thu album, Best Album: 17 Is Right Here cán mốc 2 triệu bản chỉ trong ngày đầu mở bán.

Con số này đối với một album tuyển tập nhạc cũ và có ý nghĩa nhìn lại hành trình sự nghiệp khiến nhiều người choáng ngợp. Theo đó, SEVENTEEN trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có 3 album liên tiếp đạt 2 triệu bản ngày đầu, bao gồm FML - Seventeenth Heaven và 17 Is Right Here.

Tuy nhiên, thành tích doanh thu cao cũng kéo theo tranh cãi. Mới đây, loạt ảnh album 17 Is Right Here của SEVENTEEN bị chất đống, vứt la liệt trên đường phố Nhật Bản bị chỉ trích dữ dội. Theo đó, hàng loạt hộp album SEVENTEEN bị vứt ở khu Parco Shibuya kèm lời nhắn “Xin hãy thoải mái sử dụng” khiến netizen bất bình. Trong số này, đa số là album đã bị bóc, lấy hết vật phẩm, đặt biệt là card bo góc và vứt lại phần vỏ hộp, CD. Một số còn có photobook in hình các thành viên.

Vấn đề nổi cộm nhất chính là lượng rác thải ra môi trường. CD và cả box album đều rất khó tái chế, fandom SEVENTEEN bị netizen Nhật chỉ trích. Nhiều người mua album chỉ muốn sở hữu những tấm card bo góc random, còn lại vứt album vào thùng rác. Bên cạnh đó, việc vứt album la liệt cũng làm xấu hình ảnh idol. Trong nội bộ fandom cũng không thể chấp nhận điều này.

Một số bài đăng đã đính chính số album bị vứt kể trên không phải từ fandom SEVENTEEN thải ra mà là do các seller - người bán trung gian mua số lượng lớn, bóc lấy vật phẩm card, offline code bán lại kiếm lợi nhuận. Chưa kể, một số đại lý album gom đơn ship ra nước ngoài, việc giữ nguyên hộp album sẽ làm đội giá thành vận chuyển. Do đó nhiều người lựa chọn chỉ mua "ruột album", xảy ra tình trạng vỏ hộp bị bỏ lại la liệt.

Nhưng dù lý do có là gì, việc vứt album thiếu ý thức, làm ảnh hưởng đến môi trường cũng bị lên án. Không chỉ SEVENTEEN, việc này đã trở thành vấn nạn của cả Kpop. Những năm gần đây, Kpop "bành trướng" sức ảnh hưởng kéo theo cơn "lạm phát album". Các nhóm nhạc liên tục đánh dấu doanh thu triệu bản, nhiều fandom dồn sức để mua album tăng thành tích cho thần tượng mỗi đợt comeback.

Các nhóm nhạc có fandom lớn như BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, TWICE, Stray Kids, NCT,... đều gặp vấn đề này. Sức mua khủng, kéo theo việc rác thải album ra môi trường lớn. Nhiều công ty chọn vật liệu có thể tái chế để làm album, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành công nghiệp âm nhạc với môi trường. Nhưng mỗi đợt idol comeback, chính sách kick sale, ra nhiều version đặc biệt và tặng vé fansign cho fan mua album vẫn khiến vấn nạn này gia tăng.