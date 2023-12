Khai mạc Hò Dô 2023: Châu Bùi hạnh phúc xem Binz trình diễn, Grey D lần đầu hòa giọng với Mỹ Anh!

Vào tối 22/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 3 - Hò Dô 2023 chính thức khai mạc với chuỗi 3 đêm chính hội HOZO Super Fest. Chương trình là sự kiện dành cho cộng đồng, hoàn toàn miễn phí vào cổng.

Sau lời chia sẻ của đại diện thành phố, đêm nhạc Hò dô 2023 khai màn với tiếc mục Rực rỡ trời Nam được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh và band nhạc Saigon Pops Orchestra. Tiết mục là sự hòa quyện giữa âm nhạc cổ điển, dân ca và nhạc hiện đại. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua 5 tiết mục kết hợp tiếp theo mà nhạc trưởng Trần Nhật Minh, NSƯT Hải Phượng, Saigon Pop Orchestra, nhạc cụ dân tộc và DJ Hoaprox mang tới, gồm: Lời ru dòng sông, Rock Lam Giang, Rừng tràm đêm, Màu mắt sông Cửu Long, Ngẫu hứng khúc Phương Nam...

Tiết mục khai mạc Hò Dô 2023 với phần kết hợp giữa dàn nhạc dân tộc, DJ Hoaprox và Saigon Pop Orchestra.

Đại diện âm nhạc đến từ Siberia (Nga) - nhóm nhạc Otyken từng nhận được đề cử Grammy vào năm 2022 đã mang đến cho khán giả Hò Dô một mini-show với 7 ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm. Sử dụng nhạc cụ độc đáo và cách hát throat sing (hát họng) đầy đẳng cấp, Otyken “hớp hồn” khán giả ngay từ khi cất lên những giai điệu đầu tiên. Các thành viên mang đến không gian âm nhạc mộc mạc nhưng tự do, phóng khoáng của thiên nhiên Siberia hoang dã, gợi cảm giác của những người du mục, khát khao chinh phục miền đất mới.

Trước đó, để đêm diễn khai hội được diễn ra suôn sẻ và thăng hoa, không thể không nhắc đến phần mở màn sôi động từ vị trí DJ Determind và MC Goku. Boyband đến từ Nhật Bản - Psychic Fever cũng tạo được nhiều ấn tượng cho lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam bằng năng lượng trẻ trung, phong cách chuyên nghiệp và âm nhạc hợp xu hướng.

Chàng ca - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Singapore, Charlie Lim cũng khẳng định tinh thần âm nhạc không biên giới của Hò Dô khi đưa khán giả bước vào cuộc phiêu lưu âm nhạc đậm chất tự sự mang bản sắc riêng với 8 ca khúc biểu diễn cùng ban nhạc của mình.

Quay trở lại chương trình âm nhạc, Grey D tiếp nối trình diễn và nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả. Trong đêm nhạc, anh không chỉ thể hiện những ca khúc quen thuộc như: Đưa em về nhà, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Tình wa akk… mà còn có màn kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Mỹ Anh trong ca khúc Vaicaunoicokhiennguoithaydoi và ca nhạc sĩ Kai Đinh với bài hát mới mang tên Trái đất ôm mặt trời.

Grey D và Mỹ Anh lần đầu tiên song ca.

Với 5 chàng trai đa tài đến từ nhóm nhạc Chillies, hàng ngàn khán giả có mặt tại sân khấu Hò Dô 2023 đều có chung một cảm xúc đó là như được sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời mình khi đi tìm giấc mơ đã gửi lại ở vùng ký ức thật đẹp. Loạt ca khúc như: Vì sao, Em đừng khóc, Giá như, Qua khung cửa sổ, Trên những đám mây… quá quen thuộc và ai cũng có thể hát theo!

Chillies đầy thăng hoa!

Để rồi khi những êm đềm ấy qua đi, sự xuất hiện của headliner - Xuân Đan a.k.a Binz Da Poet cùng ban nhạc Nomovoka khiến không gian như “vỡ òa” trong tiếng hò reo của khán giả. Đáng chú ý, cô bạn gái xinh đẹp và tài năng của Binz - Châu Bùi - cũng trực tiếp có mặt tại sự kiện không chỉ để cổ vũ “chàng” mà còn tận hưởng bầu không khí của lễ hội âm nhạc hoành tráng này một cách trọn vẹn. Ngay từ trước khi Binz xuất hiện, chỉ mới nghe đến phần giới thiệu phần trình diễn của “Xuân Đan”, cô nàng đã cười tươi như hoa thế này!

Châu Bùi cười tươi như hoa khi nghe giới thiệu đến cái tên Binz.

Mặc dù đã đến nửa đêm, nhưng khi Xuân Đan cất giọng cùng với Don't break my heart, Gene, mashup Hit me up - Men Cry… khiến nhiều người nghe không ngừng nhún nhảy và hát theo rất nhiệt tình. Có thể nói, Binz trong bản thể Xuân Đan không còn là hình ảnh “bad boy” ăn chơi, ngông nghênh trước đây mà tạo cảm giác gần gũi với khán giả hơn trong tạo hình một chàng khờ chân phương, tinh nghịch, si tình với phong cách thời trang khác biệt, chỉ đơn giản kết hợp áo phông “đóng hộp” cùng quần jean basic, bộ ria mép cùng kiểu tóc lạ mắt như các nhân vật anime là điểm nhấn của cả outfit. Đặc biệt, sự kết hợp của Xuân Đan cùng với “học trò cưng” Gonzo càng làm những tâm hồn yêu nhạc thêm phần phấn khởi.



Hôm nay không có BInz, chỉ có Xuân Đan!

Binz ở đâu, “nàng thơ” Châu Bùi ở đó!

Châu Bùi ngân nga theo Binz.

Ngoài sân khấu chính, HOZO Super Fest 2023 còn có sân khấu phụ - Sân khấu Tài năng đặt trên đường Nguyễn Huệ, với sự tham gia của các anh tài đa lĩnh vực nghệ thuật như: dàn hợp xướng Saigon Choir với màn trình diễn 13 ca khúc nhạc ngoại và nhạc Việt, cuộc thi nhảy showcase nội bộ của SpaceX Dance Group, cuộc thi năng khiếu Erobic - Showcase All Style…hứa hẹn chiêu đãi khán giả thành phố một đại nhạc hội đẳng cấp nhất Việt Nam chuẩn quốc tế “xuyên ngày đêm”.



Kết thúc đêm mở màn khá thành công của HOZO Super Fest, đêm thứ 2 sẽ diễn ra vào tối ngày 23-12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (quận 1, TPHCM), với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gồm nhóm nhạc K-pop có thành viên người Việt Tempest (headliner), nhóm nhạc Kurrock, nhóm nhạc Good Morning Everyone, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Mỹ Anh ft. Vũ Thảo My, ca sĩ Erik, tân binh “Roller girl” Giana, DJ Minji và DJ Vinjaz ft. MC Goku.