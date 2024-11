Tối 17/11, concert Take Us To Your Heart của ban nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Cùng ngày, 3 thành viên ban nhạc đã hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng. Hoạt động 30 năm, ban nhạc có loạt hit Take Me To Your Heart, Sleeping Child, 25 Minutes hay The Actor, gắn liền với nhiều thế hệ fan nhạc tại Việt Nam.

Ban nhạc huyền thoại đáp sân bay vào trưa 17/11

Dàn sao tại show Michael Learns To Rock

Do đó, đêm nhạc Take Us To Your Heart của Michael Learns To Rock quy tụ nhiều khán giả trung niên. Dàn sao Việt cũng tề tựu tại đây. Một số gương mặt đáng chú ý có thể kể đến như Giang Hồng Ngọc, Châu Đăng Khoa, stylist Hoàng Ku,...

Vợ chồng son Anh Đức "tình bể bình"

Tương tác ngọt ngào trước ống kính

Đáng chú ý, vợ chồng son Anh Đức - Quỳnh Anh cũng tay trong tay đến xem show cực ngọt ngào. Ở phía ngoài khu check-in, vợ chồng Anh Đức còn tạo dáng với banner nhóm nhạc, cho thấy cả hai là fan cứng Michael Learns To Rock.

Nhạc sĩ Thanh Bùi và 2 con

Bên cạnh đó, dân tình còn bắt gặp được hình ảnh nhạc sĩ Thanh Bùi âm thầm dắt 2 con đi xem show. Giữa biến cố xảy ra phía gia đình nhà vợ, sự xuất hiện của Thanh Bùi thu hút sự chú ý. Thần sắc anh khá tươi tắn, cùng hai con đến ủng hộ ban nhạc huyền thoại.