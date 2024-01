Báo Hàn đề cập đến See Tình trong bài viết: "Sức mạnh tiếng Hàn giảm sút vì Jung Kook và Jennie chỉ hát tiếng Anh"

Những năm gần đây, Kpop lớn mạnh và ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế. Không chỉ là "món ăn" khó chối từ với khán giả châu Á, Kpop còn chiếm lĩnh các BXH âm nhạc tại những thị trường khó tính như Mỹ, Anh Quốc,... Nhận thấy tiềm năng khủng, các công ty giải trí Hàn Quốc tập trung đẩy mạnh hoạt động cho "gà nhà" tại nước ngoài. Trong đó, phát hành nhạc tiếng Anh là cách cơ bản nhất để tiếp cận với khán giả toàn cầu.

NewJeans - nhóm nữ thế hệ mới gây sốt với những điệp khúc tiếng Anh viral toàn cầu

Trong làn sóng xu hướng các nhóm nhạc Kpop phát hành nhạc tiếng Anh, mới đây, tờ Hankook Ilbo đã có một bài luận bàn chủ đề "Kpop ngày càng phổ biến nhưng sức mạnh của ca khúc Hàn Quốc lại giảm sút". Jennie và Jung Kook là 2 minh chứng được đề cập trực tiếp. Hankook Ilbo viện dẫn báo cáo Kpop Global Dominance, theo đó chỉ ra mức tiêu thụ nhạc Kpop trên thị trường âm nhạc toàn cầu đã tăng khoảng 40% (trong khoảng tháng 1 đến tháng 10/2023).

MV Seven - Jung Kook

Thực tế chứng minh, Kpop ngày càng gây tiếng vang, nhưng lại có sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng các ca khúc tiếng Hàn. Trên Billboard Hot 100, cả Jimin và Jung Kook đều làm nên lịch sử khi debut ở vị trí #1 bảng xếp hạng khắt khe này, với 2 ca khúc chủ đề Like Crazy và Seven.

Jung Kook

và Jennie đều hát tiếng Anh

Jennie phát hành You & Me, tạo xu hướng toàn cầu. Nữ rapper BLACKPINK góp giọng trong ca khúc One of the Girls cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp đang ghi nhận thứ hạng tăng dần trên Hot 100. Fifty Fifty từng gây bão khắp Bắc Mỹ với Cupid, được mệnh danh là "phép màu công ty nhỏ". Tất cả những cơn sốt kể trên đều là nhạc tiếng Anh của nghệ sĩ Hàn Quốc.

Nhà phê bình âm nhạc Kim Sang-hwa cho biết: "Khi phương pháp âm nhạc trở nên phổ biến bằng cách sử dụng làm nhạc nền trên TikTok và các nền tảng khác đang thu hút sự chú ý, xu hướng sản xuất lời bài hát Kpop bằng tiếng Anh và sử dụng chúng làm nốt nhạc cũng là một xu hướng, đây là một trong những nguyên do làm tăng số lượng bài hát tiếng Anh."

Single tiếng Anh Perfect Night của LE SSERAFIM gây sốt trên cách BXH âm nhạc Hàn Quốc

HYBE là tập đoàn tập trung ra nhạc tiếng Anh nhất. Jung Kook phát hành full album đầu tay Golden với 11 tracks toàn bộ bằng tiếng Anh. LE SSERAFIM cũng quảng bá với Perfect Night - một bài hát tiếng Anh có thứ hạng cực cao trên BXH nội địa Hàn Quốc. Và không thể thiếu NewJeans, hiện tượng âm nhạc viral toàn cầu với những điệp khúc dễ nhớ - bằng tiếng Anh.

Sự lan toả khủng khiếp của BLACKPINK khiến các công ty tin rằng việc sử dụng lời bài hát tiếng Anh có thể nâng cao khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu

Hankook Ilbo chỉ ra, Kpop đang ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi tiếng Hàn dần mất đi vị thế trong các bài hát của nhóm nhạc thần tượng. Theo thống kê của Circle Chart, tỷ lệ từ tiếng Anh trong các bài hát của các nhóm nữ Kpop năm 2023 là 41,3%, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu mất cân bằng, các công ty giải trí chỉ tập trung vào mục tiêu tiếp cận người nghe Âu - Mỹ thì sẽ rất dễ sinh ra nguy cơ không xây dựng được fandom vững chắc. Fandom tập trung ở Hàn Quốc, fan châu Á chiếm chủ yếu, đây là đối tượng tiêu thụ chính các sản phẩm nghệ thuật và thương mại của ngành công nghiệp Kpop.

BLACKPINK nhảy See Tình ở Born Pink Hà Nội

Nhà phê bình Kim Do Heon còn đặc biệt đề cập đến hiện tượng See Tình khi nói về "toàn cầu hoá" Kpop: "Âm nhạc mang đặc trưng khu vực có tiềm năng nổi bật trên thị trường âm nhạc toàn cầu, chẳng hạn như ca khúc Việt Nam 'See Tình' làm rung chuyển cả thế giới với giai điệu 'Ding Ding Tang Tang'... hay Bad Bunny, người đã càn quét Billboard chỉ với các bài hát tiếng Tây Ban Nha...".