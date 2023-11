Jung Kook thu hút đám đông khủng tại Mỹ, lấp kín Quảng trường Thời đại với dòng người chờ sân khấu live album Golden!

Ra mắt full album đầu tay bằng tiếng Anh, Jung Kook định rõ con đường trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu với sự hậu thuẫn từ fandom hùng hậu. Em út vàng của BTS thực hiện các lịch trình quảng bá album Golden tại Mỹ, lên sóng truyền hình cùng Jimmy Fallon. Mới đây, Jung Kook đã có sân khấu live bất ngờ tại Quảng trường Thời đại - NewYork.

Jung Kook trong sự kiện mới đây quảng bá album Golden

Sự kiện âm nhạc được tổ chức bởi XBox x Calvin Klein x Hilton, không set up sân khấu cầu kì, Jung Kook chỉ thông báo đến fan trước giờ diễn 30 phút. Anh chàng ngẫu hứng live 5 ca khúc mới trong album Golden bao gồm Standing Next to You, Yes or No, 3D, Please Don’t Change và Seven. Jung Kook khoe giọng live nội lực cùng những tương tác duyên dáng với fan. Em út BTS cân bằng hình ảnh idol Kpop vốn có, dần phát triển hình tượng nghệ sĩ solo cá tính, phóng khoáng đậm chất Mỹ.

Jung Kook diễn Standing Next to You tại Quảng trường Thời đại

Jung Kook vừa hát vừa nhảy

Anh chàng cân bằng hình ảnh idol Kpop vốn có, dần phát triển hình tượng nghệ sĩ solo cá tính, phóng khoáng

Ngay trước Times Square, khán giả lấp kín khu vực xem Jung Kook biểu diễn, quy mô có thể ví như một mini concert. Thu hút đám đông khủng dù không thông báo lịch trình trước, Jung Kook khiến dân tình choáng ngợp bởi độ nổi tiếng với khán giả xứ cờ hoa.

Chính chủ cũng bất ngờ vì đám đông lấp kín xem biểu diễn

Jung Kook thu hút đám đông khủng trước Times Square

Album Golden của Jung Kook chiếm thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc và tạo nên nhiều xu hướng giới trẻ. Trong 7 màn solo của BTS, Jung Kook là thành viên nổi bật nhất. trở thành idol toàn cầu dưới tư cách nghệ sĩ độc lập. Jung Kook cho biết sẽ hướng đến mục tiêu thực hiện tour thế giới khiến fan đứng ngồi không yên.