Boygroup triệu bản nhà HYBE đối đầu trực tiếp với 1 nhóm nữ: Ra album cùng lúc, ai có thành tích nhỉnh hơn?

16h chiều 29/4 (theo giờ Việt Nam), Kpop nhộn nhịp với sự đổ bộ của hai nhóm nhạc đình đám: SEVENTEEN và IVE. Nhóm nam triệu bản nhà HYBE chính thức "thả xích" Best Album: 17 Is Right Here đánh dấu 9 năm thành lập. Trong khi đó, "gà chiến" Starship cũng tung E.P IVE SWITCH sau hơn nửa năm kể từ lần quảng bá gần nhất. Sự đụng độ giữa hai nhóm nhạc là "pick" của công chúng Hàn khiến trận địa nhạc số và album thú vị hơn bao giờ hết.

SEVENTEEN chiến đấu với AI, tung MV như "bom tấn" viễn tưởng

Như đã thông báo trước đó, Best Album: 17 Is Right Here của SEVENTEEN sẽ là tuyển tập loạt title track đã được nhóm phát hành trong suốt sự nghiệp, đồng thời thêm 4 ca khúc mới toanh. MAESTRO chính là ca khúc chủ đề. Với ý niệm nhìn lại hành trình trưởng thành trong ngót nghét 1 thập kỷ hoạt động, MAESTRO hàm chứa những âm thanh quen thuộc đối với những ai đã nghe nhạc SEVENTEEN.

Theo tiết lộ của Woozi - thành viên đảm nhận sáng tác và sản xuất cho toàn bộ discography của SEVENTEEN, MAESTRO được được tạo ra bằng sự kết hợp âm thanh của 7 bài hát, trong đó bao gồm cả title đầu tay Adore U, Oh My, Aju Nice, Fear, Cheers, Rock With You và Super.

SEVENTEEN - MAESTRO MV

MAESTRO là bản phối Dance RnB sôi động, catchy, gây ấn tượng với âm thanh piano cùng bộ gõ mạnh mẽ. Ca khúc là thử nghiệm mới lạ của SEVENTEEN, khiến người nghe bất ngờ bởi những cú chuyển không báo trước. Bài hát lặp đi lặp lại phần chorus tạo cảm giác gây nghiện rồi bất ngờ chuyển đến outro lấy âm thanh gõ làm chủ đạo, với mục đích tạo nên phần base dành riêng cho dance break điểm nhấn sẽ được giới thiệu qua MV và sân khấu biểu diễn. Về phần âm nhạc, Woozi lần nữa khiến fan phải "ngả mũ" thán phục.

Gửi đi thông điệp "Hãy tập hợp những con người đa dạng là chúng ta lại để lãnh đạo thế giới của ta và trở thành những người đỉnh nhất dẫn dắt dòng chảy xu hướng", SEVENTEEN thể hiện khát khao chinh phục chưa bao giờ ngơi nghỉ dù đã hoạt động 1 thập kỷ.

SEVENTEEN hoá nhạc trưởng chiến đấu với AI trong MV mới

Bối cảnh, câu chuyện ấn tượng

Phần MV chính là điểm tốn nhiều giấy mực. Mang đến concept "chiến đấu với AI", SEVENTEEN cùng đội ngũ đầu tư tất tay vào bối cảnh, CGI hoành tráng không kém phim viễn tưởng. Nhóm thể hiện khía cạnh "darkteen" bí ẩn thông qua ánh mắt, những màn tranh đấu mạnh mẽ với thế lực "phá hoại nghệ thuật chính thống". SEVENTEEN đã chiêu đãi khán giả bữa tiệc thị giác mãn nhãn với những đại cảnh như phim bom tấn, và chắc chắn tiêu tốn không ít tiền của.

Đậm tính nghệ thuật

Phần tap dance gây sốt của SEVENTEEN

Đại cảnh kết màn mãn nhãn

SEVENTEEN cũng phát huy thế mạnh vũ đạo qua ca khúc lần này. Những phân đoạn vũ đạo điểm nhấn, đặc biệt là tap dance làm fan ngỡ ngàng bởi footwork đỉnh cao của những idol 9 năm tuổi. Dù đã được hé lộ toàn bộ sân khấu MAESTRO trong hai đêm concert Follow Again to Seoul cuối tuần qua, thì vũ đạo của nhóm vẫn khiến dân tình choáng ngợp vì độ khó và cực kỳ phức tạp.

IVE hoá những nữ thần phương Đông trong MV mới

Trong lần trở lại này, IVE sẽ quảng bá với 2 MV chủ đề. HEYA là một trong hai MV chủ đề của E.P IVE SWITCH, bên cạnh Accendio. Ca khúc tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc của IVE. HEYA là một bản phối pop có giai điệu gây nghiện, gây ấn tượng qua điệp khúc và rap mạnh mẽ, thể hiện điểm mạnh riêng của các thành viên.

IVE - HEYA MV

Về phần MV, IVE gây hứng thú khi kết hợp yếu tố phương Đông đầy tinh tế với yếu tố hiện đại. Các thành viên hoá thành những nữ thần phương Đông, đưa vào MV những chi tiết đậm tính truyền thống như quạt ba tiêu, hoa văn trang trí, bối cảnh và trang phục. IVE mở ra thế giới trong hộp gương đầy mộng tưởng, hồn nhiên và vui tươi.

Các thành viên hoá thành những nữ thần phương Đông, đưa vào MV những chi tiết đậm tính truyền thống

Phân đoạn gợi nhớ đến Love Dive

Vũ đạo cũng được chuẩn bị hợp với bản phối sôi động hợp "quẩy" mùa hè

MV đầy mộng mơ của IVE

Khác với SEVENTEEN đen tối, bí ẩn, IVE là màu sắc hoàn toàn tươi sáng, nên thơ. Vũ đạo cũng được chuẩn bị hợp với bản phối sôi động hợp "quẩy" mùa hè. Điểm nhấn của MV là visual ngày càng lên hương của các thành viên.

SEVENTEEN dẫn trước IVE về mặt thành tích

Nhóm nam triệu bản "đối đầu" trực tiếp với chiến thần nhạc số gen 4, ai nấy đều hào hứng nhìn SEVENTEEN và IVE cạnh tranh "leo chart". SEVENTEEN dẫn trước IVE khi ca khúc chủ đề MAESTRO debut ở trong top 10 MelOn, cụ thể #8. Các BXH khác thuộc iChart cũng vô cùng khả quan với #13 Genie, #6 Bugs.

Thứ hạng nhạc số của SEVENTEEN vẫn đang tăng trưởng và đã lọt top Flo sau 2 tiếng phát hành. Ngoài ra, ba ca khúc mới cũng đã lần lượt leo hạng trong top 100 của MelOn. Trên YouTube, MV của SEVENTEEN cán mốc 1 triệu views chỉ sau 50 phút lên sóng.



SEVENTEEN dẫn trước IVE thành tích những giờ đầu phát hành

Trong khi đó, IVE bám "sát nút" khi HEYA debut với thứ hạng #13 MelOn 100; #10 Genie; #3 Bugs. MV cũng thu về hơn 625 nghìn lượt xem và "tẩu tán" tổng cộng hơn 700 nghìn bản album trong giờ đầu tiên. IVE nổi tiếng là nhóm nhạc "đi đường dài", thứ hạng nhạc số của nhóm sẽ còn tăng nhanh, nhất là sau các sân khấu quảng bá và chạm trán trực tiếp với "chiến thần" Zico - Jennie hiện đang giữ kỷ lục Realtime All-Kill.

IVE được kỳ vọng sẽ đi đường dài với khả năng chạy chart tốt

Đặc biệt, SEVENTEEN lần nữa thiết lập kỷ lục doanh thu khi Best Album: 17 Is Right Here hiện đã chạm mốc 2 triệu bản trong 3 tiếng lên kệ. Theo đó, SEVENTEEN là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 3 album liên tiếp đạt 2 triệu bản chỉ trong ngày đầu mở bán, lần lượt là FML - Seventeenth Heaven và mới nhất 17 Is Right Here. Trước đó, nhóm cũng gây bất ngờ khi số pre-order album đạt mốc 3 triệu bản vào hôm 19/4 - trướng ngày comeback 10 ngày.

Truyền thông Hàn kinh ngạc trước khả năng bán đĩa của nhóm nam nhà Pledis vì bản chất của Best Album - tuyển tập những hit cũ rất khó để kick sale. Nhưng với thành tích hiện tại, nhóm hoàn toàn có khả năng "phá đảo" doanh thu năm.

SEVENTEEN lần nữa thiết lập kỷ lục doanh thu khi Best Album: 17 Is Right Here hiện đã chạm mốc 2 triệu bản trong 3 tiếng lên kệ

https://kenh14.vn/boygroup-trieu-ban-nha-hybe-doi-dau-truc-tiep-voi-1-nhom-nu-ra-album-cung-luc-ai-co-thanh-tich-nhinh-hon-20240429203528739.chn