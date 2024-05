Thông tin về việc nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc có thành viên người Việt Hanbin – TEMPEST xác nhận lựa chọn TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp là thông tin được fan của nhóm nói riêng và fan Kpop tại Việt Nam nói chung không khỏi tự hào thời gian qua. Concert sẽ vào lúc 19h00 ngày 15/6 sắp tới, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Đêm nhạc tại TP.HCM là sự kiện bắt đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của TEMPEST, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage].

Đáng chú ý, không như đa số các nhóm nhạc Hàn Quốc khác thường tổ chức live concert ra mắt tại quê nhà, TEMPEST là nhóm nhạc thần tượng Kpop ngoại lệ duy nhất lựa chọn Việt Nam là điểm đến bắt đầu cho world tour đầu tiên trong sự nghiệp. Cổng bán vé bắt đầu mở vào 12h00 trưa ngày 11/5 vừa qua, tuy nhiên những ngày qua BTC concert của TEMPEST đối diện với nhiều ý kiến trái chiều khi liên tục có động thái thay đổi sơ đồ vé.

Poster cho concert của TEMPEST tại TP.HCM.

Sơ đồ bán vé số 1: toàn bộ 6 hạng vé ở khu vực dưới mặt sân NTĐ Phú Thọ đều là vé đứng, đường băng và sân khấu phụ kéo dài đến 2 khu vực T-OUR A và T-OUR B.

Ở sơ đồ bán vé số 1 được công bố vào ngày 2/5: toàn bộ 6 hạng vé ở khu vực dưới mặt sân NTĐ Phú Thọ đều là vé đứng, đường băng và sân khấu phụ kéo dài đến 2 khu vực T-OUR A và T-OUR B. Tuy nhiên, sau khi sơ đồ bán vé số 1 được công bố, không ít fan TEMPEST cho rằng việc bố trí sơ đồ trên là chưa hợp lí. Rất nhiều ý kiến mong muốn các khu vực dưới mặt sân vẫn nên bố trí các zone có ghế ngồi vì không phải khán giả nào cũng có thể đứng xuyên suốt chương trình.

Vào ngày 15/5, BTC đã có công bố điều chỉnh sơ đồ bán vé. Toàn bộ giá vé tương ứng với các hạng vẫn được giữ nguyên. Sơ đồ bán vé số 2 có 3 thay đổi so với ban đầu. 4 khu vực (T-OUR A, T-OUR B, VIP A, VIP B) là vé đứng - 2 khu vực (VIP C và VIP D) là vé ngồi. Đường băng và sân khấu phụ kéo dài hơn, xuống tận dưới 2 khu vực VIP A và VIP B. Diện tích khu VIP A và VIP B được thu nhỏ lại, diện tích khu VIP C và VIP D được tăng lên. Tuy nhiên, sơ đồ này một lần nữa tạo nên nhiều luồng tranh cãi trong số các fan TEMPEST mua vé, chủ yếu ở việc quyền lợi của 2 zone T-OUR A và T-OUR B có thể bị sụt giảm.

Sơ đồ bán vé số 2 với 3 thay đổi. 4 khu vực (T-OUR A, T-OUR B, VIP A, VIP B) là vé đứng - 2 khu vực (VIP C và VIP D) là vé ngồi. Đường băng và sân khấu phụ kéo dài xuống dưới 2 khu vực VIP A và VIP B. Diện tích khu VIP A và VIP B được thu nhỏ lại, diện tích khu VIP C và VIP D được tăng lên

Cuối cùng vào tối 16/5, BTC đã đưa ra thông báo cuối cùng về sơ đồ bán vé: chốt phương án sơ đồ số 1 sẽ là cuối cùng, tuy nhiên ở khu vực VIP C và VIP D vẫn sẽ tiến hành lắp ghế ngồi. BTC cũng đảm bảo khu vực VIP C và VIP D sẽ được bố trí ghế ngồi cẩn thận để không làm ảnh hưởng tầm nhìn hay quyền lợi của các khu vực khác.

Động thái của BTC được fan TEMPEST tại Việt Nam khen ngợi về sự cầu thị, đặc biệt lắng nghe ý kiến của người hâm mộ. Thế nên mặc dù sơ đồ bán vé trải qua 3 lần thay đổi, cộng đồng fan TEMPEST vẫn khá kiên nhẫn, hợp tác và thông cảm với BTC.

Tính đến ngày 17/5, BTC thông báo có 6 khu vực đã sold-out vé (A4 - A5 - A6 - B4 - B5 - B6), 2 khu vực có giá cao nhất là T-OUR A và T-OUR B cũng chỉ còn rất ít vé. Các khu vực khác cũng đang có tốc độ tiêu thụ vé khả quan bởi đêm diễn không chỉ thu hút khán giả trong nước mà cả fan TEMPEST quốc tế mong muốn là người đầu tiên được xem concert mở màn trong tour diễn.

TEMPEST gửi lời chào đến khán giả Việt Nam đến Live Concert đầu tiên trong tour diễn.