Màn thổ lộ sến rện của Michael Trương với Yuna khiến cộng đồng fan Kpop "khó chịu vô cùng"

Dù tập cuối của Đảo Thiên Đường đã lên sóng nhưng từng khoảnh khắc của các cặp đôi hay loạt “hint” tình cảm bước ra đời thường vẫn được netizen “soi” triệt để. Đặc biệt, màn tỏ tình của anh chàng bị mệnh danh là “cờ đỏ” Michael Trương dành cho mỹ nhân nhiều drama nhất trong Đảo Thiên Đường - Yuna Vũ nhanh chóng trở nên viral. Thế nhưng thay vì xốn xang vì lời ngọt như mía mật của Michael Trương, các fan Kpop lại “khó chịu vô cùng” vì hóa ra, anh chàng lại tỏ tình nhờ vào một bản hit Kpop.

Clip lời tỏ tình của Michael Trương dành cho Yuna

Cụ thể trong tập cuối Đảo Thiên Đường, các chàng trai sẽ quay clip gửi lời tỏ tình đến cô gái mà mình yêu mến. Nếu như đồng ý tiến xa hơn, cô gái sẽ đến gặp mặt trực tiếp chàng trai ở địa điểm đã hẹn. Sao bao “sóng gió” giữa bùng binh tay ba với cô nàng Rayeon, Michael Trương phút cuối đã “lật kèo”, lựa chọn Yuna Vũ là người mà anh muốn đồng hành.

Trong video dành cho Yuna, Michael Trương đã tỏ tình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: “Lúc đầu mọi người hay hỏi anh Trâu (biệt danh của Michael Trương), gu của anh Trâu là gì? Anh luôn nói là anh thích một người con gái mạnh mẽ, tự tin. Hung dữ với cả thế giới nhưng dịu dàng với anh. Anh cảm thấy rất may mắn vì Michael đã tìm được người đó ở Đào Thiên Đường. Gu của anh là em … Barbie, I’m just trying to play it cool. But I just can’t hide that I want you. I want you, you, you. (Anh chỉ đang cố tỏ ra lạnh lùng thôi. Nhưng khổ nỗi chẳng thể che giấu được rằng anh muốn có em)”.

Michael Trương tỏ tình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt dành cho Yuna

Thế nhưng ngay lập tức, các fan Kpop đã phát hiện Michael Trương “bê nguyên xi” lời bài hát tiếng Anh từ ca khúc Magnetic của nhóm nhạc ILLIT để tỏ tình với Yuna. Điều này khiến cộng đồng mạng “hạn hán lời” vì đến lời tỏ tình từ trái tim nhưng anh chàng “cờ đỏ” cũng phải học hỏi từ một ca khúc Kpop.

Màn tỏ tình này cũng trái ngược hoàn toàn với những lời chân thành của Minuk dành cho Bùi Khánh Linh, Wukong dành cho Quyên Qui hay thậm chí là “chân thật đến đau lòng” của anh chàng Hàn Quốc Ieon gửi tới Rayeon.

Sau khi sự thật bị “phanh phui”, netizen còn không ngừng “chế giễu”, ghép lời tỏ tình của Michael Trương trên nền nhạc Magnetic và còn cho rằng đây là màn “trả bài” của anh chàng dành cho cô giáo khi bị hỏi lời bài hát của bản hit Kpop.

Clip lời tỏ tình của Michael Trương được ghép với “phiên bản gốc” - ca khúc Magnetic của ILLIT

Lời tỏ tình tưởng đâu ngọt như mía lùi của Michael Trương hóa ra được tham khảo từ ca khú Magnetic (ILLIT)

Lời bài hát gốc của Magnetic được Michael “bê nguyên xi” để tỏ tình với Yuna Vũ

Michael Trương và Yuna Vũ là cặp đôi chịu nhiều lời bàn ra tán vào nhất khi bị đánh giá là EQ thấp với màn cư xử của cả hai dành cho cô nàng Hàn Quốc Rayeon. Đặc biệt Michael Trương bị gọi với danh xưng “cờ đỏ” vì liên tục thay đổi tình cảm, khiến cả Rayeon hay Yuna Vũ cũng phải quay cuồng với sự thay đổi mỗi lúc một kiểu của anh chàng.

Dù chương trình đã kết thúc nhưng Michael Trương vẫn phải chịu không ít sự tranh cãi và “soi xét” mối quan hệ với Yuna Vũ ở ngoài đời. Đặc biệt lời tỏ tình “sượng trân” trong tập cuối Đảo Thiên Đường càng khiến cộng đồng mạng có cái nhìn bớt thiện cảm về tình cảm chân thật của anh dành cho Yuna.