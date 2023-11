Jung Kook thay Shawn Mendes bày tỏ nỗi lòng cực "suy" với Camila: "Ghét em là cách duy nhất để anh không phải đau đớn"

Ngày 3/11 mới đây, Jung Kook đã chính thức trình làng album cá nhân đầu tay Golden. Album bao gồm 11 track với đa dạng chất liệu âm nhạc, chủ đề xoay quanh các cung bậc khác nhau trong tình yêu. Đây là sản phẩm thể hiện hành trình trưởng thành từ em út của nhóm nhạc toàn cầu BTS trở thành nghệ sĩ solo Jung Kook. 8 ca khúc mới của Jung Kook nhanh chóng nhận về sự chú ý từ fan nhạc toàn cầu. Ngoài Seven đã trở thành hiện tượng và Standing Next to You đang “phá đảo" các BXH thì Hate You - bản ballad nhiều nỗi niềm cũng là một trong những track nổi bật nhất hiện tại.

Hate You - Jung Kook

Sau Still With Me, các Army luôn mong chờ Jung Kook sẽ tiếp tục khoe giọng ca da diết trong các ca khúc tình cảm, nhẹ nhàng hơi hướng ballad. Hate You là track khoe được thế mạnh về vocal của Jung Kook, được chấp bút bởi Shawn Mendes. Bài hát chứa đựng nỗi đau hậu chia tay người thương, quá trình người nam phải tự an ủi mình và chưa thể bước tiếp. Ca từ siêu suy của Hate You khiến các fan nhạc đồn đoán đây chính là nỗi buồn thực sự của Shawn Mendes khi chia tay Camila Cabello. Cuối cùng, bài hát được trao cho Jung Kook thể hiện.

Jung Kook thể hiện thế mạnh về giọng hát trong Hate You

Fan của Shawn Mendes và Camila Cabello đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chứng kiến hình ảnh đau khổ của nam ca sĩ hậu chia tay bạn gái. Vào tháng 4 năm nay, cặp đôi được cho là tái hợp khi cùng nhau vui chơi ở Coachella, còn không ngại trao nhau các cử chỉ tình cảm. Nhưng chỉ 2 tháng sau, truyền thông đưa tin Shawn Mendes và Camila Cabello đã chia tay lần hai.

Shawn Mendes và Camila Cabello tái hợp hồi tháng 4, hẹn hò tại Coachella

Trước đó, Shawn Mendes đã cho ra mắt ca khúc When You’re Gone như lời nhắn gửi đến tình cũ. Dù không ai đoán được Hate You được anh chàng sáng tác từ lúc nào. Nhưng với ca từ đầy sự nuối tiếc và day dứt như “Anh sẽ đổ lỗi cho em, về những điều em không làm; Ghét em là cách duy nhất để anh không đau đớn”, dân tình khẳng định đây là những nỗi lòng cực suy gửi đến Camila. Trên MXH, các bài đăng “mổ xẻ" về chủ đề này thu hút lượng tương tác khủng.