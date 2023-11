Khép lại Cảm Hứng Hò Dô 2023: 4 đêm diễn, 35 nhóm thí sinh, hơn 40.000 trái tim yêu nhạc

Tính đến hết ngày 26/11, trải qua 4 đêm công diễn cùng 35 màn tranh tài đầy kịch tính của các thí sinh, cuộc thi tuyển chọn Cảm Hứng Hò Dô 2023 đã thu hút hơn 40.000 lượt khán giả tham gia chương trình, hòa mình vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc, đa sắc màu ngay giữa trung tâm thành phố.

Nếu Cảm Hứng Hò Dô diễn ra vào cuối tháng 9 là đại tiệc âm nhạc giao thoa giữa yếu tố dân gian và hiện đại; thì chương trình tháng 11 vừa qua là cuộc đổ bộ của những nhóm nhạc độc lập và tài năng, khi mà trong tổng số 22 thí sinh, nhóm thí sinh của hai đêm diễn có đến 18 nhóm nhạc tham gia thi đấu.

Cảm Hứng Hò Dô có thể nói là sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên của đa số các ca sĩ trẻ, nhóm nhạc độc lập tham gia thi đấu. Ngoài một số nhóm nhạc, nghệ sĩ có độ phổ biến hơn, có nhiều sân chơi hơn như Adam Lâm, Cao Bá Hưng, Lê Khoa, Nghi & Ngờ (ca sĩ Gia Nghi Á quân The Voice 2018), Đá Số Tới hay 7UPPERCUTS, thì đa phần các thí sinh còn lại đều xuất thân không chuyên, hoặc chỉ mới thành lập nhóm trong thời gian ngắn. Các bạn xuất phát điểm là những tài năng trẻ có đam mê và năng khiếu về âm nhạc, có cơ duyên tụ họp với nhau, cùng nhau chơi nhạc trong một không gian riêng tư và triển khai phát hành nhạc số khi tích lũy đủ trái nghiệm.

35 nhóm nhạc - nghệ sĩ độc lập có cơ hội tỏa sáng rực rỡ trước hơn 40 nghìn khán giả

Đêm công diễn đầu tiên diễn ra vào tối 23/9 7 phần thi của các thí sinh gồm: Nhóm nhạc 2!MUCH, nhóm nhạc Dấu vân tay, nhóm nhạc The 13th Floor, Rapper B:OKEH, các ca nhạc sĩ Adam Lâm, Lê Khoa và Cao Bá Hưng. Đêm công diẽn thứ 2 diễn ra vào tối 24/9 là màn trành tài của các thí sinh, gồm: Nhóm nhạc Rút kinh nghiệm, nhóm nhạc 3BICHS, nhóm nhạc One game, ca nhạc sĩ Yang TD, Rapper Killer.D và Nhóm nhạc Poseidose.

Hai đêm diễn của Cảm Hứng Hò Dô tháng 9 thu hút hàng nghìn khán giả, nhiều trong số đó là những bạn trẻ đến xem biểu diễn. Mặc dù gặp thời tiết xấu, nhiều bạn trẻ vẫn mặc áo mưa, che ô cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh và khách mời đặc biệt.

Đêm công diễn thứ 3 trong tối 25/11 là màn trành tài của 10 thí sinh, nhóm thí sinh gồm: các nhóm nhạc Bunny's Whiskey, Noff, Vết Xước, From Da Slum, Nhân Dạng, Nắng Mưa, Lạnh, Do It Dad, ca sĩ solo Vũ và Rapper Kbee. Đêm công diễn thứ 4 vào tối 26/11 là cuộc so găng giữa 12 ca sĩ trẻ, ban nhạc độc lập, gồm: các nhóm nhạc 7UPPERCUTS, Đá Số Tới, Jaigon Orchestra, 9lassez, Phạm Trần Phương & Tổ Yến, Mbox, Vinapockets, 7913, Into The Air, Nghi & Ngờ, các ca nhạc sĩ Luis Zapiola và Phạm Minh Thành.

Có thể thấy trải qua 4 vòng công diễn, các nhóm đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc khó quên, thông qua những ca khúc tự sáng tác hoặc cover mang đậm dấu ấn đặc trưng. Khán giả của Cảm Hứng Hò Dô như được bước lên một chuyến hành trình dài, mà ở mỗi trạm dừng chân là một thể loại âm nhạc thú vị khác nhau, từ Indie rock, Alternative rock, pop rock, Metal, đến Jazz-punk, Fusion, Pop ballad, R&B. Thông qua cách kể chuyện bằng âm nhạc một cách trẻ trung, hợp thời, các nhóm nhạc đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm, những chiêm nghiệm về nhân sinh vào các sáng tác để thành công chạm đến trái tim của khán giả.

Quán quân của Cảm Hứng Hò Dô 2023 là người sở hữu tổng điểm cao nhất từ điểm của hội đồng giám khảo và bình chọn trên fanpage. Quán quân của cuộc thi, ngoài giải thưởng 100,000,000 đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), giấy chứng nhận, cúp lưu niệm, còn có cơ hội được đứng chung sân khấu với các siêu sao Quốc tế, trình diễn trước hơn 50,000 khán giả trên sân khấu HOZO Super Fest vào một trong các ngày 22, 23, 24/12.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ tại sự kiện: ''Hò Dô năm nay đã tổ chức đến năm thứ ba và có thể nói đây là festival âm nhạc quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay, với rất nhiều nghệ sĩ từ rất nhiều nước đến tham gia. Với Hò Dô, chúng tôi luôn luôn dành một phần rất quan trọng trong hành trình, là phần dành riêng cho các tài năng trẻ, để phát hiện những tài năng còn ẩn mình đâu đó. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng, những tài năng mà chúng tôi phát hiện hôm nay, 5-7 năm sau biết đâu sẽ trở thành một trong số những lực lượng nghệ sĩ chính của Hò Dô. Việc phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng trẻ luôn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hò Dô''.

Hoàng Dũng, Grey D, ICD,... góp phần "đốt cháy" sân khấu bằng âm nhạc đầy ấn tượng

Góp phần vào sự thành công của 4 đêm công diễn không thể không nhắc đến sự có mặt của nhiều ngôi sao khách mời. Họ cũng là những nghệ sĩ trẻ, cũng từng có xuất phát điểm là các nghệ sĩ độc lập, trải qua nhiều cuộc thi "cọ xát" cộng với sự kiên trì theo nghề để có vị thế như hiện tại. Câu chuyện của các khách mời chắc chắn sẽ truyền cảm hứng không nhỏ cho các nghệ sĩ trẻ tham dự cuộc thi.

Tham gia biểu diễn tại Cảm Hứng Hò Dô, ngoài việc mang đến những ca khúc phổ biến, làm phong phú thêm cho nội dung chương trình, các nghệ sĩ còn mang sứ mệnh của một ngôi sao truyền cảm hứng, cổ vũ, truyền động lực, là cầu nối giúp những tài năng trẻ đến gần với khán giả đại chúng hơn.

Đầu tiên chính là Hoàng Dũng, khách mời của đêm công diễn đầu tiên. Anh trình diễn ngay sau phần tranh tài của 7 nhóm thí sinh. Nam ca sĩ mang đến sân khấu Cảm Hứng Hò Dô loạt hit quen thuộc với khán giả yêu nhạc, gồm: Đôi Mươi, Chẳng Nói Nên Lời, Nửa Thập Kỷ, Nàng Thơ và Bữa Tiệc Của Giác Quan. Hoàng Dũng chia sẻ rằng trước khi ra diễn, anh rất lo sợ, vì mưa to quá lỡ khán giả bỏ về hết thì sao. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, thấy rất đông khán giả vẫn còn ở đây đợi nghe mình hát, anh cảm thấy rất ấm lòng, đồng thời anh cũng dặn dò những người yêu mến mình, sau cuộc vui về nhà phải thực hiện giữ ấm ngay để bảo vệ sức khỏe.

GreyD trình diễn ngay sau phần thi của 6 thí sinh trong không gian giữa đường phố Sài Gòn. Nam ca sĩ mang đến sân khấu Cảm Hứng Hò Dô loạt hit thường xuyên nằm trên các các Bảng xếp hạng âm nhạc uy tín với thứ hạng cao, góp phần giúp anh được định danh "Hoàng tử nhạc số". Các ca khúc gồm: vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Đưa Em Về Nhà, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Có Hẹn Với Thanh Xuân. Tiếp sau set nhạc của GreyD, là màn trình diễn khuấy động không khí, kết hợp giữa Rapper ICD, DJ Determind và MC hype Goku, với các ca khúc: Kẻ Xuất Chúng, Tài Sản Của Bố, Ngồi Đi, Mời Em Đi Chơi.