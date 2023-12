Apple Music chọn top ca khúc Kpop hay nhất 2023: HYBE vẫn chiếm ưu thế nhưng NewJeans “ra chuồng gà” khiến netizen tranh cãi

Trong làn sóng tổng kết âm nhạc cuối năm, danh sách các bài hát/ album Kpop nổi bật nhận về nhiều sự quan tâm. Gần đây, Apple Music đã tung A-List Kpop 2023 - playlist tổng hợp những ca khúc Kpop hay nhất năm. Danh sách do chính Apple Music chọn được đông đảo fan nhạc chú ý, có nhiều gương mặt quen thuộc góp mặt nhưng cũng gây không ít tranh cãi vì top 20 thiếu vắng hoàn toàn đại diện nổi bật năm qua - NewJeans.

HYBE vẫn chiếm ưu thế trong top 20 ca khúc Kpop hay nhất 2023 của Apple Music theo A-List

Trong top 20 A-List Kpop 2023 của Apple Music, có thể thấy HYBE vẫn chiếm đa số. Năm vừa qua là năm bùng nổ của tập đoàn giải trí mới nổi này dù “gà đẻ trứng vàng" BTS đang dừng hoạt động vì thực hiện nghĩa vụ quân sự. HYBE chứng minh tiềm năng với sự phát triển như vũ bão của 2 nhóm nữ gen 4 NewJeans, LE SSERAFIM; phong độ ngày càng ổn định của nhóm nhạc triệu bản SEVENTEEN cùng màn ra mắt solo gây bão của Jung Kook.

Trong top 20 A-List Kpop 2023 của Apple Music, có thể thấy HYBE vẫn chiếm đa số. Jung Kook solo bùng nổ

SEVENTEEN có năm hoạt động năng suất với 2 mini album gây bão

HYBE có đến 6 ca khúc được Apple Music “điểm mặt đặt tên" trong top 20 ca khúc Kpop hay nhất 2023 bao gồm Unforgiven - LE SSERAFIM (#1), Standing Next to You - Jung Kook (#6), But Sometimes - BOYNEXTDOOR (#8), Slow Dancing - V (#12), Take Two - BTS (#16) và God of Music - SEVENTEEN (#18).

Unforgiven của LE SSERAFIM đứng đầu danh sách Kpop 2023 của Apple Music

Đứng đầu chính là Unforgiven của LE SSERAFIM. Bản phối kết hợp hai chất liệu Hip-hop và Funk Rhythm tạo nên giai điệu gây nghiện hè 2023. 5 cô gái gây sốt với vũ đạo “villian", Unforgiven là một trong những ca khúc đậm cá tính của LE SSERAFIM nhất. Những vị trí tiếp theo trong top 5 đều nhận về phản ứng tích cực và được dân tình công nhận. Lần lượt: Sugarcoat - Natty #2, Cupid - Fifty Fifty #3, LALALALA - Stray Kids #4, Baddie - IVE #5.

IVE góp mặt trong top 5 với Baddie

Jennie dù không quảng bá chính thức cũng gây bão làng nhạc với ca khúc tặng fan You & Me

Ngoài ra, Jennie dù không quảng bá chính thức cũng gây bão làng nhạc với ca khúc tặng fan You & Me. Phiên bản Coachella của nữ rapper nhà BLACKPINK lọt top list của Apple Music ở vị trí #9.

Danh sách gây tranh cãi vì thiếu vắng NewJeans

Sau khi A-List Kpop 2023 của Apple Music được chia sẻ rộng rãi trên MXH, dân tình đã bàn tán rôm rả về kết quả. Nhiều người đồng tình với những bài hát xuất hiện tại đây đều là sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến trái chiều về danh sách này khi NewJeans hoàn toàn vắng mặt trong top 20.

NewJeans vắng mặt hoàn toàn trong top 20 những bài hát Kpop hay nhất do Apple Music đề xuất khiến dân tình cảm thấy khó hiểu

Năm vừa qua, NewJeans vươn lên vị thế hàng đầu nhờ liên hoàn hit Ditto - OMG cùng E.P Get Up. Nhóm nữ của Min Hee Jin không chỉ được công chúng đón nhận, tạo nên xu hướng âm nhạc mới mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao.

NewJeans cũng chính là nghệ sĩ Hàn Quốc có bài hát nhiều stream nhất trên Apple Music năm 2023

E.P Get Up cũng như 2 ca khúc chủ đề Super Shy - ETA nhận về cơn mưa lời khen và xuất hiện ở vị trí đầu bảng Kpop của các tạp chí uy tín như Rolling Stone, Pitchfork, NME,... NewJeans cũng chính là nghệ sĩ Hàn Quốc có bài hát nhiều stream nhất trên Apple Music năm 2023 (Ditto). Do đó, việc NewJeans vắng mặt hoàn toàn trong top 20 những bài hát Kpop hay nhất do chính ứng dụng này đề xuất khiến dân tình cảm thấy khó hiểu, thiếu thuyết phục. Ca khúc duy nhất của NewJeans xuất hiện trong A-List là ETA, ở vị trí khiêm tốn #41.