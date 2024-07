Tháng 11/2023, Jung Kook gây bão làng nhạc với full album đầu tay GOLDEN - đánh dấu màn debut tư cách nghệ sĩ độc lập. Em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu đã gặt hái vô số thành tích vô tiền khoáng hậu từ màn “chào sân" này. Không chỉ tạo nên cơn sốt mùa hè với bản hit tỷ streams Seven, Jung Kook còn từng bước định danh bản thân là “popstar thế hệ mới" bằng những bước đi thông minh. Anh chàng lần lượt collab với những tên tuổi thế giới, từ Latto, Jack Harlow, Usher cho đến Justin Timberlake.

Album GOLDEN từng được giới chuyên môn đánh giá như “lăng kính" nhìn lại sự phát triển của những thế hệ nghệ sĩ nam biểu tượng nhạc pop. Trong MV chủ đề Standing Next To You, Jung Kook cũng vô cùng tinh tế khi lồng ghép hình ảnh Michael Jackson như một cách tri ân “ông hoàng nhạc pop".

Jung Kook mang điệu nhảy trứ danh của Michael Jackson vào MV, trang phục được tạo hình tỉ mẩn từ hình tượng thời hoàng kim của người nghệ sĩ quá cố. Để làm được điều này, bản thân Jung Kook và ekip đã phải nghiêm túc nghiên cứu, được truyền cảm hứng và thực hiện một cách cẩn thận, tránh gây tranh cãi.

Cả album GOLDEN lẫn MV Standing Next To You nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, “càn quét" các BXH âm nhạc quốc tế. Mới đây, Jung Kook lần nữa khiến fan tự hào nức nở khi thành quả được “chứng thực" bởi một trong những người có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp âm nhạc nhất - cố vấn của Michael Jackson.

Cố vấn của Michael Jackson - Diana Ross khen ngợi Jung Kook trên website của mình

Cụ thể, Diana Ross đã chia sẻ trên website của mình MV Standing Next To You với nội dung “Tôi thực sự thích ca khúc cũng như giọng hát của cậu ấy. MJ được thể hiện qua mọi động tác. Tôi nghĩ cậu ấy rất tuyệt”. Diana Ross không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của Jung Kook, và thực sự yêu thích cách mà em út BTS mang tri ân đến biểu tượng Michael Jackson. Tại danh mục ca khúc yêu thích, Diana Ross chọn Standing Next To You là một trong 3 bài hát góp mặt.

Diana Ross là một trong những người đã giúp định hình, phát triển nền âm nhạc đại chúng

Diana Ross sinh năm 1944, là một trong những người đã giúp định hình, phát triển nền âm nhạc đại chúng. Bà từng được Guinness ghi nhận là “nữ nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất của thế kỷ 20”. Với sức ảnh hưởng của mình, Diana Ross từng là cố vấn cho Michael Jackson thưở sinh thời. Việc Jung Kook được chính Diana Ross ghi nhận có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Các Army không khỏi tự hào vì điều này.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa cùng album đầu tay, Jung Kook bất ngờ quyết định tạm ngưng để thực hiện nghĩa vụ quân sự

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa cùng album đầu tay, Jung Kook bất ngờ quyết định tạm ngưng để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quyết định này được đưa ra dựa trên việc ưu tiên hoạt động nhóm cùng BTS. 7 thành viên cùng nhau sắp xếp lịch trình tối ưu để có thể trở lại sớm nhất có thể.

Jung Kook được công nhận như một hiện tượng pop thế hệ mới

Chỉ với một album, Jung Kook đã được công nhận như một hiện tượng pop thế hệ mới. Truyền thông quốc tế dự đoán, Jung Kook sẽ còn bùng nổ hơn khi trở lại, phát triển song song sự nghiệp cá nhân và cùng BTS “chinh phạt" những cột mốc mới.