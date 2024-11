Bản rap Trình của HIEUTHUHAI đang dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành với thành tích hơn 5 triệu lượt nghe sau 10 ngày trên nền tảng YouTube. Từ khá lâu, một sản phẩm độc lập trên thị trường nhạc Việt mới chạm đến thành tích tốt như vậy. Chính xác là từ dấu mốc bản hit Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng, HIEUTHUHAI tạo thêm cơn sốt nhạc Việt trong năm 2024.

Hôm 13/11, BigDaddy tung MV mới. Một ngày trước, nhạc Việt có sự trở lại đáng chú ý của Trúc Nhân và rapper trẻ Wxrdie. Trúc Nhân tái xuất sau hơn 2 năm, tung MV đầu tư tiền tỷ. Trong khi đó, Wxrdie khiến giới rap dậy sóng khi tung album đến 24 bài. Tính cả album của Tăng Duy Tân, SpaceSpeakers và Da LAB, nhạc Việt giai đoạn này đang tràn ngập sản phẩm, dẫn đến mức cạnh tranh gắt gao.

HIEUTHUHAI trở lại vị thế dẫn đầu top trending.

HIEUTHUHAI vượt lên



Sản phẩm mới của HIEUTHUHAI gây chú ý ngay sau khi phát hành. Sau game show Anh trai say hi, HIEUTHUHAI vốn đã nổi tiếng, nay có thêm bước tiến để đứng ở vị thế một ngôi sao mới. Sức hút của Hieuthuhai, bên cạnh nội dung gắt gỏng, có nhiều ẩn ý giúp bản rap Trình lan tỏa hiệu ứng.

Sau khi HIEUTHUHAI ném ra “quả bom”, giới rap xuất hiện thêm các sản phẩm gọi là rap diss giữa các rapper khác. HIEUTHUHAI không liên quan đến những bản rap tiếp theo, nhưng cũng được hưởng lợi để cộng hưởng cho sức hút của Trình. HIEUTHUHAI đánh bại Rosé và Bruno Mars để vươn lên top 1 bảng xếp hạng “trending” Việt Nam. Với độ phủ sóng của Trình hiện tại, bản rap sẽ còn dẫn đầu thêm thời gian dài.

Hiện diện trong top 5 BXH trending còn có Trúc Nhân, Bình Gold và Mono. Đáng chú ý là cú bứt phá của Trúc Nhân sau 4 ngày phát hành MV Không ra gì để vươn lên vị trí thứ 2 ngay sau HIEUTHUHAI.

Đúng như dự đoán, MV Không ra gì của Trúc Nhân sẽ nhanh chóng gây sốt. Trước hết, điều thu hút khán giả nhiều nhất là cú tái xuất của Trúc Nhân sau thời gian dài. MV khiến khán giả tò mò vì quy mô hoành tráng, quy tụ dàn ê-kíp sản xuất hùng hậu, như nhạc sĩ Mew Amazing, producer TDK, DTAP và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Tạo được hiệu ứng ban đầu là điều kiện quan trọng bậc nhất để một sản phẩm đua top trending. MV của Trúc Nhân ban đầu được khán giả hưởng ứng và lan tỏa sôi nổi trên mạng xã hội. Sản phẩm này liệu có tiếp tục duy trì lượt xem để đánh bại Hieuthuhai hay không, sẽ phụ thuộc vào tính nghe/xem lại ở MV trong giai đoạn tới.

Sau Obito, nhạc Việt có thêm album rap lên đến 24 bài. Wxrdie tạo cơn sốt trong giới rap những ngày qua. Tuy nhiên, trên bình diện thị trường âm nhạc đại chúng, album của nam rapper chưa phủ sóng quá mạnh.

Một năm trước, nhạc Việt có sự cạnh tranh gắt gao giữa những ca sĩ làm album. Có một loạt nghệ sĩ nối đuôi nhau thành công khi làm album trong năm 2023 như MCK, tlinh, Obito, Wren Evans, Văn Mai Hương... Sang năm 2024, tiếp tục là một loạt album được ra mắt nhưng tỷ lệ thất bại đang chiếm đa số.

Album của Wxrdie được kỳ vọng cao nhưng có chạm tới mốc hàng chục triệu lượt nghe/xem trên các nền tảng hay không chưa thể đoán. Album của BigDaddy cũng có nhiều tiềm năng nhưng độ nhận diện của nam rapper khó làm nên chuyện.

Trúc Nhân trở lại bằng sản phẩm hoành tráng.

Những thất bại

Vài tháng qua, thị trường nhạc Việt xáo trộn vì sức nóng của 2 game show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong giai đoạn đỉnh điểm của 2 show Anh trai, gần như tất cả nghệ sĩ nằm ngoài khuôn khổ chương trình phải tạm dừng kế hoạch ra mắt sản phẩm. Khi game show kết thúc, các sản phẩm âm nhạc độc lập lần lượt lên sóng. Song, dư âm của game show khiến nhiều ca sĩ thất bại trong thời gian qua.

Hoàng Dũng trở lại với MV La bàn. Sau hơn 3 tuần, sản phẩm mới của giọng ca Nàng thơ chỉ hút hơn 300.000 lượt xem và không có cửa chen chân vào top trending. Dù rằng Hoàng Dũng tích cực quảng bá ở mạng xã hội, tạo nhiều phiên bản cho La bàn nhưng không thể đẩy MV gốc tiếp cận lượng khán giả đủ tốt.

Tăng Duy Tân trở lại đường đua bằng album Khu vườn tình. Ba năm qua, Tăng Duy Tân là hiện tượng, mới nhất có sản phẩm Cắt đôi nỗi sầu thu về hơn 100 triệu lượt xem. Dù vậy, loạt sản phẩm mới của Tăng Duy Tân chìm nghỉm giữa những cơn sốt khác, gần như không tạo được hiệu ứng gì.

Trước đó, Da LAB tung album trước khi chia tay thành viên. Sản phẩm mở màn cho album này, Bầu trời mới, gặt hái thành công. Dù vậy, phần còn lại trong album của Da LAB không thể bật lên. Gần đây, SpaceSpeakers tung album quy tụ hàng chục nghệ sĩ nhưng không có sản phẩm đủ sức nặng để vươn tầm thành hit. Trong guồng quay nghiệt ngã của thị trường, còn một loạt giọng ca đã bất lực trên đường đua trending như Liz Kim Cương.

Ngay lúc này, hiệu ứng của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai dần cạn kiệt. Hai game show Rap Việt và Chị đẹp mùa 2 đang lên sóng nhưng độ phủ sóng không áp đảo tuyệt đối như “Anh trai”. Sức nóng của mạng xã hội, truyền thông không còn bị chi phối bởi game show, do đó cuộc đua giữa các ca sĩ, MV dần được định hình lại.