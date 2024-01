Mỹ Anh không áp lực trước thành tựu của bố mẹ

Mỹ Anh trình làng "Em"

Con gái ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Anh, trình làng Em và mong được ghi nhận là chính mình

Tối 7-1, con gái ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Mỹ Anh đã tổ chức sự kiện "Into the mind of Em" để giới thiệu và quảng bá cho album "Em", giới thiệu loạt tác phẩm âm nhạc đậm chất riêng nằm trong album "Em".



Mục tiêu của Mỹ Anh khi thực hiện album này chính là mang đến một sản phẩm chân thật, đúng với con người của chính mình.

Album "Em" không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của Mỹ Anh trong tư cách một nghệ sĩ với bản sắc và định hướng âm nhạc đậm chất cá nhân, mà còn là dự án thể hiện sự nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật của giọng ca sinh năm 2002.

Với chất liệu âm nhạc R&B/Soul đương đại quen thuộc trong những ca khúc mang tính đa dạng về chủ đề - từ tình yêu đôi lứa, sự trăn trở về tương lai trong quá trình làm nghề, cho đến những xúc cảm bâng khuâng của một thiếu nữ khi bước sang tuổi 20… tất cả đều được Mỹ Anh nắm bắt trọn vẹn trong Album lần này, với những trải nghiệm âm nhạc chân thành, tinh tế.

Mỹ Anh nói "Sống thật với chính mình vừa khó vừa sướng"

Những ca khúc trong album do Mỹ Anh tự sáng tác và sản xuất dưới sự đồng hành, hỗ trợ của nhạc sĩ trẻ Dũng và giám đốc âm nhạc - nhà sản xuất người Mỹ Eric Derwallis, cùng sự kết hợp về mặt hình ảnh và sáng tạo của Creative Studio độc đáo Travipome.

Tổng thể các ca khúc trong Album đều toát lên chất riêng và cá tính âm nhạc độc đáo của Mỹ Anh. Mặc dù đảm nhận nhiều vai trò như sáng tác, hát và sản xuất âm nhạc trong dự án đầu tay này nhưng Mỹ Anh chỉ mong muốn khán giả nhớ đến cô với tên gọi "Mỹ Anh" thay vì một danh xưng nào khác.

Mỹ Anh: "Hãy gọi tôi là Mỹ Anh chứ không phải bất kỳ danh xưng nào khác"

Ý tưởng thực hiện album "Em" của Mỹ Anh xuất phát từ việc xem lại đoạn phỏng vấn với MC Lại Văn Sâm trên truyền hình. Từ đó, nữ ca sĩ đã nảy ra ý dùng những chất liệu gia đình như những thước phim, hình ảnh thuở bé để thể hiện và làm nên chất riêng, tạo nên sự kết nối của những ca khúc trong album.

"Album lần này của tôi thể hiện quá trình trưởng thành của bản thân vì thế gia đình là những người không thể thiếu. Họ đồng hành với tôi từ thuở bé nên sản phẩm này cũng chính là món quà dành tặng cho những người thân bằng sự yêu thương và biết ơn" - Mỹ Anh lý giải về "Em" như một cuốn nhật ký về tình thân và bản thân.

Mỹ Anh không áp lực trước bố Anh Quân mẹ Mỹ Linh

Mỹ Anh khẳng định không áp lực trước thành tựu của bố mẹ. "Tôi không xem nghệ thuật như một đường đua. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi Thị trường âm nhạc bây giờ rất sôi động, có nhiều thể loại âm nhạc và nhiều tệp khán giả khác nhau. Tôi nghĩ việc ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của nhau thị trường sẽ trở nên đa dạng và thú vị hơn" - Mỹ Anh bày tỏ.

Nhìn nhận bản thân thuở lúc bắt đầu làm nghề với thời điểm hiện tại, Mỹ Anh cho biết bản thân thay đổi liên tục trong suy nghĩ, thói quen, cách giao tiếp. "Điều đó thể hiện ở album 'Em' và hành trình trưởng thành của tôi" - cô bật mí.

Mỹ Anh khẳng định không áp lực trước thành tựu của bố mẹ

Điều thách thức nhất của nữ ca sĩ trong quá trình thực hiện album chính là những ý kiến trái chiều về phong cách âm nhạc mà cô theo đuổi: "Mọi người thường chia sẻ rằng âm nhạc của tôi hơi khó nghe so với số đông. Đó là thách thức lớn mà tôi phải vượt qua trong quá trình thực hiện album nhưng tôi tự hào vì hoàn thành album đúng với phong cách và cá tính âm nhạc của bản thân".

Cô khẳng định mục tiêu của bản thân khi thực hiện sản phẩm đầu tay này chính là "có được một sản phẩm chân thật với con người của chính mình".

Mỹ Anh cũng thừa nhận nghệ thuật không phải đường đua

Tuy nhiên, Mỹ Anh nói thêm trong tương lai có thể phong cách âm nhạc của cô sẽ thay đổi theo từng thời điểm, cột mốc trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

"Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng đây là cá tính âm nhạc của tôi ngay thời điểm hiện tại nhưng trong tương lai nó có thể thay đổi để phù hợp hơn ở từng thời điểm. Mong rằng khán giả sẽ ủng hộ âm nhạc của Mỹ Anh" - cô nói.

Song, với nữ ca sĩ 21 tuổi: "Sống thật với mình vừa khó, vừa sướng, nhưng cuối cùng vẫn là cảm giác vui".