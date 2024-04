Chiều tối 28/4, SEVENTEEN hoàn thành đêm diễn thứ hai Follow Again to Seoul tại sân vận động Seoul World Cup Stadium. Tiếp tục phát huy phong độ qua những sân khấu đỉnh cao kéo dài 4 giờ đồng hồ, SEVENTEEN hâm nóng tên tuổi hết nấc ngay trước thềm comeback với Best Album: 17 Is Right Here.

Năng lượng biểu diễn, làm chủ sân khấu và "tấu hài" của nhóm nam triệu bản khiến hàng chục nghìn fan mê mẩn không thôi. Nhóm nhạc 9 năm tuổi hừng hực như những ngày đầu debut. Dân tình không khỏi thán phục trước đam mê, tận hưởng sân khấu và sự kính nghiệp của SEVENTEEN.

SEVENTEEN lấp đầy sân vận động có sức chứa lên đến 60 nghìn người cho 2 đêm concert Follow Again to Seoul

Tổ chức concert ngay thời điểm chuẩn bị vào hè, Hàn Quốc dù là đất nước ở vùng ôn đới cũng không thể tránh khỏi ngày nắng nóng. Ngay từ thời điểm mới bắt đầu show, các thành viên SEVENTEEN đã bị nhiệt độ buổi chiều ảnh hưởng. 13 chàng trai toả sáng với tạo hình lịch lãm, nam tính và không kém phần nổi bật với áo khoác da ánh kim bao nhiêu thì lại nóng bấy nhiêu.

Trang phục biểu diễn mở màn của SEVENTEEN nổi bật với áo khoác da ánh kim, không thể tránh được cảm giác sốc nhiệt khi biểu diễn dưới trời nắng nóng

Trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi trên sân khấu, fan vô cùng phấn khích khi được chiêm ngưỡng màn cởi áo lau mồ hôi của các nam thần. Chiếm trọn spotlight phải kể đến "chồng quốc dân" Kim Mingyu. Gây sốt thời gian qua nhờ chùm ảnh hoá chú rể tại Paris Fashion Week, Mingyu được cả thế giới nhận làm chồng bởi vóc dáng cao lớn, vạm vỡ cùng gương mặt mỹ nam chuẩn nam thần. Anh chàng đam mê tập gym, không ngại khoe cơ bắp là thế mạnh của bản thân. Lên sân khấu concert cũng không ngoại lệ.

Một Kim Mingyu đầy sức hút trên sân khấu

... vẫn không thể khiến fan "hú hét" như khoảnh khắc cởi áo lau mồ hôi

Nhễ nhại mồ hôi làm làm tôn lên vẻ nóng bỏng khó rời mắt

Khoảnh khắc Mingyu cởi áo, khoe trọn bắp tay khủng, đường gân thớ cơ hiện rõ mồn một cùng màu da rám nắng khiến dân tình đứng ngồi không yên. Chỉ với 7 giây hậu trường lau mồ hôi, Mingyu viral khắp mạng xã hội, thu về 300 nghìn lượt xem cho một cử chỉ này. Xem anh chàng, dân tình tấm tắc nóng hơn cả thời tiết chính là Kim Mingyu!

7 giây gây sốt của Mingyu

Chùm ảnh viral MXH của Mingyu

Không chỉ mỗi Mingyu, mà các fan dự show SEVENTEEN hôm nay còn được phúc lợi ngắm hai anh cả Jeonghan - Joshua khoe bắp tay. Cũng như người em cùng nhóm, vì thời tiết mà bộ đôi phải cởi áo giải nhiệt. Nhờ đó mà người hâm mộ thu lại được những hình ảnh nóng bỏng tay. Diễn ở Hàn Quốc đã thế, các fan Việt càng hào hứng hơn khi nghĩ đến tương lai SEVENTEEN về Việt Nam. Chắc chắn sẽ đốt cháy sân khấu theo đúng nghĩa đen.

"Anh ba" Joshua cũng hot không kém khi cởi áo

Phúc lợi khi xem idol diễn ngày nắng nóng

Khoảnh khắc "hiếm có khó tìm" của Jeonghan khi chỉ mặc độc 1 chiếc ba lỗ

Sân khấu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, cường độ hát - nhảy liên tục khiến các thành viên mất sức. SEVENTEEN còn nổi tiếng với vũ đạo khó và vô cùng phức tạp. Trong suốt show, không khó để bắt gặp khoảnh khắc các thành viên hụt hơi hay kiệt sức ngay sau 1 set diễn nào đó. SEVENTEEN còn đang trong lịch trình dày đặc chuẩn bị comeback và quảng bá. Dù rất vui khi được gặp thần tượng liên tục thì fan cũng không khỏi xót xa và lo lắng cho sức khoẻ của SEVENTEEN.

Khoảnh khắc The8 ngồi thụp vì mất sức sau set diễn khiến fan xót xa

Hai đêm concert Follow Again to Seoul đã kết thúc trọn vẹn. SEVENTEEN cùng người hâm mộ cùng nhau để lại ký ức không thể nào quên. Nhóm ngày càng được ghi nhận hơn bởi sự chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng tiến về phía trước dù đã hoạt động ngót nghét 1 thập kỷ.

Jennie cùng hội bạn thân

và các thành viên TWICE tại concert SEVENTEEN ngày 1

Son Naeun

Tiền bối Hwang Min Hyun

và SinB - Umji (GRIEND) có mặt "quẩy tung" ngày 2

Tại hai show diễn đáng nhớ này, nhiều đồng nghiệp, người nổi tiếng cũng góp mặt ủng hộ SEVENTEEN. Điểm qua có thể kể đến như Jennie (BLACKPINK) cùng hội bạn thân, 4 thành viên Nayeon, Jihyo, Mina và Jeongyeon (TWICE), Bang Yedam,... tại concert ngày 1 hay Son Naeun, Hwang Minhyun (cựu thành viên NU'EST), SinB - Umji (GRIEND) có mặt "quẩy tung" ngày 2.