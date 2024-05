Nữ ca sĩ Gen Z vừa hát vừa phối mới đoạn intro gây bão của Ariana Grande, netizen tấm tắc: "Tai như được dát vàng!"

Trở lại với album phòng thu thứ 7 eternal sunshine, Ariana Grande càn quét làng nhạc với 13 tracks nhạc siêu chất lượng. Đầu tư hết nấc cho sản phẩm, chỉn chu đến từng âm thanh, từ intro đến track kết thúc đều "không lỗ hổng", Ariana Grande mang đến trải nghiệm nghe mỹ mãn cho fan yêu âm nhạc. Loạt ca khúc như we can't be friend (wait for your love), the boy is mine, true story,... sớm trở thành list nhạc "gối đầu" của nhiều fan.

intro (end of the world) của Ariana Grande gây bão toàn cầu

Đặc biệt nhất album phải kể đến track đầu tiên - intro (end of the world) gây bão toàn cầu. Bản nhạc với âm thanh trong trẻo, gợi nhớ về miền ký ức mênh mông và nỗi khát khao yêu thương viral diện rộng.

Có thời điểm, intro (end of the world) còn vượt cả lượt stream của ca khúc chủ đề, được hàng triệu video sử dụng âm thanh trên các nền tảng chia sẻ, nhất là TikTok. Dù gặp bất lợi vì lệnh cấm giữa nhà phát hành UMG thời gian qua, intro của Ariana Grande vẫn "phá đảo" TikTok và được giới trẻ chia sẻ rầm rộ. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Mỹ Anh cover intro (end of the world)

Không để mình đứng ngoài xu hướng, mới đây, Mỹ Anh đăng tải video cover bản intro (end of the world) của Ariana Grande làm fan nhạc "rần rần". Nữ ca sĩ Gen Z hát lại track gây sốt của "tiểu diva" nước Mỹ, bên cạnh đó phối mới, thêm thắt những âm thanh đặc trưng trong âm nhạc của mình vào siêu phẩm intro. Đôi chút biến tấu của Mỹ Anh khiến intro (end of the world) nghe như dành riêng cho cô nàng.



Mỹ Anh rất tận hưởng bài hát

Cô nàng còn biến tấu thêm đôi chút âm thanh cộp mác cá nhân vào bản phối

Màu giọng hợp nhạc, nhạc hợp gu khán giả, dân tình tấm tắc "nghe cover mà như được dát vàng lỗ tai"

Mỹ Anh rất biết cách thổi cá tính riêng vào những bản hit quốc tế. Phát âm tiếng Anh, cách xử lý tinh tế, mượt như bơ của Mỹ Anh làm cho bản cover trở nên cuốn hút khó cưỡng. Vốn biết thế mạnh của Mỹ Anh là RnB, nên khi giọng ca Gen Z tái hiệu siêu phẩm RnB của Ariana Grande, không còn gì để chê. Màu giọng hợp nhạc, nhạc hợp gu khán giả, dân tình tấm tắc "nghe cover mà như được dát vàng lỗ tai".