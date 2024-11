Trưa 17/11, nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM để chuẩn bị cho đêm concert Take Us To Your Heart tại Nhà Thi đấu Phú Thọ. Đây cũng là lần thứ 4 nhóm trở lại Việt Nam nên người hâm mộ đã rất nóng lòng để chờ đợi được thưởng thức những bản hit của tuổi thanh xuân.

Clip Michael Learns To Rock đáp cánh sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM

Dù phải trải qua một chặng bay dài nhưng 3 nghệ sĩ Jascha Richter, Mikkel Lentz và Kåre Wanscher vẫn vô cùng thân thiện để đáp lại tình cảm của các fan Việt. Theo đó đã có các "fan cứng" của nhóm nhạc huyền thoại đến sân bay từ rất sớm để đón thần tượng trở lại Việt Nam. Một người hâm mộ còn "diện" luôn chiếc áo concert Take Us To Your Heart và không quên chuẩn bị kỹ lưỡng các món đồ để xin chữ ký thần tượng.

Ngay khi đáp cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Michael Learns To Rock đã tươi cười rạng rỡ, dành cho người hâm mộ Việt Nam những nụ cười đầy thân thiện và còn sẵn sàng nán lại để ký tặng. Khoảnh khắc chỉ vô cùng ngắn ngủi nhưng người hâm mộ đã cảm nhận được tình cảm của những ngôi sao huyền thoại dành cho fan Việt và càng thêm nóng lòng để thưởng thức concert diễn ra vào tối nay.

Kåre Wanscher tươi cười ngay khi đáp cánh sân bay Tân Sơn Nhất

Mikkel Lentz nhận hoa từ người hâm mộ Việt Nam

Jascha Richter nhận quà của fan Việt

Các nghệ sĩ nán lại để ký tặng người hâm mộ dù vừa bay một chặng đường dài

Những nụ cười thân thiện luôn hiện hữu trên gương mặt nhóm nhạc Michael Learns To Rock