Tối 15/11, Đỗ Phú Quí - nam ca sĩ đang được khán giả biết đến sau chương trình Anh Trai Say Hi ra mắt MV mới mang tên Pickleball. Lấy cảm hứng từ môn thể thao đang chiếm lĩnh MXH thời gian này, từ nhạc đến lời của bài hát kể trên đều xoay quanh pickleball. Thu về chưa đến 100 nghìn lượt xem sau 2 ngày lên sóng, nỗ lực tận dụng sức nóng chương trình của Đỗ Phú Quí không thành công như mong đợi. Chưa kể, nam ca sĩ này còn rước về "núi gạch đá" vì sản phẩm quá cẩu thả.

Được quay theo dạng visualizer lấy bối cảnh chính là sân chơi pickleball, visual điển trai của Đỗ Phú Quí cũng không cứu được hình ảnh, tạo hình quá đỗi nhàm chán, cũ kỹ. Nhưng hình ảnh thì có thể tha thứ, bởi thứ bị chỉ trích nhiều nhất lúc này chính là bài hát quá tệ.

Vấn đề lớn nhất nằm ở bài hát thảm hoạ

Được thực hiện bởi đội ngũ làm nhạc rất mới trên thị trường như nhạc sĩ Tuno, music producer Dio, bài hát Pickleball bị ví như "nỗ lực đu trend" nghèo nàn. Giai điệu không lôi cuốn, ca từ mang lại cảm giác cringe (ớn lạnh) là tất cả ấn tượng về bài hát này. Ca từ sáo rỗng đến mức viết ra những lời như "Anh hẹn em Pickleball; Ta vờn nhau Pickleball; Tay vợt bên dưới hông; Anh đập banh đập banh; Đến em mạnh vào" bị cả cõi mạng chê cười.

Phản ứng netizen:

- Sợ thật. Người sáng tác không ngại, người hát không ngại, khán giả ngại.

- Chắc cạn phước rồi nên mới xem cái MV với bài hát như này.

- Ý là lúc mình sản xuất mình không tự nghe lại nhạc của mình à?

- Ủa môn này chưa đủ tai tiếng hả mà ra nhạc như này nữa?

- Flop là do thực lực chứ còn gì nữa.

Đỗ Phú Quí trở thành chủ đề hot nhưng đa số là topic góp ý, phàn nàn vì đầu tư sản phẩm cẩu thả, hời hợt

Ngay khi lên sóng trên các nền tảng, Đỗ Phú Quí vấp phải vô số lời chê bai về lời bài hát sáo rỗng, nhảm nhí. Ở nền tảng Threads, Đỗ Phú Quí trở thành chủ đề hot nhưng đa số là topic góp ý, phàn nàn vì đầu tư sản phẩm cẩu thả, hời hợt.

Dù có bệ phóng là Anh Trai Say Hi, nhưng nam ca sĩ thường bị nhận xét là Anh trai nhạt nhoà nhất show. Hiện giờ thì khán giả đã có câu trả lời. Thậm chí đến fan chương trình và fan của chính Đỗ Phú Quí còn phải thốt lên "flop là do thực lực".

MV mới của Đỗ Phú Quí gây thất vọng toàn tập. Người khó tính thì "pressing" nam ca sĩ, chỉ trích mọi khâu từ âm nhạc đến hình ảnh. Còn người hâm mộ lắc đầu ngán ngẩm. Fan đưa ra lời khuyên thật lòng cho rằng Đỗ Phú Quí cần thay đổi tư duy làm nghề, chọn lọc trong khâu chọn bài hát, phát hành sản phẩm. Bởi ra mắt sản phẩm cẩu thả như thế này là thiếu tôn trọng khán giả, người hâm mộ. Để có thể nổi bật giữa thị trường nhiều sự cạnh tranh như hiện tại, Đỗ Phú Quí phải nghiêm túc hơn nữa với sản phẩm của chính mình.