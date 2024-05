Tối 14/5 vừa qua, nữ ca sĩ Gen Z Mỹ Anh tung MV mới toanh - Guess I Should've Known. Đây là ca khúc đặc biệt được dành riêng cho bản vật lý của album đầu tay Em•Me sắp ra mắt ngày 27/5 tới. Guess I Should've Known cùng với 3 bài hát khác từng bị cắt khỏi tracklist chính thức của album. Ca khúc được ví như bản "from the vault" (cách Taylor Swift gọi những bài hát bị cắt khỏi album nhưng sau đó phát hành bổ sung), được Mỹ Anh "tái sinh" chiêu đãi fan nhạc.

Mỹ Anh - Guess I Should've Known

Guess I Should've Known được lấy cảm hứng từ "transit love" - tình yêu chuyển nhượng. Từ khoá làm mưa làm gió mạng xã hội gần đây vì drama tình tay ba của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri. "Transit love" là cách mà cư dân mạng chỉ những mối quan hệ tình cảm bắt đầu ngay khi cuộc tình cũ vừa kết thúc mà không có khoảng nghỉ.

Đối với Mỹ Anh, Guess I Should've Known như mang đến phần "dark side" của bản thân

Câu chuyện trong Guess I Should've Known cũng vậy. Ca khúc được Mỹ Anh sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng vẫn chuyển tải được thông điệp một cách mượt mà, thú vị. Đối với Mỹ Anh, Guess I Should've Known như mang đến phần "dark side" của bản thân. Nữ ca sĩ Gen Z tôn trọng mọi cung bậc cảm xúc của mình, chấp nhận và chịu bộc lộ những khía cạnh thường bị nhận định là tiêu cực.

Mỹ Anh vẫn trung thành với âm nhạc RnB đặc trưng

Cô nàng vẫn trung thành với âm nhạc RnB đặc trưng. Guess I Should've Known được dựng nên bởi giai điệu có phần rộn ràng, nhịp dồn dập trái ngược hoàn toàn với câu chuyện được kể. Khi trong transit love, Mỹ Anh cũng đổ vỡ, cũng thất vọng và buồn bã. Nhưng cô nàng chọn cách đối diện vượt qua, như cách những nốt nhạc chạy đi một cách nhanh chóng.

Với nỗi buồn, Mỹ Anh chọn cách đối diện vượt qua, như cách những nốt nhạc chạy đi một cách nhanh chóng

Phần MV cũng được chính tay Mỹ Anh “handmade 100%” từ khâu lên ý tưởng, sản xuất, quay phim đến hậu kì, cắt dựng,... Video dài 3 phút xây dựng như một cuốn phim nhỏ với góc nhìn từ chính Mỹ Anh qua màn hình máy tính. Những đoạn tin nhắn được cắt ghép, lồng song song với hình ảnh gợi nhớ đến ký ức cũ. Mỹ Anh kể về khoảnh khắc cô nàng vô tình phát hiện một người bạn thân của mình trở thành "người yêu mới của người yêu cũ" chỉ qua một story Instagram chia sẻ-cho-tất cả-nhưng-lại-không-có-mình.

Những đoạn tin nhắn được cắt ghép, lồng song song với hình ảnh gợi nhớ đến ký ức cũ

Phần MV cũng được chính tay Mỹ Anh “handmade 100%”

Mỹ Anh kể về khoảnh khắc cô nàng vô tình phát hiện một người bạn thân của mình trờ thành "người yêu mới của người yêu cũ" chỉ qua một story Instagram chia sẻ-cho-tất cả-nhưng-lại-không-có-mình

Câu chuyện gần gũi với đời sống tinh thần của giới trẻ nhanh chóng gây ấn tượng. Nhất là với các fan "hóng biến" Kbiz. Xem MV Mỹ Anh, nhiều người réo gọi Han So Hee. Bởi lẽ, mỹ nữ My Name chính là nhân vật chính trong câu chuyện "transit love" của Ryu Jun Yeol - Hyeri.

Mỹ Anh ra MV nhưng Han So Hee lại được gọi tên

Khi drama tình ái nổ ra vào giữa tháng 3 năm nay, nhiều người chỉ ra thời gian chia tay của cặp sao Reply 1988 xảy ra chưa lâu thì Han So Hee quen biết với Ryu Jun Yeol. Cư dân mạng cáo buộc Han So Hee là "tình yêu chuyển nhượng". Điều này khiến nữ diễn viên bị đả kích và liên tục phát ngôn thiếu kiểm soát trên MXH.

Chuyện tình ồn ào kết thúc chỉ sau 2 tuần công khai với báo giới. Thị phi qua đi, Han So Hee trở thành "meme" mới của giới trẻ, bất kỳ drama nào cũng được gọi tên. "Transit love" như cụm từ sinh ra để Han So Hee làm "gương mặt đại diện"!

https://kenh14.vn/nu-ca-si-gen-z-viet-ra-mv-ve-tinh-yeu-chuyen-nhuong-lam-dan-mang-nho-ngay-den-drama-cua-han-so-hee-20240516174820922.chn